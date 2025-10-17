DOI MORȚI! 11 sunt răniți. Explozie violentă într-un bloc din Sectorul 5. Plan roșu de intervenție FOTO / VIDEO

Update 12

Până în acest moment au fost transportate la spital 12 victime, la următoarele spitale:

Universitar

Grigore Alexandrescu

Floreasca

Matei Balș

Militar

Bagdasar

1. Bărbat, 63 ani - politraumă - traumatism toracic + cranian, este în sala de operații - pneumotorax drept masiv

La Floreasca au ajuns momentan:

Update 11

A fost emis mesaj RO-Alert.

Update 10

Potrivit ISU, în sprijinul acțiunilor operative și obținerii unei imagini de ansamblu asupra zonei afectate, a fost ridicată în zbor o aeronavă fără pilot (dronă) din dotarea ISU B-IF.

Echipajul specializat utilizează acest sistem pentru efectuarea recunoașterii aeriene, transmiterea în timp real a imaginilor către punctul de comandă mobil și identificarea eventualelor persoane afectate.

Raed Arafat și Alexandru Rogobete sunt în permanentă legătură cu premierul Ilie Bolojan, iar situația este monitorizată în timp real, a transmis Guvernul.

Update 9

Liceul Dimitrie Bolintineanu a fost afectat de explozie.

Sursă foto: Captură România TV

Update 8

Elevii și cadrele didactice din Liceul Dimitrie Bolintineanu, aflat în proximitatea locului producerii exploziei, au fost evacuați.

ISUBIF a transmis un mesaj RO-Alert către populație pentru a evita circulația în zona de intervenție a echipajelor și respectarea recomandărilor transmise de autorități.

În sprijinul forțelor care intervin la fața locului, au fost trimise și 2 echipaje canine pentru executarea misiunilor de căutare în incinta imobilului afectat.

Update 7

Actualizare privind explozia din Sectorul 5:

Până în prezent, două persoane au decedat, opt au fost transportate la spital, iar o victimă a refuzat transportul. La fața locului a fost alertat și echipajul canin de căutare și salvare de la USISU Ciolpani. Autoritățile vor transmite un mesaj prin sistemul RO-ALERT, cu recomandări pentru evitarea zonei și respectarea indicațiilor impuse de autorități.

Update 6

În urma exploziei a fost afectat un alt bloc de locuințe aflat în apropiere, unde sunt observate desprinderi ale elementelor de construcție de pe fațada clădirii.

Update 5

Ministerul Sănătății a transmis că explozia din cartierul Rahova a afectat mai multe apartamente și a provocat două decese și rănirea a cinci persoane, care au fost transportate la spitalele Universitar, Floreasca și Grigore Alexandrescu cu politraume și arsuri.

„În cazul exploziei din cartierul Rahova unde au fost afectate mai multe apartamente dintr-un bloc de locuințe sunt semnalate mai multe victime, în principal cu politraume și arsuri. S-au constituit echipe de căutare și salvare. A fost activat PLANUL ROȘU DE INTERVENȚIE. Din primele informații sunt posibil 2 persoane decedate, iar 5 victime au fost deja transportate la spitalele Universitar, Floreasca si Gr. Alexandrescu. Situația este în dinamică", a transmis Ministerul Sănătăţii.

Update 4

Potrivit Poliției Capitalei, după explozia din Sectorul 5, polițiștii au delimitat zona de siguranță, au deviat traficul și sprijină evacuarea locatarilor. Autoritățile recomandă cetățenilor să evite perimetrul, să respecte indicațiile, să nu atingă obiecte suspecte, să nu blocheze accesul echipelor, să ofere informații utile și să ajute persoanele vulnerabile.

„În urma producerii unei explozii, în Sectorul 5, polițiștii au intervenit de urgență pentru delimitarea perimetrului de siguranță și pentru sprijinirea echipelor operative de intervenție.

Polițiștii rutieri au implementat măsuri de deviere a traficului, în zona afectată, pentru a asigura fluidizarea circulației și este acordat sprijin la evacuarea persoanelor din zona de risc.

De asemenea, se acordă sprijin pompierilor, astfel încât intervenția acestora să se desfășoare în condiții de maximă siguranță.

În acest moment, activitățile sunt în dinamică, pentru salvarea persoanelor și stabilirea tuturor circumstanțelor producerii evenimentului.

În contextul producerii acestei explozii, Poliția recomandă cetățenilor următoarele măsuri de siguranță:

1. Evitați zona afectată - Nu vă apropiați de perimetrul de intervenție, chiar dacă explozia s-a produs deja. Există riscul altor deflagrații, prăbușiri sau scurgeri de gaze.

2. Respectați indicațiile autorităților - Urmați instrucțiunile polițiștilor, pompierilor și ale echipelor de intervenție. Nerespectarea acestora poate pune în pericol vieți.

3. Nu atingeți obiecte suspecte sau resturi - Acestea pot reprezenta un pericol sau pot constitui probe importante în ancheta penală.

4. Nu blocați căile de acces - Evitați să staționați cu autovehiculele în apropiere de zona de intervenție pentru a permite accesul echipelor de salvare.

5. Furnizați informații utile - Dacă ați fost martor la eveniment sau aveți date relevante, contactați autoritățile la numărul unic de urgență 112.

6. Sprijiniți persoanele vulnerabile - Dacă observați copii, vârstnici sau persoane cu dizabilități în apropiere, oferiți sprijin sau semnalați prezența acestora autorităților", a transmis Poliția Capitalei.

Update 3

Potrivit ISU, explozia nu a fost urmată de incendiu.

Cele 4 victime au fost transportate la spital.

Alimentarea cu gaze a fost întreruptă.

Update 2

„În acest moment au fost identificate 2 persoane decedate și alte 4 rănite.

Se continuă acțiunile de căutare-salvare.

La caz au fost alocate resurse specifice pentru intervenții cu victime multiple, containere cu echipamente pentru căutare victime sub dărâmături", a transmis ISU.

Sursă foto: ISU

Update 1

„Pentru gestionarea situației în mod eficient, la fața locului au fost trimise 10 autospeciale de stingere, 2 autoscări, 2 autospeciale de descarcerare, 3 ambulanțe SMURD, 1 unitate de terapie intensivă mobilă, 1 punct de comandă mobil și 1 autospecială CBRN.

Pentru eficientizarea misiunii de răspuns, a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

Din informațiile primite la acest moment, 11 persoane ar fi afectate, iar salvatorii prezenți la fața locului asigură evacuarea locatarilor din imobilul afectat și execută misiuni de cautare pentru identificarea altor posibile persoane surprinse.

Misiunea este în dinamică", a transmis ISU.

În zonă miroase puternic a gaze.

Știre inițială

Vineri dimineață, o explozie puternică a avut loc într-un bloc situat pe strada Petre Isprirescu, în apropierea Liceului Dimitrie Bolintineanu, de pe Calea Rahovei din Sectorul 5 al Bucureștiului.

Până în prezent, nu există informații despre victime.

Autoritățile au activat planul roșu de intervenție, având în vedere posibilitatea unor victime multiple.

„Explozie produsă într-un bloc de locuințe de pe Calea Rahovei din sectorul 5.

Aceasta s-a produs la nivelul etajelor 5 și 6 într-un bloc cu 8 etaje.

Din informațiile deținute în acest moment sunt mai multe victime. A fost activat Planul Roșu la ora 09:18.

Misiunea este în dinamică, revenim cu date", a transmis ISU.