Data actualizării: 20:53 03 Noi 2025 | Data publicării: 20:53 03 Noi 2025

Cât poți câștiga ca livrator de mâncare într-o lună: un angajat Uber Eats dezvăluie cifrele exacte
Autor: Alexandra Curtache

tony-sebastian-5iw9s3b7vcg-unsplash_65527900 Foto: Unsplash
 

Un bărbat care lucrează ca livrator pentru Uber Eats a dezvăluit cât a câștigat în prima sa lună de activitate și efortul necesar pentru a obține acești bani.

El a explicat că nu intenționa să transforme această activitate într-o meserie principală, ci doar într-un venit suplimentar pe lângă jobul său de birou.

„Fac asta pe lângă jobul meu de la nouă la cinci”, spune el, subliniind că și-a petrecut serile și weekendurile pe drumuri pentru a livra comenzi.

Prima săptămână, cea mai profitabilă

Bărbatul a relatat că prima săptămână de livrări a fost cea mai bună din punct de vedere financiar. În cele șapte zile:

  • A lucrat 30 de ore și 3 minute de timp efectiv de livrare.
  • A realizat 135 de comenzi.
  • A câștigat 614,75 lire sterline.

„Speram să depășesc această săptămână în viitor”, a adăugat el.

Fluctuațiile câștigurilor săptămânale

În a doua săptămână, câștigul a scăzut considerabil, deoarece a lucrat doar două seri, luni și marți:

  • 4 ore și 45 de minute de livrare.
  • 22 de comenzi efectuate.
  • 87,63 lire sterline câștigate.

După o săptămână de pauză, livrările au continuat în a treia săptămână:

  • 5 schimburi efectuate, 26 de ore și 29 de minute pe drum.
  • 105 comenzi realizate.

Câștig total: 515,98 lire sterline.

A patra săptămână a adus 116 comenzi în 27 de ore și 57 de minute, pentru un câștig de 564,14 lire sterline.

Ultimele schimburi și rezumatul lunii

În ultimele două zile ale lunii, bărbatul a lucrat 7 ore și 11 minute, a realizat 31 de comenzi și a obținut 132,97 lire sterline.

Rezumatul întregii luni:

  • 23 de zile lucrate seara și în weekend.
  • 96 de ore și 25 de minute de livrare.
  • 409 comenzi în total.

Câștig total înainte de cheltuieli: 1.915,47 lire sterline.

El a explicat că, raportat la numărul de zile lucrate, câștigul mediu pe zi a fost de aproximativ 83 de lire. Dacă ar fi lucrat zilnic, suma ar fi putut ajunge la aproape 2.500 de lire.

Cheltuieli și câștig net

După deducerea cheltuielilor obligatorii, inclusiv:

  • 130 lire pentru asigurare,
  • 160 lire pentru combustibil,
  • 17 lire pentru taxă auto,
  • câștigul net înainte de impozitare a fost de 1.608,47 lire sterline.

„Per ansamblu, a fost o lună destul de bună pentru primul meu job ca livrator”, a concluzionat el. 

@r_carmz The first monthly Breakdown!???? #deliverydrivers #sidehustle #ubereats #growthmindset #budgeting ♬ Dreaming - Gakuen

