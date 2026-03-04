Taximetriștii din Cluj, supărați foc pe Bolt și Uber. De ce au făcut plângere oficială la Comisia Europeană

Reprezentanții Asociației de Monitorizare Taxi Transilvania solicită autorităților europene, respectiv Comisiei Europene să verifice dacă statul român respectă cadrul legal al UE.

Taximetriștii acuză o problemă uriașă cu Uber și Bolt

Potrivit plângerii, legislația română cu privire la platformele de tip Uber și Bolt, reglementată prin O.U.G. nr. 49/2019, tratează operatorii ca simpli intermediari digitali, chiar dacă aceștia stabilesc condițiile și tarifele curselor.

Taximetriștii susțin că acest mod de abordare contravine hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-434/15 (Uber Spain), ce clasifică serviciile oferite de platformele respective ca fiind în domeniul transporturilor, nu ca simple servicii digitale.

Distorsiuni majore de concurență

„Interpretarea actuală creează distorsiuni majore de concurență între transportul autorizat și cel prin platforme, un tratament fiscal și juridic inegal și riscuri pentru respectarea cadrului european”, conform comunicatului Asociației.

De-a lungul timpului, Asociația de Monitorizare Taxi Transilvania și alte organizații profesionale au trimis mai multe sesizări către autoritățile române, dar fără rezultate concrete.

Demersul taximetriștilor extins până la Bruxelles

Acum, demersul a fost extins la nivel european, cu scopul de a avea reguli egale pentru toți operatorii de transport de persoane.

„Vrem reguli clare și echitabile pentru toți cei care desfășoară activități de transport de persoane și respectarea cadrului legal european. Vom ține publicul și comunitatea noastră la curent cu evoluția acestei proceduri”, au mai transmis taximetriștii clujeni, potrivit ȘtirideCluj.

