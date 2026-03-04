€ 5.0959
|
$ 4.3800
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0959
|
$ 4.3800
 
DCNews Stiri Ar fi putut deveni Iranul „Coreea de Nord a Orientului Mijlociu”? Analiza ambasadorului Ovidiu Dranga / video
Data actualizării: 14:15 04 Mar 2026 | Data publicării: 14:14 04 Mar 2026

EXCLUSIV Ar fi putut deveni Iranul „Coreea de Nord a Orientului Mijlociu”? Analiza ambasadorului Ovidiu Dranga / video
Autor: Elena Aurel

iran armata Soldați iranieni în timpul unui exercițiu naval, februarie 2026. Sursa foto: Agerpres

Ambasadorul Ovidiu Dranga a vorbit despre implicațiile programului nuclear iranian, reacțiile statelor din regiune și modul în care actualul conflict va schimba echilibrul de putere din zonă.

Întrebat dacă a existat riscul apariției unei puteri nucleare precum Coreea de Nord în Golful Persic, Ovidiu Dranga, fostul ambasador al României la Tokyo, a explicat că programul nuclear iranian ajunsese într-o etapă periculoasă și era de așteptat ca statele din regiune să reacționeze. 

„Ați fost ambasador în Japonia, cunoașteți bine societatea japoneză. Sunt îngrijorări mari acolo din cauza programului nuclear al Coreei de Nord. Într-un fel, dacă ar fi ajuns Teheranul să dețină arme atomice, să devină o putere nucleară, ar fi fost un risc mult mai mare și poate că această operație era necesară. Exista riscul să avem o nouă Coreea de Nord în Golful Persic?”, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu. 

„Cu siguranță programul nuclear iranian ajunsese într-o etapă periculoasă și era firesc ca statele din această regiune, care percep foarte corect amenințarea Iranului, să reacționeze. E vorba aici în primul rând de Israel.

Atacurile de anul trecut au vizat distrugerea capacității nucleare a Iranului și, din câte am înțeles, au fost niște progrese serioase în urma acelor operațiuni. Nu-mi este foarte clar dacă acest șir de lovituri a vizat și capacitățile nucleare. Probabil că da.

În orice caz, unul dintre obiectivele acestor operațiuni a fost eliminarea sau afectarea gravă a capacității Iranului de a riposta cu capacități balistice. Suntem de câteva zile într-o nouă realitate în care suntem nevoiți să ne poziționăm, să reacționăm față de aceste evenimente într-o formă sau alta. După părerea mea rolul multor state se schimbă în această nouă ecuație regională și globală”, a spus ambasadorul Ovidiu Dranga

VEZI ȘI: Lecții pentru Tokyo: Cum influențează conflictul din Orientul Mijlociu strategia Japoniei / video

Rolul României se schimbă

Ambasadorul Ovidiu Dranga a explicat că România începe să se consolideze ca stat cheie pe flancul estic al NATO și ca aliat important al Statelor Unite. 

„Din această perspectivă cred că și rolul României se modifică, pentru că România este un element cheie pe flancul estic al NATO, dar în același timp este un element cheie în demersurile pe care Statele Unite le întreprind într-un spațiu mai larg.

Știm foarte bine că în urmă cu câteva luni, în timpul atacurilor din iunie, baza de la Mihail Kogălniceanu a găzduit capacități de proiecție a puterii ale Statelor Unite și România oferă în continuare acest profil de aliat de încredere în operațiuni în care sunt implicate forțele americane.

Dar nu e vorba numai de România, e vorba de poziționarea Europei, de poziționarea aliaților noștri din NATO și din Europa, care privesc aceste evoluții din perspectiva intereselor naționale. 

Aici e o discuție mai amplă, pe care n-aș vrea să o dezvoltăm acum, pentru că încă suntem la prea puțin timp după aceste operațiuni și e preferabil ca lucrurile să se sedimenteze puțin și să vedem încotro evoluează această situație”, a spus ambasadorul Ovidiu Dranga la DC News. 

VEZI ȘI: Ambasadorul Dranga, două variante pentru conflictul SUA, Israel - Iran. ”Regimul de la Teheran asta încearcă”

Video:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ovidiu dranga
coreea de nord
iran
israel
conflict orientul mijlociu
arme nucleare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Programul Tranziție Justă: 166 de microîntreprinderi au depus proiecte de peste 45 milioane de euro la Galați
Publicat acum 26 minute
Ce beneficii în plus are creatina pe lângă dezvoltarea musculaturii
Publicat acum 38 minute
49 de ani de la cutremurul din ’77 și moartea lui Toma Caragiu. Regizorul Toma Enache, mărturii emoționante despre marele actor
Publicat acum 51 minute
Chirurgia robotică schimbă granița dintre operabil și neoperabil în tratamentul cancerului / video
Publicat acum 54 minute
Nicuşor Dan, vizită oficială la Varşovia pentru consolidarea parteneriatului România-Polonia
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 7 minute
Cine l-a eliminat, de fapt, pe ayatollahul Ali Khamenei. Americanii dau din casă
Publicat acum 7 ore si 38 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 5: Turcia spune că racheta iraniană nu o viza
Publicat acum 6 ore si 54 minute
Cine e Mojtaba Khamenei, posibil nou lider suprem al Iranului. Ar încălca o tradiție veche de 47 de ani
Publicat acum 3 ore si 49 minute
Misiune unică a celebrului avion F-35I „Adir” în războiul cu Iranul. E prima dată în istorie când se întâmplă așa ceva / video
Publicat acum 7 ore si 45 minute
Horoscop 4 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close