Investiția din timpul Guvernului Ciolacu se materializează: Buzău înseamnă, acum, un drum acasă pe autostradă / video

Marcel Ciolacu anunță o „veste bună pentru toți buzoienii“. Începând din această săptămână, șoferii vor putea circula doar pe autostradă de la București până la Focșani, după ce va fi dat în circulație un nou lot al Autostrăzii Moldovei (A7).

„Vom putea circula integral pe autostradă între București, Buzău și Focșani, pe circa 211 kilometri!

Finalizarea celor aproape 14 kilometri, între Pietroasele și Buzău, vine după ce, acum trei zile a fost deschis traficului și pasajul rutier de pe DN2, de la Spătaru. Zeci de mii de șoferi vor ajunge mai rapid la destinație, iar în cazul companiilor timpul câștigat se va măsura în bani.

Mă bucur că, prin această investiție majoră din mandatul meu de premier, am reușit să leg Buzăul atât de Capitală, cât și de Focșani, prin Autostrada Moldovei. Este un pas esențial pentru ca județul nostru să devină un nod logistic regional și ca noi companii importante să investească aici.

Și sunt mândru că Buzău înseamnă, acum, un drum ACASĂ pe autostradă!“, a scris Ciolacu pe Facebook.