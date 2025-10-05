Mişto, şucar, bengos, barosan. Ce înseamnă, de fapt, unele dintre cele mai folosite cuvinte

Elena Radu, profesor de limba romani, a vorbit într-un interviu pentru DC News şi DC News TV, despre originea acestor cuvinte, dar şi despre adevăratul lor sens.

"Sunt destul de multe. Mişto e unul dintre ele. În limba română e preluat cu sensul de frumos, dar el în romani înseamnă bine. Şucar are sensul de frumos. Nasol e alt cuvânt, vine de la nasul, care înseamnă urât, rău, sau chiar obraznic.

Băftos, vine de la bahtalo, şi înseamnă norocos. Barosan este un cuvânt format prin compunere: baro, adică mare, şi san, adică eşti. Ce mare eşti, cam asta ar fi traducerea.

Gagic, vine de la gadjo, care înseamnă străin. Dacă ne uităm puţin antropologic la limba română, vedem că un iubit este cel care este străin mie, familiei mele, dar se creează un fel de alianţă. Gagic, cum ziceam că vine de la gadjo, este cel care intră în casa ta, îi oferi totul, aşa cum se face în familiile de romi, unde e o mare onoare să oferi totul. Şi exista şi o conexiune emoţională. De aici începe şi s-a preluat!

Sunt mai multe. Am văzut acum copiii de liceu că folosesc pralo, care înseamnă frate. Sunt mult mai multe.

Bengos e alt cuvânt. Îi aud mult pe liceeni spunând asta. Eu una nu aş folosi acest cuvânt, dar nici nu vreau să intervin în discursul liceenilor. El vine de la beng, care înseamnă diavol. Bengos ar fi, astfel, că eşti drăcos. Neastâmpărat. Tinerii liceeni îl folosesc în sensul în care îşi cumpără iPhone 17 ProMax, de şmecher, de om cu bani", a declarat prof. Elena Radu.

Potrivit prof. Elena Radu, cuvintele romani au intrat în limba română la fel de uşor precum cele din limba engleză.

"Noi, românii, suntem englezi cu totul. Până şi mama, care e vorbitoare nativă de limba romani, când o întreb dacă vrea să bea o cafea, îmi zice că OK. Am început să preluăm, iar englezismele sunt în top. Dar la orele de limba engleză de la şcoală tot lebede suntem. Şi e curios. Eu mă uit la aceşti copilaşi câte drepturi au, câte posibiltăţi au... Când eram eu în facultate, apăruseră acele IBM-uri, cu tub mare. Eu eram singura care îşi scria referatele de mână, pentru că nu aveam computer. Unul dintre motivele pentru care m-am căsătorit a fost să pot avea un computer. Că nu îşi permiteau părinţii", a completat Elena Radu.