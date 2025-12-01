€ 5.0906
Ziua Națională. Președintele Nicușor Dan a decorat o singură persoană
Data actualizării: 09:29 01 Dec 2025 | Data publicării: 08:54 01 Dec 2025

Ziua Națională. Președintele Nicușor Dan a decorat o singură persoană
Autor: Crişan Andreescu

distinctie1
 

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul de decorare a domnului colonel în retragere, veteran de război, Banu Vasile Ion.

"Cu prilejul Zilei Naționale a României, l-am decorat pe veteranul de război, colonel (r.) Ion Vasile Banu, cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler.

 La 107 ani, domnul Ion Vasile Banu reprezintă esența a ceea ce înseamnă dragostea de țară: un om care, la doar 21 de ani, a intrat în Armata României și a luptat cu dăruire pentru eliberarea Basarabiei în 1941 și pe frontul de la Cotul Donului în 1942. Curajul, sacrificiul și demnitatea cu care și-a servit patria sunt lecții care ne obligă să ne plecăm cu respect în fața sa.

Distincția pe care i-am conferit-o este un gest de recunoaștere pentru serviciile sale militare excepționale din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, dar și pentru implicarea sa neobosită în viața comunității după încheierea conflictului. Suntem și vom rămâne datori să îi cinstim pe cei care au apărat cu prețul vieții idealurile noastre de libertate.

 Datorită lor trăim astăzi într-o Românie liberă, demnă, democratică și europeană. În acest an, aceasta este singura decorație conferită cu prilejul zilei de 1 Decembrie, un gest simbolic, prin care aducem un omagiu întregii generații de eroi care au scris cu sângele lor destinul țării noastre.

La mulți ani, România !

La mulți ani, români de pretutindeni !", a scris președintele Nicușor Dan pe Facebook.

