Stiri

DCNews Stiri Virusul subestimat care umple secțiile ATI pentru copii. Cristina Pricop (Sanofi Romania): Nu există tratament antiviral
Data publicării: 15:14 05 Dec 2025

EXCLUSIV Virusul subestimat care umple secțiile ATI pentru copii. Cristina Pricop (Sanofi Romania): Nu există tratament antiviral
Autor: Doinița Manic

copil bolnav virus Copil bolnav. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

Cristina Pricop, Corporate Affairs Lead la Sanofi România, atrage atenția asupra unei boli virale periculoase, adesea subestimată, dar care "are un impact major asupra comunității".

În fața creșterii alarmante a virozelor respiratorii și a riscului tot mai mare de utilizare incorectă a antibioticelor, experții atrag atenția asupra importanței prevenției și a imunizării, în special la copiii mici. Cristina Pricop, Corporate Affairs Lead la Sanofi România, a vorbit despre infecția cu VSR – virusul sincițial respirator, care nu are tratament antiviral, și a explicat dimensiunea reală a problemei și consecințele pe care le resimte sistemul medical din România.

"În sezonul virozelor respiratorii, imunizarea este cheia. În cazul celor mai vulnerabili dintre noi – nou-născuții și copiii mici, care nu pot decide pentru ei înșiși, decizia de imunizare aparține părinților. Dacă nu și-au imunizat copiii la timp și copiii se îmbolnăvesc, părinții, din disperare, din lipsă de informații sau din dorința de a vedea rezultate imediate, recurg uneori la utilizarea nejustificată a antibioticelor - unele prescrise chiar de medicul curant. Această practică nu doar că este ineficientă în cazul infecțiilor virale, dar amplifică fenomenul rezistenței antimicrobiene. De aceea spuneam că imunizarea este cheia.

Cristina Pricop, avertisment despre infecția cu VSR: Nu există tratament viral

În context, voi face referire explicit la infecția cu VSR – virusul sincițial respirator, care este adesea subestimat, dar care are un impact major asupra comunității. Este un virus cu indice de infecțiozitate extrem de mare, estimat la 4,5, ceea ce înseamnă că fiecare persoană infectată poate transmite virusul, în medie, la peste patru alte persoane.

Pentru VSR nu există tratament antiviral – prevenția și mai ales prevenția prin imunizare fiind singura soluție eficientă. Din păcate, în România, apelarea la soluțiile de vaccinare este slabă, iar luând în calcul povara bolii, care este foarte mare, vaccinarea este esențială. (...) Conform studiului publicat de European Center for Disease Control (ECDC), la nivel european, aproximativ 250.000 de copii sub 5 ani sunt spitalizați anual din cauza infecțiilor severe cu VSR.

Este foarte îngrijorător că cel mai mare procent este înregistrat la copiii mici, la sugarii de 0–2 luni - 27% din spitalizările în ATI fiind pe această categorie de vârstă. Cu alte cuvinte, imunizarea este esențială. Este momentul să dăm credit științei", a avertizat Cristina Pricop, în cadrul conferinței ”HEALTH FORUM: Managementul responsabil al antibioticelor în sezonul virozelor: riscuri și soluții”, organizată de DC News Media Group. .

Cristina Pricop
vsr
antibiotice
Comentarii

