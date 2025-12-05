€ 5.0919
DCNews Politica Nicușor Dan și Klaus Iohannis, sărbătoare împreună! Avem o singură necunoscută
Data actualizării: 23:42 05 Dec 2025 | Data publicării: 23:37 05 Dec 2025

Nicușor Dan și Klaus Iohannis, sărbătoare împreună! Avem o singură necunoscută
Autor: Anca Murgoci

nicusor dan klaus iohannis sfantul nicolae Klaus Iohannis și Nicușor Dan
 

Anul 2025 vine cu o surpriză la... Cotroceni.

Fostul și actualul președinte al României au, culmea, același motiv de sărbătorit. Pe de o parte îl avem pe Nicușor Dan care se pregătește să-și serbeze... ziua numelui. Da, „Nicușor” vine, evident, de la Nicolae.

De cealaltă parte, îl avem pe Klaus Iohannis, al cărui nume, „Klaus Werner Iohannis”, nu părea la prima vedere să aibă vreo treabă cu Sfântul Nicolae. Dar românii, creativi cum îi știm, au găsit rapid legătura: „Klaus”, „Niculaus”, „Nicolaus”, „Nicolae”... e clar, omul e în temă. 

Astfel, pentru prima oară după mult timp, Nicușor Dan și Klaus Iohannis sunt uniți de un eveniment... major: Amândoi pot primi cadouri în ghetuțe, fără scandal politic, fără conferințe și, mai ales, fără declarații care să dureze 45 de minute. 

Singura necunoscută rămâne... nuiaua

Oare cui îi aduce Moș Nicolae o nuia? Unii spun că lui Nicușor Dan, alții zic că lui Klaus Iohannis. Dar poate Moșul e băiat bun anul ăsta… și nu o aduce nimănui.

VEZI ȘI: Sf. Nicolae, sărbătoare cu cruce roșie pe 6 decembrie. Cine a fost el și care sunt tradițiile 

klaus iohannis
nicusor dan
sfantul nicolae
