Analfabetismul funcțional, "grad absolut îngrijorător" în România. Irinel Darău: Când ajungi la testele PISA lucrurile sunt catastrofale

Senatorul USR Irinel Darău a vorbit despre rata anuală de analfabetism funcțional din România, explicând ce se poate face pentru ca elevii din școlile noastre să aibă rezultate bune la testele PISA.

Senatorul Irinel Darău, președintele Comisiei pentru Educație din Senatul României, spune că nu putem avea rezultate bune la testele PISA, dacă nu se învață pentru acest tip de teste, programa școlară nefiind adaptată pentru ele. Mai mult, el a subliniat nivelul îngrijorător la care a ajuns analfabetismul funcțional în țara noastră.

“Când tragem linie, în România, vedem acest grad absolut îngrijorător, catastrofal și, din punct de vedere societal, al analfabetismului funcțional și, atenție, al abandonului școlar, pentru că de multe ori, cu privire la testele PISA, suntem foarte îngrijorați. Cum se schimbă acest lucru? Sunt în discuție planuri cadru noi pentru liceu în această perioadă și se vor face noi programe și manuale. Deja avem, undeva la 14-15 ani, de când s-au conceput, pentru o nouă generație cu o altă filozofie, planuri cadru începând de la clasa pregătitoare, până la clasa a 8-a. Deja avem o întârziere. Mai înainte eram pe planurile cadru vechi din anii 1990. Cred că, după 15 ani, după ce se actualizează această parte de liceu, ar fi cazul să ne punem problema de regândire pentru ziua de azi, cu orizontul 2030, a tuturor planurilor cadru de la clasa pregătitoare, până la clasa a 12-a. Este un efort foarte mare, dar astăzi pot spune că nu suntem adaptați la cum arată societatea.

Minciuna notelor bune

Există această latență a conținuturilor din anii 1990, care nu erau neapărat rele, dar care se axau pe o oarecare învățare mecanică. Eu am trecut prin școală, exact în acea perioadă, din anii 90 până în 2005, dacă vorbim de preuniversitar.

La vârste mici și exercițiul memoriei este important, dar ce ceea ce cred eu, cu privire la testele PISA și de analfabetismul funcțional este că trebuie să găsim un mijloc, prin care foarte des, în învățământul preuniversitar, să evaluăm standardizat, național, întreg sistemul de învățământ. (...) Noi trebuie să ieșim din această paradigmă în care, pentru burse, să arate bine o școală. Ne dăm niște note bune și pare că, prin note, evaluarea sistemului arată foarte bine, dar când ajungi la testele PISA lucrurile sunt catastrofale. Cred că ar trebui, nu punitiv, nu să pedepsim, ci să găsim un mijloc prin care, poate anual, să avem o standardizare obiectivă, prin care să vedem care e problema după clasa I, după clasa a II-a și cum o poți corecta din mers. Altfel, dacă se ajunge la 15 ani, în cazul testelor PISA, în stadiul de analfabetism funcțional, e aproape imposibil de corectat sau dacă va fi corectat va fi într-o proporție infimă“, a spus Irinel Darău.

Irinel Darău: Ar trebui introduse măcar niște module de evaluare, conforme cu PISA

“Programa, manualul este orientat către testele PISA? Că poate predai despre mere și te întreabă despre pere?“, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

“Astăzi nu și nici măcar testele standardizate, inclusiv Evaluarea Națională, nu sunt orientate pe așa ceva. Cred că aici ar trebui o deschidere, ar trebui introduse măcar niște module de evaluare conforme cu PISA, astfel încât, în timp, să aducem la o convergență. Anual să evaluăm, dar și să corectăm, poate lăsând și un pic de libertate cadrelor didactice, cu formare profesională, pentru a se putea adapta vremurilor, să îi aducă pe copii, de la un an la altul, acolo unde ar trebui să fie“, a mai declarat senatorul USR Irinel Darău.

