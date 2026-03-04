Întrebat dacă a existat riscul apariției unei puteri nucleare precum Coreea de Nord în Golful Persic, Ovidiu Dranga, fostul ambasador al României la Tokyo, a explicat că programul nuclear iranian ajunsese într-o etapă periculoasă și era de așteptat ca statele din regiune să reacționeze.

„Ați fost ambasador în Japonia, cunoașteți bine societatea japoneză. Sunt îngrijorări mari acolo din cauza programului nuclear al Coreei de Nord. Într-un fel, dacă ar fi ajuns Teheranul să dețină arme atomice, să devină o putere nucleară, ar fi fost un risc mult mai mare și poate că această operație era necesară. Exista riscul să avem o nouă Coreea de Nord în Golful Persic?”, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Cu siguranță programul nuclear iranian ajunsese într-o etapă periculoasă și era firesc ca statele din această regiune, care percep foarte corect amenințarea Iranului, să reacționeze. E vorba aici în primul rând de Israel.

Atacurile de anul trecut au vizat distrugerea capacității nucleare a Iranului și, din câte am înțeles, au fost niște progrese serioase în urma acelor operațiuni. Nu-mi este foarte clar dacă acest șir de lovituri a vizat și capacitățile nucleare. Probabil că da.

În orice caz, unul dintre obiectivele acestor operațiuni a fost eliminarea sau afectarea gravă a capacității Iranului de a riposta cu capacități balistice. Suntem de câteva zile într-o nouă realitate în care suntem nevoiți să ne poziționăm, să reacționăm față de aceste evenimente într-o formă sau alta. După părerea mea rolul multor state se schimbă în această nouă ecuație regională și globală”, a spus ambasadorul Ovidiu Dranga.

Rolul României se schimbă

Ambasadorul Ovidiu Dranga a explicat că România începe să se consolideze ca stat cheie pe flancul estic al NATO și ca aliat important al Statelor Unite.

„Din această perspectivă cred că și rolul României se modifică, pentru că România este un element cheie pe flancul estic al NATO, dar în același timp este un element cheie în demersurile pe care Statele Unite le întreprind într-un spațiu mai larg.

Știm foarte bine că în urmă cu câteva luni, în timpul atacurilor din iunie, baza de la Mihail Kogălniceanu a găzduit capacități de proiecție a puterii ale Statelor Unite și România oferă în continuare acest profil de aliat de încredere în operațiuni în care sunt implicate forțele americane.

Dar nu e vorba numai de România, e vorba de poziționarea Europei, de poziționarea aliaților noștri din NATO și din Europa, care privesc aceste evoluții din perspectiva intereselor naționale.

Aici e o discuție mai amplă, pe care n-aș vrea să o dezvoltăm acum, pentru că încă suntem la prea puțin timp după aceste operațiuni și e preferabil ca lucrurile să se sedimenteze puțin și să vedem încotro evoluează această situație”, a spus ambasadorul Ovidiu Dranga la DC News.

