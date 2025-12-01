Ciolacu acuză actuala putere: „Guvernează prin panică. Criza e creată artificial ca să pară salvatori”

Într-un dialog purtat cu jurnalistul Victor Ciutacu, fostul prim-ministru susține că actuala putere alimentează deliberat spaima publică pentru a justifica măsuri nepopulare și pentru a-și consolida poziția.

„Orice criză pornește de la neîncredere. Când sperii populația, creezi o criză artificială doar ca să pozezi apoi în salvator. Problema este că nimeni nu te mai crede, iar criza se adâncește”, a spus Ciolacu, criticând mesajele transmise de la nivelul Palatului Victoria și Palatului Cotroceni, care, în opinia sa, induc artificial instabilitate.

Acuzații directe la adresa premierului Ilie Bolojan și a președintelui Nicușor Dan

În plimbarea prin Buzău alături de Ciutacu, fostul premier i-a nominalizat explicit pe premierul Ilie Bolojan și pe președintele Nicușor Dan, pe care îi consideră responsabili pentru o strategie de guvernare construită pe inducerea panicii în rândul populației.

Citește și: Ciolacu închide rana istorică dintre Muntenia și Moldova. Grindeanu: Am un singur regret privind autostrada

„Creezi o criză ca să te erijezi în salvator. Dar din criza pe care o generezi singur nu mai iese nimeni”, a avertizat Ciolacu, indicând modul în care, spune el, actuala putere ar manipula percepția publică asupra situației economice.

„Am distrus cuvântul reformă”. Ciolacu critică direcția administrativă

Fostul premier spune că reforma a devenit un termen compromis de actuala putere, care îl folosește pentru a justifica măsuri de austeritate.

„Am distrus cuvântul reformă. Când românul aude azi de reforme, se gândește imediat la concedieri colective, tăieri și sărăcie. Nu la eficiență, nu la modernizare”, a declarat Ciolacu, insistând asupra faptului că administrația are nevoie de coerență, nu de „șocuri” care afectează direct populația.

„Mărirea TVA-ului duce direct la inflație”

Fostul premier critică și decizia actualului Guvern de a majora TVA-ul, despre care spune că afectează în special categoriile vulnerabile.

Citește și: Investiția din timpul Guvernului Ciolacu se materializează: Buzău înseamnă, acum, un drum acasă pe autostradă / video

„Mărirea TVA-ului duce direct la inflație. La fiecare procent în plus, ai creșteri de prețuri și scădere de putere de cumpărare. Săracul este lovit de două ori: prin scumpiri și prin blocarea salariilor”, a afirmat el, comparând actualul context cu perioada guvernării sale.

Ciolacu: „Salariile și pensiile sunt înghețate, investițiile oprite”

Fostul premier afirmă că direcția economică a țării este una regresivă, iar nivelul investițiilor este mult inferior perioadei în care el s-a aflat la conducere.

„Am avut cele mai mari investiții din istoria României. Acum sunt oprite. Salariile și pensiile sunt înghețate, taxele au fost majorate, iar deficitul este aproape la fel”, a spus Ciolacu.

Fostul premier neagă orice sprijin ocult.

În fața acuzațiilor privind posibile influențe sau protecții politice, Ciolacu oferă o poziție fermă.

„Nu am fost protejat de nimeni. Nu am furat”, a precizat el, afirmând că nu a avut niciodată probleme cu justiția pentru că nu a avut motive.

Citește și: Ce se află azi în unul dintre locurile pe care Băsescu și Boc voiau să-l desființeze. Ciolacu a mers acolo

Despre ședința CSAT: „Categoric sunt de acord” cu desecretizarea

Întrebat dacă ar sprijini desecretizarea ședinței CSAT în care s-ar fi discutat despre anularea alegerilor, Ciolacu susține că transparența este necesară.

„Categoric sunt de acord”, a spus el, argumentând că un astfel de gest ar ajuta la recâștigarea încrederii publice.

„Bolojan nu a crescut prin performanță. A crescut prin panică”

În încheiere, Ciolacu a lansat un nou reproș la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care îl acuză că a ajuns în poziții cheie datorită contextului de criză pe care actuala putere îl alimentează.

„Bolojan nu a crescut prin performanță. A crescut prin panică. Criza a fost motorul lui. Iar România nu poate fi condusă prin sperieturi”, a spus fostul premier.