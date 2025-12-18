Viorica Dăncilă a vorbit despre scandalul iscat în jurul ministrului USR al Mediului, Diana Buzoianu, a moțiunii simple adoptate de Senat împotriva ei, în contextul crizei apei potabile, rezultate în urma golirii Barajului Paltinu și Vidraru.

Viorica Dăncilă a punctat că, dacă era acum prim-ministru, Diana Buzoianu nu mai era în funcția de ministru al Mediului. Declarația a fost făcută, în cadrul emisiunii "Ce Se Întâmplă", cu Răzvan Dumitrescu, de la DC News.

"Dacă eram eu prim-ministru, doamna ministru Diana Buzoianu pleca acasă!"

"Dacă eram eu prim-ministru, doamna ministru Diana Buzoianu pleca acasă! Toată atitudinea ei nu a fost o atitudine de ministru. Un ministru trebuia să vină cu date tehnice, să explice ce s-a întâmplat, să vină cu situația clară a lucrurilor, nu să îi acuzi pe unii sau pe alții și să intri în acele certuri. Oamenii au așteptări de la un ministru, să vină cu lucruri foarte corecte.

În al doilea rând, modul cum s-a acționat și cum dânsa s-a raportat la acest scandal. Să nu uităm că a fost o perioadă în care nici măcar nu a fost în zona respectivă. A arătat un dezinteres total. Eu cred că nici nu are pregătirea pentru a gestiona o astfel de situație.

Nu vreau să spun că doamna Buzoianu nu are inteligență, este inteligentă, dar Ministerul Mediului este un minister foarte important, minister avizator, dar am văzut că dânsa vine cu declarații numai despre cine să schimbe din funcție pe cineva. Ei, acest lucru nu îi interesează pe oameni, ci îi interesează ce faci tu pentru acest minister, ce faci tu ca să ai un program, care să arate că îți aduci un aport pentru dezvoltare.", a declarat Viorica Dăncilă.

Vezi și - Viorica Dăncilă a reacţionat după ce Laura Codruţa Kovesi s-a alăturat protestului magistraţilor

Ce a înțeles Diana Buzoianu că înseamnă funcția de ministru

"Dânsa a înțeles că funcția de ministru înseamnă să te războiești cu cei care nu ești de acord, dar nu! Un ministru trebuie să vină cu lucruri concrete. Nu ne interesează cearta lor, nu ne interesează războiul lor, nu ne interesează impresia pe care o au unii despre ceilalți, sunt împreună acolo, dar noi vrem să vedem rezultatele pe care le are în funcția pe care o ocupă.", a mai spus Viorica Dăncilă, la DC News.

Vezi emisiunea aici:

Vezi și - Moțiunea împotriva Dianei Buzoianu a trecut. Daniel Zamfir: Mărturisesc că am greșit în privința doamnei ministru