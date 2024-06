George Russell (Mercedes) a câștigat Marele Premiu de Formula 1 al Austriei. Max Verstappen pierde titlul după ciocnirea cu Lando Norris

Update: Lando Norris s-a retras din cursă după coliziunea cu Max Verstappen. El a declarat pentru Sky Sports după aceea: „Nu știu ce să spun, sunt dezamăgit. Nimic mai mult decât atât, sincer. A fost o cursă bună, am așteptat cu nerăbdare o luptă corectă și puternică, nu aș spune că nu a fost ceea ce a fost la sfârșit, așa că a fost greu de acceptat. A fost o cursă fără greșeli din partea mea, am făcut o treabă bună”.

Referitor la faptul că Verstappen s-a mutat în fața lui Norris când acesta încerca să depășească, Norris a declarat: „Este o regulă, nu ai voie să reacționezi la pilot și asta a făcut de trei ori din trei. De două ori am reușit să-l evit, iar a treia oara a intrat în mine. Încerc doar să mă bucur de cursa mea, el a fost clar mai lent în cele din urmă și și-a distrus propria cursă la fel de mult ca pe a mea. Nu mai pot face nimic, am făcut tot ce am putut și nu a fost suficient de bine, dar nu din vina mea.

În ceea ce privește planul de a merge mai departe el a adăugat: „Există reguli și dacă regulile nu sunt respectate, nu pot face nimic în legătură cu asta, a trebuit doar să-mi fac treaba și să ies și să conduc, și să conduc repede, și să fac ceea ce am făcut astăzi, care nu este suficient pentru victorie. Voi continua cu ceea ce fac, fac o treabă bună și eforturile mele, și îmbunătățirile mele de ieri până astăzi, și pe Silverstone. Sunt mulțumit de echipă și de tot ceea ce facem, dar am fost dezamăgit astăzi”.

Este bine cunoscut faptul că Lando Norris și Max Verstappen sunt buni prieteni în afara pistei. Despre dacă acest lucru ar fi cauzat probleme între ei, Norris a declarat: "Nu știu, depinde ce spune, dacă spune că nu a greșit cu nimic, atunci îmi voi pierde mult respect pentru asta. Dacă recunoaște că a fost un pic stupid și a intrat în mine și a fost un pic nesăbuit într-un fel, atunci îmi voi pierde doar o mică cantitate de respect pentru el. Este greu de acceptat atunci când lupți pentru victorie, am încercat să fiu corect din partea mea, iar el nu a fost”.

Poziția lui Max Verstappen

Max Verstappen, care a trecut de la poziția de lider al cursei la locul cinci după contactul cu Lando Norris: „Adică, desigur, din exterior este greu să vezi cum frânez, acum întotdeauna îmi mișc roata înainte de a frâna și apoi tu frânezi în linie dreaptă. Cred că tipul din mașină știe cel mai bine. Fiecare poate avea propria opinie, din exterior este mai ușor de judecat ce se întâmplă”.

Max Verstappen despre o luptă corectă cu Lando Norris, conform BBC: „Bombele lui în picaj, el întârzie atât de mult la frânare, cred că forma virajului este cea care creează aceste probleme uneori. Este ceea ce este. Nu este niciodată plăcut când se întâmplă. Trebuie să mă uit înapoi la de ce și cum ne-am atins, desigur, vom vorbi despre asta, este doar ceea ce se întâmplă. Am avut o mulțime de bătălii în cariera mea. Incidentul este un lucru pe care l-am făcut greșit din strategie și pit stop. Mașina a fost ciudată, primul stagiu nu a fost rău, dar a devenit din ce în ce mai rău. Trebuie să ne uităm la mașină”.

Știrea inițială: George Russell a câștigat Marele Premiu de Formula 1 al Austriei pentru Mercedes, duminică, după ce triplul campion mondial Max Verstappen de la Red Bull și Lando Norris de la McLaren s-au ciocnit în timp ce se luptau pentru a conduce cursa, informează Reuters.

Oscar Piastri de la McLaren a terminat al doilea, iar Carlos Sainz de la Ferrari al treilea.

Victoria a fost prima pentru Mercedes din noiembrie 2022, când Russell a triumfat în Brazilia.

Rezultatele cursei:

1. George Russell - Mercedes-AMG Petronas

2. Oscar Piastri - McLaren

3. Carlos Sainz Jr. - Scuderia Ferrari

4. Lewis Hamilton - Mercedes-AMG Petronas

5. Max Verstappen - Oracle Red Bull Racing

6. Nico Hülkenberg - MoneyGram Haas

7. Sergio Pérez - Oracle Red Bull Racing

8. Kevin Magnussen - MoneyGram Haas

9. Daniel Ricciardo - Visa Cash App RB

10. Pierre Gasly - BWT Alpine

11. Charles Leclerc - Scuderia Ferrari

12. Esteban Ocon - BWT Alpine

13. Lance Stroll - Aston Martin Aramco

14. Yuki Tsunoda - Visa Cash App RB

15. Alexander Albon - Williams Racing

16. Valtteri Bottas - Stake F1 Team Kick Sauber

17. Zhou Guanyu - Stake F1 Team Kick Sauber

18. Fernando Alonso - Aston Martin Aramco

19. Logan Sargeant - Williams Racing

20. Lando Norris - McLaren

