€ 5.0865
|
$ 4.4207
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 18:50 04 Noi 2025

Orașul-şcoală: sectorul care transformă spaţiul public în sală de clasă civică
Autor: Ioana Dinu

Scoală din Delta Dunării, redeschisă O școală desființată de Legea Bolojan, va fi reînființată. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

Pe lângă străzi, blocuri şi trotuare, oraşul are şi alt rol: de cadru de învăţare.

În Sectorul 3 al Capitalei, proiectele de educaţie civică şi voluntariat ies din sălile de clasă şi îşi găsesc locul în parcuri, scuaruri, comunităţi locale, iar rezultatul este un oraş în care cetăţenia activă nu mai e doar un concept abstract, ci o practică zilnică.

Educaţia pentru cetăţenie şi implicare civică prinde tot mai mult contur ca-temă urbană. În unele şcoli din România, profesorii utilizează material didactic special (carduri, planuri de lecţie adaptate mediului urban) pentru a conecta copiii cu spaţiul în care trăiesc. Însă ce face cu adevărat diferenţa este când această educaţie iese din bancă şi devine experienţă de comunitate. Un bun exemplu este proiectul derulat de Crucea Roșie – Filiala Sector 3: „Voluntar 3.00 – reţele de voluntariat pentru asistenţă umanitară în Sectorul 3”, cofinanţat din Fondul Social European, care a implicat cetăţeni, voluntari, ONG-uri locale.  Astfel, implicarea civică nu rămâne doar în şcoală, ci devine parte din viaţa de zi cu zi a cartierului.

Spaţiul public ca loc de învăţare

În octombrie 2025, Primăria Sectorului 3 prin Direcția Generală de Poliție Locală a organizat workshop-uri de educaţie rutieră, folosind metode informale — jocuri de rol, desene, poveşti — pentru 1.052 preşcolari şi 3.483 elevi ai claselor primare.  Acest tip de iniţiativă arată cum oraşul poate deveni „sală de clasă”. Recent Elevii din Consiliul Local al Tinerilor Sector 3 au participat la o amplă acțiune de plantare desfășurată în Parcul Teilor, unde au fost plantati 125 de arbori din specia Chiparos leylandi. Activitatea a avut un scop dublu: crearea unei zone verzi cu valoare decorativă și educarea tinerilor în spiritul responsabilității față de mediu.

Acțiunea face parte dintr-o serie mai amplă de inițiative prin care tinerii din Sectorul 3 sunt implicați activ în viața comunității, învățând prin fapte ce înseamnă grija pentru orașul în care trăiesc. Aceste acțiuni arată că atunci când un loc devine spaţiu de învăţare, se schimbă relaţia om-oraş: nu mai eşti doar „locuitor”, ci „participant”.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sectorul 3
elevi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Români, puneți-vă centurile de siguranță! Elena Cristian: Se lucrează pe acest scenariu. Am informații din interior
Publicat acum 21 minute
Ministrul Justiției a participat la Festivalul Multiart: Dialog între lumea penitenciarelor și comunitatea artistică
Publicat acum 22 minute
Noua fabrică de vată minerală de sticlă de la Târnăveni a companiei Knauf Insulation a fost inaugurată
Publicat acum 52 minute
Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente
Publicat acum 55 minute
Laura Giurcanu deschide Cutia Pandorei și își spune părerea sinceră despre Next Top Model: „Astăzi ar fi fost anulat în 5 minute”
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 02 Noi 2025
Premierul Republicii Moldova: Situația în România e cu mult mai rea decât la noi și asta mă bucură / video
Publicat pe 02 Noi 2025
Amalia Bellantoni și soțul ei, reținuți de polițiști. Update: Primele imagini / video
Publicat acum 8 ore si 47 minute
Sute de oameni au murit în Tanzania. Informații din Zanzibar pentru turiști: Băncile- închise, Internetul funcționează limitat
Publicat pe 03 Noi 2025
Cât durează acum timpul de așteptare la Catedrala Națională. Oamenii continuă să vină în număr mare / hartă
Publicat pe 03 Noi 2025
Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close