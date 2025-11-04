Orașul-şcoală: sectorul care transformă spaţiul public în sală de clasă civică

În Sectorul 3 al Capitalei, proiectele de educaţie civică şi voluntariat ies din sălile de clasă şi îşi găsesc locul în parcuri, scuaruri, comunităţi locale, iar rezultatul este un oraş în care cetăţenia activă nu mai e doar un concept abstract, ci o practică zilnică.

Educaţia pentru cetăţenie şi implicare civică prinde tot mai mult contur ca-temă urbană. În unele şcoli din România, profesorii utilizează material didactic special (carduri, planuri de lecţie adaptate mediului urban) pentru a conecta copiii cu spaţiul în care trăiesc. Însă ce face cu adevărat diferenţa este când această educaţie iese din bancă şi devine experienţă de comunitate. Un bun exemplu este proiectul derulat de Crucea Roșie – Filiala Sector 3: „Voluntar 3.00 – reţele de voluntariat pentru asistenţă umanitară în Sectorul 3”, cofinanţat din Fondul Social European, care a implicat cetăţeni, voluntari, ONG-uri locale. Astfel, implicarea civică nu rămâne doar în şcoală, ci devine parte din viaţa de zi cu zi a cartierului.

Spaţiul public ca loc de învăţare

În octombrie 2025, Primăria Sectorului 3 prin Direcția Generală de Poliție Locală a organizat workshop-uri de educaţie rutieră, folosind metode informale — jocuri de rol, desene, poveşti — pentru 1.052 preşcolari şi 3.483 elevi ai claselor primare. Acest tip de iniţiativă arată cum oraşul poate deveni „sală de clasă”. Recent Elevii din Consiliul Local al Tinerilor Sector 3 au participat la o amplă acțiune de plantare desfășurată în Parcul Teilor, unde au fost plantati 125 de arbori din specia Chiparos leylandi. Activitatea a avut un scop dublu: crearea unei zone verzi cu valoare decorativă și educarea tinerilor în spiritul responsabilității față de mediu.

Acțiunea face parte dintr-o serie mai amplă de inițiative prin care tinerii din Sectorul 3 sunt implicați activ în viața comunității, învățând prin fapte ce înseamnă grija pentru orașul în care trăiesc. Aceste acțiuni arată că atunci când un loc devine spaţiu de învăţare, se schimbă relaţia om-oraş: nu mai eşti doar „locuitor”, ci „participant”.