Data actualizării: | Data publicării:

EXCLUSIV  Analfabetismul funcțional, "grad absolut îngrijorător" în România. Irinel Darău: Când ajungi la testele PISA lucrurile sunt catastrofale

Autor: Andrei Itu | Categorie: Stiri
Sursa: Pexels
Sursa: Pexels

Senatorul USR Irinel Darău a vorbit despre rata anuală de analfabetism funcțional din România, explicând ce se poate face pentru ca elevii din școlile noastre să aibă rezultate bune la testele PISA.

Senatorul Irinel Darău, președintele Comisiei pentru Educație din Senatul României, spune că nu putem avea rezultate bune la testele PISA, dacă nu se învață pentru acest tip de teste, programa școlară nefiind adaptată pentru ele. Mai mult, el a subliniat nivelul îngrijorător la care a ajuns analfabetismul funcțional în țara noastră.

“Când tragem linie, în România, vedem acest grad absolut îngrijorător, catastrofal și, din punct de vedere societal, al analfabetismului funcțional și, atenție, al abandonului școlar, pentru că de multe ori, cu privire la testele PISA, suntem foarte îngrijorați. Cum se schimbă acest lucru? Sunt în discuție planuri cadru noi pentru liceu în această perioadă și se vor face noi programe și manuale. Deja avem, undeva la 14-15 ani, de când s-au conceput, pentru o nouă generație cu o altă filozofie, planuri cadru începând de la clasa pregătitoare, până la clasa a 8-a. Deja avem o întârziere. Mai înainte eram pe planurile cadru vechi din anii 1990. Cred că, după 15 ani, după ce se actualizează această parte de liceu, ar fi cazul să ne punem problema de regândire pentru ziua de azi, cu orizontul 2030, a tuturor planurilor cadru de la clasa pregătitoare, până la clasa a 12-a. Este un efort foarte mare, dar astăzi pot spune că nu suntem adaptați la cum arată societatea.

Minciuna notelor bune

Există această latență a conținuturilor din anii 1990, care nu erau neapărat rele, dar care se axau pe o oarecare învățare mecanică. Eu am trecut prin școală, exact în acea perioadă, din anii  90 până în 2005, dacă vorbim de preuniversitar.

La vârste mici și exercițiul memoriei este important, dar ce ceea ce cred eu, cu privire la testele PISA și de analfabetismul funcțional este că trebuie să găsim un mijloc, prin care foarte des, în învățământul preuniversitar, să evaluăm standardizat, național, întreg sistemul de învățământ.  (...) Noi trebuie să ieșim din această paradigmă în care, pentru burse, să arate bine o școală. Ne dăm niște note bune și pare că, prin note, evaluarea sistemului arată foarte bine, dar când ajungi la testele PISA lucrurile sunt catastrofale. Cred că ar trebui, nu punitiv, nu să pedepsim, ci să găsim un mijloc prin care, poate anual, să avem o standardizare obiectivă, prin care să vedem care e problema după clasa I, după clasa a II-a și cum o poți corecta din mers. Altfel, dacă se ajunge la 15 ani, în cazul testelor PISA, în stadiul de analfabetism funcțional, e aproape imposibil de corectat sau dacă va fi corectat va fi într-o proporție infimă“, a spus Irinel Darău.

Irinel Darău: Ar trebui introduse măcar niște module de evaluare, conforme cu PISA

“Programa, manualul este orientat către testele PISA? Că poate predai despre mere și te întreabă despre pere?“, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

“Astăzi nu și nici măcar testele standardizate, inclusiv Evaluarea Națională, nu sunt orientate pe așa ceva. Cred că aici ar trebui o deschidere, ar trebui introduse măcar niște module de evaluare conforme cu PISA, astfel încât, în timp, să aducem la o convergență. Anual să evaluăm, dar și să corectăm, poate lăsând și un pic de libertate cadrelor didactice, cu formare profesională, pentru a se putea adapta vremurilor, să îi aducă pe copii, de la un an la altul, acolo unde ar trebui să fie“, a mai declarat senatorul USR Irinel Darău.

