Data actualizării: 20:20 20 Noi 2025 | Data publicării: 20:20 20 Noi 2025

Cât câștigă un șofer de Uber și cât păstrează compania
Autor: Alexandra Curtache

Uber Foto: Unsplash
 

Un șofer a împărtășit public cât câștigă într-o săptămână la Uber și cât din această sumă ajunge efectiv la el. Defalcarea veniturilor sale ridică semne de întrebare privind profitabilitatea muncii pentru șoferii aplicației.

Pe străzile Marii Britanii, mașinile cu logo-ul Uber sunt omniprezente, însă câștigurile reale ale celor care le conduc rămân adesea necunoscute publicului. După introducerea prețurilor dinamice în 2023, adică majorarea tarifelor în perioadele de cerere mare, s-a presupus că șoferii vor beneficia de venituri mai mari.

Studiile, însă, arată contrariul, conform Ladbible. Un raport al Universității din Oxford evidențiază că, de fapt, șoferii câștigă mai puțin per minut de condus, în timp ce Uber își mărește comisioanele odată cu valoarea cursei. Profesorul Reuben Binns, autorul principal al studiului, explică: „Cu cât valoarea cursei este mai mare, cu atât Uber percepe un comision mai mare. Așadar, cu cât clientul plătește mai mult, cu atât șoferul câștigă mai puțin pe minut.”

Cum arată veniturile reale

Britanicul care a postat detaliile pe Reddit a condus puțin peste 13 ore într-o săptămână. Din tarifele totale de transport în valoare de 663,49 lire sterline, el a păstrat doar 67,9%. Din suma inițială au mai fost deduse 4,5% pentru „comisioane terțe” (aproximativ 30 de lire) și 1,5% pentru promoții acordate pasagerilor (9,74 lire). În final, compania a încasat 26,1% din câștigurile sale, adică 173,11 lire.

Astfel, șoferul a luat acasă 450,64 lire sterline, la care se adaugă un bacșiș de 1,76 lire. Aceasta înseamnă aproximativ 34 de lire pe oră pentru cele 13 ore de muncă.

Reacția publicului și cheltuielile ascunse

Defalcarea publicată pe rețelele sociale a stârnit surpriză și critici: „Da, e dur”, a comentat un utilizator, în timp ce altul a adăugat: „Mai mult decât fiscul.” Un al treilea a atras atenția asupra costurilor suplimentare: combustibil, asigurare și deprecierea mașinii.

Un alt șofer a relatat la începutul acestui an că a cheltuit peste 400 de lire sterline pe astfel de costuri, ceea ce reduce considerabil venitul net obținut din Uber.

Uber: transparență, dar cu nuanțe

Compania susține că șoferii primesc estimări clare înainte de a accepta cursele și că li se oferă rezumate săptămânale cu detalierea câștigurilor. Totuși, diferența dintre tariful total și suma efectivă primită de șoferi ridică întrebări privind echitatea sistemului. BBC notează că Uber nu recunoaște cifrele din studiul Oxford, însă rămâne neclar dacă șoferii pot obține un venit suficient pentru a compensa toate costurile operaționale.

Această dezvăluire readuce în discuție un subiect intens dezbătut: cât de profitabil este, cu adevărat, să lucrezi pentru marile platforme de transport și cât rămâne efectiv la șoferi din munca lor.

