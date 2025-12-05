Nicușor Dan și Klaus Iohannis, sărbătoare împreună! Avem o singură necunoscută

Fostul și actualul președinte al României au, culmea, același motiv de sărbătorit. Pe de o parte îl avem pe Nicușor Dan care se pregătește să-și serbeze... ziua numelui. Da, „Nicușor” vine, evident, de la Nicolae.

De cealaltă parte, îl avem pe Klaus Iohannis, al cărui nume, „Klaus Werner Iohannis”, nu părea la prima vedere să aibă vreo treabă cu Sfântul Nicolae. Dar românii, creativi cum îi știm, au găsit rapid legătura: „Klaus”, „Niculaus”, „Nicolaus”, „Nicolae”... e clar, omul e în temă.

Astfel, pentru prima oară după mult timp, Nicușor Dan și Klaus Iohannis sunt uniți de un eveniment... major: Amândoi pot primi cadouri în ghetuțe, fără scandal politic, fără conferințe și, mai ales, fără declarații care să dureze 45 de minute.

Singura necunoscută rămâne... nuiaua

Oare cui îi aduce Moș Nicolae o nuia? Unii spun că lui Nicușor Dan, alții zic că lui Klaus Iohannis. Dar poate Moșul e băiat bun anul ăsta… și nu o aduce nimănui.

