Fostul consilier al lui Ion Iliescu, Ionuț Vulpescu, mesaj emoționant pentru Nina Iliescu: Azi e primul 4 martie fără el

Ionuț Vulpescu, fost consilier al lui Ion Iliescu și ministru al Culturii, a transmis pe Facebook un mesaj în care evocă primul 4 martie al Ninăi Iliescu fără soțul său, rememorând cei 74 de ani petrecuți împreună și rolul lor discret, dar constant, în istoria personală și publică a cuplului.

"Azi e primul 4 martie când biografia sa e un cutremur"

"Într-o țară care n-are încă buget și într-o lume cu inflație de războaie, pentru mine, evenimentul metafizic al zilei e ziua de naștere a doamnei Nina Iliescu. Și tristețea trecerii în singurătate a acestei zile, pentru prima oară. Ion Iliescu s-a născut pe 3 martie 1930, Elena Iliescu pe 4 martie 1930. I-a despărțit o zi și i-a unit o lume. 75 de ani au construit împreună blândețea puterii și au rămas normali, chiar și când gorila și rinocerul s-au plimbat din nou pe Calea Victoriei, când s-au văzut trădați de cei apropiați sau când au auzit surzenia celor care tăceau, deși erau primii care trebuiau să vorbească. Destinul lor a avut ceva stoic și nepământean, dincolo de lumi și de căderea în lume. Povestea e dincolo de lume și probabil că nu va fi văzută curând la expoziții și întâlniri paradigmatice, deși prietenii lor sunt acolo, pe simeze și în istoria lor, care nu e din lumea aceasta. Lumea aceasta care îl caută obsesiv și fanatic pe “a avea” și a renunțat demult la “a fi”.

Ion Iliescu și Nina Iliescu s-au căsătorit în vara lui 1951. Și au fost împreună până în vara lui 2025. Adică 74 de ani. Azi e primul 4 martie când biografia sa e un cutremur și nu o felie de tort împreună cu cel căruia i-a fost nu doar soție și prietenă, ci și cel mai bun consilier și acel echilibru care topea toată nebunia lumii. A sancționat mereu excesele, parvenitismele și fuga după sclipici. Între 1965-1989, România a îndurat 25 de ani de dictatură a unui cuplu de satrapi regretat doar de cei care n-au trăit vremurile acelea sau au profitat de ele. Sau și-au pierdut memoria pe care n-au avut-o niciodată. Doamna Iliescu, Prima Doamnă a României vreme de zece ani și însoțitoarea în istorie a Domnului Președinte, a ales discreția. În răspăr cu impostura și goana după imagine.

Ieri a fost primul 3 martie fără domnul Președinte pentru toți cei care l-au prețuit. Unii dintre ei l-au și înțeles. Azi e primul 4 martie în singurătate al celei care l-a iubit cel mai mult; de fapt, necondiționat. Mă gândesc că de la un punct încolo urările devin rugăciuni. Până la urmă, Dumnezeu e singurul istoric care nu greșește și așază, mai devreme sau mai târziu, pe fiecare la locul său. La mulți ani și recunoștință", a postat Ionuț Vulpescu.

