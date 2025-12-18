€ 5.0911
|
$ 4.3417
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0911
|
$ 4.3417
 
DCNews Politica Ce ar fi făcut Viorica Dancilă cu ministrul Diana Buzoianu, dacă acum era premier / Video
Data publicării: 13:29 18 Dec 2025

EXCLUSIV Ce ar fi făcut Viorica Dancilă cu ministrul Diana Buzoianu, dacă acum era premier / Video
Autor: Andrei Itu

Diana Buzoianu, ministra Mediului Imagine cu Diana Buzoianu - Foto: Inquam Photos / Pană Tudor
 

Viorica Dăncilă, fost premier al României, a spus ce ar fi făcut, dacă acum era în funcție, cu privire la soarta ministrului Diana Buzoianu, care nu pleacă de la conducerea Ministerului Mediului, în ciuda faptului că în Senat a trecut moţiunea simplă împotriva ei.

Viorica Dăncilă a vorbit despre scandalul iscat în jurul ministrului USR al Mediului, Diana Buzoianu, a moțiunii simple adoptate de Senat împotriva ei, în contextul crizei apei potabile, rezultate în urma golirii Barajului Paltinu și Vidraru.

Viorica Dăncilă a punctat că, dacă era acum prim-ministru, Diana Buzoianu nu mai era în funcția de ministru al Mediului. Declarația a fost făcută, în cadrul emisiunii "Ce Se Întâmplă", cu Răzvan Dumitrescu, de la DC News. 

"Dacă eram eu prim-ministru, doamna ministru Diana Buzoianu pleca acasă!"

"Dacă eram eu prim-ministru, doamna ministru Diana Buzoianu pleca acasă! Toată atitudinea ei nu a fost o atitudine de ministru. Un ministru trebuia să vină cu date tehnice, să explice ce s-a întâmplat, să vină cu situația clară a lucrurilor, nu să îi acuzi pe unii sau pe alții și să intri în acele certuri. Oamenii au așteptări de la un ministru, să vină cu lucruri foarte corecte.

În al doilea rând, modul cum s-a acționat și cum dânsa s-a raportat la acest scandal. Să nu uităm că a fost o perioadă în care nici măcar nu a fost în zona respectivă. A arătat un dezinteres total. Eu cred că nici nu are pregătirea pentru a gestiona o astfel de situație.

Nu vreau să spun că doamna Buzoianu nu are inteligență, este inteligentă, dar Ministerul Mediului este un minister foarte important, minister avizator, dar am văzut că dânsa vine cu declarații numai despre cine să schimbe din funcție pe cineva. Ei, acest lucru nu îi interesează pe oameni, ci îi interesează ce faci tu pentru acest minister, ce faci tu ca să ai un program, care să arate că îți aduci un aport pentru dezvoltare.", a declarat Viorica Dăncilă.

Vezi și - Viorica Dăncilă a reacţionat după ce Laura Codruţa Kovesi s-a alăturat protestului magistraţilor

Ce a înțeles Diana Buzoianu că înseamnă funcția de ministru

"Dânsa a înțeles că funcția de ministru înseamnă să te războiești cu cei care nu ești de acord, dar nu! Un ministru trebuie să vină cu lucruri concrete. Nu ne interesează cearta lor, nu ne interesează războiul lor, nu ne interesează impresia pe care o au unii despre ceilalți, sunt împreună acolo, dar noi vrem să vedem rezultatele pe care le are în funcția pe care o ocupă.", a mai spus Viorica Dăncilă, la DC News.

Vezi emisiunea aici:

Vezi și - Moțiunea împotriva Dianei Buzoianu a trecut. Daniel Zamfir: Mărturisesc că am greșit în privința doamnei ministru

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

viorica dancila
diana buzoianu
ministrul mediului
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
36 de ani de la Operațiunea Trandafirul: Cum a scăpat Elena Ceaușescu de trupurile victimelor de la Revoluție
Publicat acum 6 minute
Desenele animate şi jocurile video, problemă pentru educaţia rutieră a copiilor. "În viaţă nu dai reset"
Publicat acum 14 minute
Dominic Fritz a devenit cetăţean român
Publicat acum 26 minute
Noi proteste ale fermierilor în Bruxelles. Au plecat cu tractoarele pe străzi / video
Publicat acum 27 minute
Guvern: S-a  aprobat susținerea financiară a absolvenților cu media 10 la examenele naționale
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 17 ore si 42 minute
Horoscop 2026. Top trei zodii care vor avea un an memorabil
Publicat pe 16 Dec 2025
Rezultatele necropsiei în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Prima declarație publică a iubitului cu 50 de ani mai tânăr
Publicat pe 16 Dec 2025
Nebunie în justiție. „Eroina” Raluca Moroșanu, pusă sub semnul incompatibilității
Publicat pe 17 Dec 2025
Doliu în România, a murit Simona Popescu. Emil Constantinescu dezvăluie ce a făcut pe patul de spital. ”Nu este durere mai mare”
Publicat pe 16 Dec 2025
Ultima Lună Nouă din 2025. Astrolog Daniela Simulescu: Patru zodii o pot lua de la capăt
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close