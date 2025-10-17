Unde vor învăța elevii liceului afectat de explozia din București. Precizările ministrului David

Explozia puternică produsă astăzi în București a provocat pagube și în clădirile din apropiere. Printre acestea se numără și Liceul „Dimitrie Bolintineanu” de pe Calea Rahovei, unde corpul A a suferit pagube importante, potrivit ministrului Educației, Daniel David. Elevii vor continua cursurile în sistem online în zilele următoare, până la finalizarea lucrărilor de reparație. Elevii nu mai pot învăța în clădire. Cursurile se mută în online „Erau două corpuri de clădire. Unul nu a fost afectat, cel puțin aparent. Celălalt a fost serios afectat. Comitetul pentru Situații de Urgență analizează ce se va întâmpla și cu activitatea educațională. Foarte probabil, se va propune suspendarea activității educaționale cu prezență fizică. În urma acestui demers, școala ar trebui să propună trecerea în online pentru săptămâna viitoare. E vorba de a face reparații acolo, a evalua sălile, clădirile.

(..) După aceea, urmează o săptămână de vacanță. Sperăm că în cele două săptămâni se vor putea corecta acolo lucrurile, iar copiii să revină cu prezență fizică. Dacă nu, vom căuta alte formule, după cele două săptămâni: să prelungim activitatea online, sau să găsim alte spații temporare până când sălile se vor repara și toate analizele vor arăta că clădirile sunt sigure pentru copii. Din corpul A, din 23 de săli, 15 sunt afectate: geamuri sparte, bucăți de cărămizi care au ajuns din bloc până la școală. Vrem să facem o analiză și pentru corpul B, care, aparent, nu e afectat”, a declarat ministrul Educației, Daniel David, la Digi24.

Persoanele afectate de expozie pot cere sprijinul consilierilor școlari

Elevii, profesorii și părinții care simt nevoia de sprijin în urma exploziei pot apela la consilierii școlari, mai spune ministrul. În cazul în care vor fi multe solicitări de acest gen, Daniel David a subliniat că va fi cerut sprijnul altor consilieri școlari.

„Îi încurajez pe toți - și pe părinți, dacă simt că copiii pun întrebări, dacă văd reacții emoționale accentuate, dar și în cazul profesorilor - să apeleze cu încredere la consilierii școlari. Dacă vedem că vor fi solicitări multiple, vom aronda suplimentar consilieri pentru a se ocupa de aceste persoane”, a mai punctat el.