Youtube video image

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Analfabetismul funcțional, "grad absolut îngrijorător" în România. Irinel Darău: Când ajungi la testele PISA lucrurile sunt catastrofale
18 sep 2025, 00:15
Cum poate educația să transforme România într-un hub al inovației? Senatorul Irineu Darău propune reforme mari în ministere
17 sep 2025, 19:51
Daniel David: Testările în clasele a II-a, a IV-a, a VI-a vor fi schimbate 
16 sep 2025, 12:26
Tot ce trebuie să știi despre admiterea în SUA: Julia Boca explică pașii către Harvard, Yale sau Stanford
15 sep 2025, 15:19
Frâna din sistemul educațional din România: Este șocant, dar nu este clădit să susțină elevii! - VIDEO
13 sep 2025, 15:30
Am crescut un copil fără ecrane... până l-am dus la grădiniță într-o junglă de mici zombie digitali. Nu vor avea timp o viață întreagă să stea în ecrane?
14 sep 2025, 17:13
ParintiSiPitici.ro
Un profesor Harvard explică cele trei reguli pe care orice părinte trebuie să le urmeze dacă vrea să își crească copilul fericit și cu valori puternice
17 sep 2025, 19:40
Marea greșeală făcută de părinți față de copii: ”Nu este în regulă să nu acceptăm asta!” - Video
13 sep 2025, 12:58
Autoritatea profesorilor, tot mai subminată de regulamente și părinți. Prof. Andreia Bodea spune ce se întâmplă, de fapt, în școli / video
12 sep 2025, 21:48
Costurile rechizitelor și uniformelor, principala problemă pentru români la început de an școlar - Sondaj
12 sep 2025, 12:30
Protestele profesorilor: De ce orele fără predare nu sunt "o soluție viabilă". Prof. Andreia Bodea: E pierdere de timp
12 sep 2025, 12:26
Cel mai bizar început de an școlar la Colegiul "I.L. Caragiale". Andreia Bodea, directoare, dezvăluie lucruri mai puțin știute
12 sep 2025, 16:35
Corneliu Ștefan, la Pucioasa cu prilejul inaugurării Grădiniței Prichindel - FOTO
08 sep 2025, 16:38
Premieră în învățământul din România. Informația a fost eclipsată de protestul profesorilor
08 sep 2025, 16:16
Protestele profesorilor: Mariana Badea arată care sunt, de fapt, adevăratele provocări din educație / video
08 sep 2025, 17:30
Cum începe școala într-un orășel din Spania FOTO. Noi ”când oare vom învăța?”
08 sep 2025, 15:48
UNATC extinde perioada de înscrieri. Masterat în Stand-up Comedy, printre noile programe din 2025
08 sep 2025, 14:08
Rectorul SNSPA, semnal de alarmă: Protestele nu trebuie să îi lovească pe copii
08 sep 2025, 13:48
Ce joc face Nicușor Dan prin ușa deschisă pentru profesori la Palatul Cotroceni. Bogdan Chirieac a răbufnit după o afirmație a președintelui: Ce ești?
08 sep 2025, 13:39
Între protest și sărbătoare, începutul de an școlar rămâne o zi a speranței. Profesorii din Iași care au înțeles asta
08 sep 2025, 12:27
GALERIE FOTO/ Elevii, la școală. Profesorii, în stradă - VIDEO. Podul Basarab, blocat
08 sep 2025, 11:00
”Impactul va fi unul și mai mare”. Avertismentul prof. Pânișoară după prima zi de școală: Mi-e teamă de altceva - și la asta nu s-a gândit nimeni
08 sep 2025, 12:18
Mesajul Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, cu prilejul deschiderii anului școlar 2025-2026
08 sep 2025, 09:24
Ministrul Educaţiei, Daniel David, mesaj pentru profesori înainte de începerea anului şcolar
07 sep 2025, 19:25
Presiune din partea ministrului David înaintea începerii școlii: Au datorie legală și morală față de elevi
07 sep 2025, 14:56
Corneliu Ștefan, la inaugurarea uneia dintre cele mai frumoase școli din Dâmbovița
07 sep 2025, 08:02
Cum se face homeschooling sau home education în Anglia. ”Nu este nevoie să dai examen. Ai foarte multe opțiuni”
06 sep 2025, 22:28
Cea mai mare școală din Capitală a rămas fără directori. Și-au dat demisia după ce au fost amenințați de 230 de părinți
06 sep 2025, 19:49
Părinţii nu ştiu dacă îşi duc copiii la şcoală luni, 8 septembrie. Bogdan Chirieac: Educația e cenușăreasa societății românești. Dar am un amendament
06 sep 2025, 14:25
Educaţia religioasă, mai importantă decât educaţia formală? "Nu e vorba doar despre cele 10 porunci"
06 sep 2025, 12:56
Crește numărul elevilor în clasă, în noul an școlar. Ministrul Educației: Noi eram spre 40 și totuși a fost o clasă bună
04 sep 2025, 22:04
Guvernul a aprobat bursele pentru elevi: Daniel David anunță sumele și condițiile de acordare
