€ 5.0959
|
$ 4.3800
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0959
|
$ 4.3800
 
DCNews Stiri Taximetriștii din Cluj, supărați foc pe Bolt și Uber. De ce au făcut plângere oficială la Comisia Europeană
Data actualizării: 19:53 04 Mar 2026 | Data publicării: 19:53 04 Mar 2026

Taximetriștii din Cluj, supărați foc pe Bolt și Uber. De ce au făcut plângere oficială la Comisia Europeană
Autor: Andrei Itu

uber ride sharing Foto: Unsplash

Taximetriștii autorizați din Cluj au făcut o plângere oficială la Comisia Europeană. Ei acuză modul în care România aplică legislația privind transportul alternativ de persoane.

Reprezentanții Asociației de Monitorizare Taxi Transilvania solicită autorităților europene, respectiv Comisiei Europene să verifice dacă statul român respectă cadrul legal al UE.

Taximetriștii acuză o problemă uriașă cu Uber și Bolt

Potrivit plângerii, legislația română cu privire la platformele de tip Uber și Bolt, reglementată prin O.U.G. nr. 49/2019, tratează operatorii ca simpli intermediari digitali, chiar dacă aceștia stabilesc condițiile și tarifele curselor.

Taximetriștii susțin că acest mod de abordare contravine hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-434/15 (Uber Spain), ce clasifică serviciile oferite de platformele respective ca fiind în domeniul transporturilor, nu ca simple servicii digitale.

Distorsiuni majore de concurență

„Interpretarea actuală creează distorsiuni majore de concurență între transportul autorizat și cel prin platforme, un tratament fiscal și juridic inegal și riscuri pentru respectarea cadrului european”, conform comunicatului Asociației.

De-a lungul timpului, Asociația de Monitorizare Taxi Transilvania și alte organizații profesionale au trimis mai multe sesizări către autoritățile române, dar fără rezultate concrete.

Demersul taximetriștilor extins până la Bruxelles

Acum, demersul a fost extins la nivel european, cu scopul de a avea reguli egale pentru toți operatorii de transport de persoane.

„Vrem reguli clare și echitabile pentru toți cei care desfășoară activități de transport de persoane și respectarea cadrului legal european. Vom ține publicul și comunitatea noastră la curent cu evoluția acestei proceduri”, au mai transmis taximetriștii clujeni, potrivit ȘtirideCluj.

Vezi și - Ride-sharing la negru: 128 de firme, acuzate că au fraudat statul cu 175 milioane lei

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

taximetristi
uber
bolt
comisia europeana
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Marele ayatollah iranian Abdollah Javadi Amoli lansează fatwa jihadistă pentru uciderea lui Donald Trump / Video
Publicat acum 9 minute
Zeci de oameni evacuați în Slatina: Un deal s-a surpat peste mai multe case (POZE)
Publicat acum 18 minute
Răsturnare de situație privind atacul cu drone asupra bazei militare britanice din Cipru: Nu a fost lansat din Iran
Publicat acum 35 minute
Doina Banciu, președintele Academiei Oamenilor de Știință din România, Comandor al Ordinului Militar de România
Publicat acum 36 minute
Vladimir Putin amenință că ar putea întrerupe chiar acum livrările de gaz către Europa: "Am gândit cu voce tare"
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 12 ore si 8 minute
Cine l-a eliminat, de fapt, pe ayatollahul Ali Khamenei. Americanii dau din casă
Publicat acum 12 ore si 39 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 5: Turcia spune că racheta iraniană nu o viza/ Peste 1.000 de morți în conflict, bilanț al Iranului
Publicat acum 6 ore si 29 minute
Escaladare periculoasă: Rachetă trasă de Iran, distrusă de NATO / Update: Reacția Turciei
Publicat acum 11 ore si 55 minute
Cine e Mojtaba Khamenei, posibil nou lider suprem al Iranului. Ar încălca o tradiție veche de 47 de ani
Publicat acum 8 ore si 50 minute
Misiune unică a celebrului avion F-35I „Adir” în războiul cu Iranul. E prima dată în istorie când se întâmplă așa ceva / video
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close