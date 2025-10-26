Pericolul legii majoratului digital. Site-urile web pe care nu le-ar mai putea accesa minorii

Avocatul Monica Cercelescu spune că pericolul unei astfel de legi îl reprezintă inclusiv blocarea accesului către site-urile şi platformele educative.

"Ok, îi opreşte de la accesarea site-urilor pornografice, dar pe unul religios are voie minorul? Cum o să fie un eventual proces în zona asta?", a întrebat Val Vâlcu.

"Mi se pare că inclusiv în definiţia conţinutului dăunător se aminteşte şi de site-urile religioase. Ăsta este pericolul unor astfel de legi. Să nu mai poţi accesa nici măcar site-urile educative. Aşa cum am mai spus, se pune problema unui site educativ cum e Duolingo, unde înveţi o limbă străină. Prin această lege, dacă s-ar aplica, nu ai mai putea să intri fără acordul părinţilor. Şi dacă mama sau tata nu vor să te lase să înveţi chineza, asta e...", a replicat Monica Cercelescu.

"Toate vrăjelile astea, că o să ne protejeze minorii... cum? De droguri i-a protejat? Toate vrăjelile astea, că să nu intre să ia alcool, să nu intre să îşi ia ţigări. Şi la colţ e ăla care îi dă cocaină", a mai spus Val Vâlcu.

"Sunt zeci, chiar sute de legi de protecţie a minorilor. La nivel european, este un regulament, Digital Service Act, este regulamentul mass-media, directiva privind protecţia copilului. La nivel naţional avem Codul Civil, cu autoritatea părintească, avem legea privind protecţia minorilor, avem Codul Penal, care interzice abuzul sexual împotriva minorilor, şi aşa mai departe. Avem la legi... De asta eu vorbesc despre populism. Când sunt cazuri de tracţiune mediatică, se găsesc salvatori şi vin cu legile. Va trebui să identifice soluţii pentru managerierea acestui haos din sistemul legislativ, ca să poată fi înţelese aceste legi. Nici noi, avocaţii, nu le mai înţelegem, darămite adresantul", a mai punctat Monica Cercelescu.