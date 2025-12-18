Guvern: S-a  aprobat susținerea financiară a absolvenților cu media 10 la examenele naționale

'Mă bucur că, deși țara este încă sub efectul măsurilor fiscal-bugetare, am găsit deschidere din partea Guvernului pentru această susținere a tinerilor de excepție. Așa cum am mai declarat, domeniul educației-cercetării a trecut de furtuna fiscal-bugetară, iar acum, odată ce am implementat atât reforme necesare - care, prin schimbări paradigmatice, ne pun pe o traiectorie de modernizare decisivă -, cât și măsuri fiscal-bugetare - care ne-au salvat salariile și bursele în 2025 -, este timpul pentru stabilizare și creștere', a declarat ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, potrivit unui comunicat remis presei, precizează Agerpres.

În sesiunile din vara acestui an (iunie - iulie), 42 de absolvenți de liceu au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat (32 la sesiunea iunie 2025, unul în sesiunea specială și 9 la examenul de Bacalaureat german, sesiunea iunie 2025), iar 85 de absolvenți de clasa a VIII-a au obținut media 10 la Evaluarea Națională. (Claudia Calotă)