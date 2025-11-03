Cât poți câștiga ca livrator de mâncare într-o lună: un angajat Uber Eats dezvăluie cifrele exacte

Un bărbat care lucrează ca livrator pentru Uber Eats a dezvăluit cât a câștigat în prima sa lună de activitate și efortul necesar pentru a obține acești bani.
El a explicat că nu intenționa să transforme această activitate într-o meserie principală, ci doar într-un venit suplimentar pe lângă jobul său de birou.
„Fac asta pe lângă jobul meu de la nouă la cinci”, spune el, subliniind că și-a petrecut serile și weekendurile pe drumuri pentru a livra comenzi.
Bărbatul a relatat că prima săptămână de livrări a fost cea mai bună din punct de vedere financiar. În cele șapte zile:
„Speram să depășesc această săptămână în viitor”, a adăugat el.
În a doua săptămână, câștigul a scăzut considerabil, deoarece a lucrat doar două seri, luni și marți:
După o săptămână de pauză, livrările au continuat în a treia săptămână:
Câștig total: 515,98 lire sterline.
A patra săptămână a adus 116 comenzi în 27 de ore și 57 de minute, pentru un câștig de 564,14 lire sterline.
În ultimele două zile ale lunii, bărbatul a lucrat 7 ore și 11 minute, a realizat 31 de comenzi și a obținut 132,97 lire sterline.
Rezumatul întregii luni:
Câștig total înainte de cheltuieli: 1.915,47 lire sterline.
El a explicat că, raportat la numărul de zile lucrate, câștigul mediu pe zi a fost de aproximativ 83 de lire. Dacă ar fi lucrat zilnic, suma ar fi putut ajunge la aproape 2.500 de lire.
După deducerea cheltuielilor obligatorii, inclusiv:
„Per ansamblu, a fost o lună destul de bună pentru primul meu job ca livrator”, a concluzionat el.