04 sep 2025, 18:06
Marii absenți din școală. Explicația profesoarei Mariana Badea
04 sep 2025, 14:03
Incertitudine pentru trei milioane de elevi. Dragi profesori, respectul nu se câștigă doar prin proteste și marșuri
03 sep 2025, 18:58
Media and Innovative Communication, masterat în limba engleză la Universitatea din București
03 sep 2025, 14:26
42% dintre elevi nu înțeleg ceea ce citesc. Mariana Badea explică de unde vine această criză
03 sep 2025, 11:18
PAH, răspuns la ”Vai, cum vă permiteți să le răpiți copilașilor bucuria festivităților din prima zi de școală?”: Se știe, sunt fierți
02 sep 2025, 20:50
Mariana Badea, profesoara care n-a lăsat telefoanele să înlocuiască lectura: „Fiecare elev avea opera literară pe bancă”
02 sep 2025, 14:09
Profesorii merg la Ilie Bolojan și Nicușor Dan: Protest istoric pe 8 septembrie 2025, la Cotroceni și Guvern
01 sep 2025, 11:37
Meditațiile, în vizorul Comisiei pentru Drepturile Omului din Senat: Generează inegalități între elevi
31 aug 2025, 15:31
Sindicaliștii, în stradă. Profesorii iau în calcul grevă la început de an școlar: Data viitoare vom fi şi mai mulţi. Mergem şi la Bucureşti peste ei
27 aug 2025, 14:20
Rezultate finale Bacalaureat/ Au fost publicate notele la BAC - UPDATE
26 aug 2025, 08:21
Ministerul Educaţiei le explică profesorilor ce clase sunt afectate, de fapt, de măsurile fiscal-bugetare
25 aug 2025, 21:16
Când încep școlile? Sindicatele anunță un marș de protest de cinci ore în 8 septembrie
25 aug 2025, 11:25
Sâmbătă, 30 august, încep înscrierile online la ASE pentru Admiterea la programele universitare de licență și masterat – sesiunea toamnă
25 aug 2025, 10:29
Probleme pentru românii din diaspora care vor să facă facultatea în România. Birocraţie excesivă, probleme cu diplomele
23 aug 2025, 12:34
NU se știe când începe școala! Ministrul Educației face apel la profesori
22 aug 2025, 16:51
Ministerul Educației comasează școli, dar tace mâlc la problemele reale din învățământ
18 aug 2025, 20:09
Au fost publicate rezultatele la bacalaureatul de toamnă. Câți candidați au promovat / Notele pe județe
18 aug 2025, 12:11
Câte economii se fac cu noile măsuri din educație? Profesoară: E de noaptea minții să dai peste cap sistemul educațional pentru asemenea valoare
15 aug 2025, 17:44
Ce efect va avea tăierea burselor pentru elevi. Un învățător a povestit cât a primit pentru că a luat locul 2 la olimpiadă / video
14 aug 2025, 19:00
Ore mai multe, răbdare mai puțină. Efectele ascunse ale „Legii Bolojan”. Învățător, semnal de alarmă înainte de începerea școlii
15 aug 2025, 18:28
Cele mai noi știri
acum 35 de minute
Analfabetismul funcțional, "grad absolut îngrijorător" în România. Irinel Darău: Când ajungi la testele PISA lucrurile sunt catastrofale
acum 54 de minute
România intră într-o amplă misiune umanitară: Pacienți palestinieni din Gaza, tratați la București
acum 57 de minute
Marea Britanie va recunoaște statul palestinian, chiar după ce Trump își va încheia vizita de stat - Surse The Times
pe 17 Septembrie 2025
Ministrul Energiei, "negocieri intense" la Comisia Europeană pentru păstrarea centralelor pe cărbune
pe 17 Septembrie 2025
Obama trage un semnal de alarmă după moartea lui Charlie Kirk. Radiografia unei Americi într-o criză politică fără precedent
pe 17 Septembrie 2025
Michelle Obama ajunge, în această noapte, la București. Motivul vizitei sale în România
pe 17 Septembrie 2025
Un bărbat, surprins la meci de camerele TV, după ce a chiulit de la muncă mințind că e bolnav
pe 17 Septembrie 2025
Vizita lui Donald Trump în Marea Britanie, în imagini. Discuții „intime” cu William și Kate - GALERIE FOTO
Cele mai citite știri
pe 17 Septembrie 2025
Răsturnare de situație cu accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Mircea Badea, reacție
pe 17 Septembrie 2025
Chirieac, uimit de ce a spus Ciuvică despre Nicușor Dan. Schimb de replici / video
pe 17 Septembrie 2025
Dogioiu, precizări privind demisia lui Ilie Bolojan
pe 17 Septembrie 2025
Georgescu, scandal mare în fața sediului Poliției. Haos general. Întrebările la care a refuzat să răspundă
pe 17 Septembrie 2025
„Tot litoralul este ilegal”: Dezvăluirea care zguduie turismul românesc / video
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel