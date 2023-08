Un campion mondial cu brațele amputate a primit drept premiu un ceas / video viral

Un ceas de mână Tissot de lux ar fi de obicei un premiu potrivit pentru un campion, însă Ricardo Ten Argiles are ambele brațe amputate aproape de cot, conform Daily Mail.

Un videoclip viral arată momentul în care Argiles primește premiul și îl arată pe campionul mondial bucurându-se de cadoul primit de la un oficial. Acesta ține cutia în brațe și zâmbește mulțimii. Argiles folosește o bicicletă modificată care are mânerele extinse pentru ca acesta să aibă prize la brațe.

Internauții au fost uimiți că organizatorii competiției au decis că un ceas este un premiu potrivit pentru biciclist și a considerat momentul drept „insensibil” și „foarte întunecat”.

Un internaut s-a arătat de-a dreptul scandalizat: „Serios, ar trebui să le fie rușine!”.

Momentul a devenit viral, iar Argiles a ajuns vedetă pe rețelele de socializare. Videoclipul original a strâns peste 355.000 de vizualizări de la momentul publicării.

Cu toate acestea, se pare că Argiles nu a avut vreo problemă cu darul primit, ci, în schimb, s-a arătat încântat de acesta, într-un videoclip postat pe Twitter.

„Îți mulțumesc TISSOT pentru că ai crezut în această super lume a incluziunii”, a spus el.

Campionul și-a susținut cuvintele cu un scurt videoclip care îl arată pe Argiles purtând ceasul pe brațul stâng.

Persoana care filmează îl întreabă: „Ricardo, cât este ceasul?”

Ricardo Ten Argiles: „Este timpul campionului mondial”

Ricardo Ten from Spain won a bike race. He got a watch for winning… pic.twitter.com/Y51ztxa0vF