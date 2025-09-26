Daniel David, despre "mitul" insuficienței profesorilor. „La titularizare avem mai mulți candidați decât posturi”

Ministrul Educației, Daniel David, a subliniat că principala problemă a școlii românești rămâne analfabetismul funcțional, dar a atras atenția că, odată corectată, România are șansa de a valorifica inteligența și creativitatea elevilor, comparabile cu cele din statele vestice. În cadrul emisiunii DC EDU, unde a dialogat cu profesorul universitar dr. Sorin Ivan, au fost aduse în discuție și alte vulnerabilități ale sistemului: abandonul școlar, calitatea actului educațional și statutul cadrelor didactice. În ceea ce privește criza de profesori, Daniel David a respins ideea unei insuficiențe numerice, arătând că la examenele de titularizare sunt, de regulă, mai mulți candidați decât posturi, problema reală fiind calitatea pregătirii și lipsa specialiștilor în domenii precum fizică, chimie sau matematică.

"Dacă corectăm anafalbetismul funcțional să știți că lucrurile vor arăta bine în această țară pentru că să știți că inteligența și creativitatea copiilor din România, cele două atribute psihologice, sunt comparabile cu ce vezi în țările vestice mult mai performante în educație decât noi", a declarat Daniel David, ministrul Educației, vorbind despre principalele probleme din educație.

"Ce mai intră aici? Abandonul școlar, declinul calității, criza profesorilor", a spus realizatorul emisiunii DC EDU, prof. univ. dr. Sorin Ivan.

"Statului profesorilor. Statutul profesorilor trebuie clarificat, inclusiv salarizarea ca punct de start", a punctat Daniel David.

Daniel David: Asta cu insuficiența este iarăși un mit

"Criza profesiei didactice să spunem prin insufuciența numerică, dar sunt și probleme la nivelul calității", a adăugat Sorin Ivan.

"Nu aș spune. Asta cu insuficiența este iarăși un mit. Noi la orice examen de titularizare avem mai mulți candidați decât posturi", a declarat Daniel David.

"Da, dar unii iau 3 la examen", a spus Sorin Ivan.

"Sunt mulți candidați, asta vreau să spun. Deci interesul există. Dar este adevărat că avem probleme în anumite domenii. Sunt probleme mai ales în zona științelor, unde numărul de candidați e mai mic decât numărul de locuri pe care îl avem, dar nu ține doar de faptul că nu vor să vină în preuniversitar, noi știm că și în zona universitară sunt puțini studenți în domeniile respective, față de ce aveam acum 20 de ani, spre exemplu: fizică, chimie, matematică etc.", a mai spus Daniel David.