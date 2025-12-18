Guvern: S-a  aprobat susținerea financiară a absolvenților cu media 10 la examenele naționale

Guvernul a aprobat, în ședința de joi, susținerea financiară a absolvenților care au obținut media 10 la Evaluarea Națională (în valoare de 2.000 de lei) și la examenul național de Bacalaureat în valoare de 5.000 de lei.
'Mă bucur că, deși țara este încă sub efectul măsurilor fiscal-bugetare, am găsit deschidere din partea Guvernului pentru această susținere a tinerilor de excepție. Așa cum am mai declarat, domeniul educației-cercetării a trecut de furtuna fiscal-bugetară, iar acum, odată ce am implementat atât reforme necesare - care, prin schimbări paradigmatice, ne pun pe o traiectorie de modernizare decisivă -, cât și măsuri fiscal-bugetare - care ne-au salvat salariile și bursele în 2025 -, este timpul pentru stabilizare și creștere', a declarat ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, potrivit unui comunicat remis presei, precizează Agerpres.
În sesiunile din vara acestui an (iunie - iulie), 42 de absolvenți de liceu au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat (32 la sesiunea iunie 2025, unul în sesiunea specială și 9 la examenul de Bacalaureat german, sesiunea iunie 2025), iar 85 de absolvenți de clasa a VIII-a au obținut media 10 la Evaluarea Națională. (Claudia Calotă)
de Val Vâlcu