Prorectorul pentru Relații Internaționale, prof. univ. dr. habil. Constantin Marius Profiroiu, subliniază că instituția a fost gândită încă de la început ca o școală de elită: „Acum mai mult de 110 ani, când a fost creată această universitate, a fost după modelul francez-german. Primii mari profesori de la ASE au fost profesori de la Universitatea din București, inclusiv profesorul Iorga. Noi am fost creați ca o universitate care să formeze elita de business din Europa de Sud-Est”.

Din prima generație de 700 de studenți, peste jumătate erau străini, ceea ce, în viziunea prorectorului, reflecta statutul României de putere regională în perioada respectivă. „Era o putere și acum mai suntem o putere, pe locul șase ca suprafață și ca populație în Europa. Dar atunci ne manifestam puterea. Poate acum mai puțin, dar învățăm în mod permanent”, adaugă el.

Între trecut și prezent, ASE încearcă să transmită studenților un mesaj de încredere: „Noi ceea ce facem la ASE este să le dezvoltăm studenților încrederea în ei. Că putem să dezvoltăm business în România, că putem să creștem România într-un sistem integrat la nivel european și să profităm de oportunități. Asta înseamnă un businessman: să profite de oportunități, într-un mediu concurențial corect”.

O componentă esențială a strategiei de dezvoltare este internaționalizarea. Profiroiu punctează că universitatea a ajuns la un record de studenți Erasmus în primul semestru, peste 125, veniți din 42 de țări: „Chiar din Japonia avem studenți care vin pentru un an de zile să studieze la ASE. Am văzut fețele acelor tineri, venind din Germania, din Franța, din Italia, din Japonia, care erau radioși. Când i-am văzut, parcă mi-a crescut inima, uite, că universitatea noastră este o universitate apreciată prin faptul că ei au ales să vină în România fără să aibă prejudecăți”.

Prorectorul povestește și despre un caz aparte: „Acum câțiva ani, un student venit din Franța, pe Erasmus, după ce a terminat la București, a venit și mi-a spus: domn’ profesor, aș vrea să rămân în România. Și a spus că găsește mai ușor job aici decât la el, la Clermont-Ferrand. Cred că acum lucrează la o multinațională franceză în România”.

În prezent, ASE are aproape 1500 de studenți internaționali, dintre care peste 1100 provin din afara Europei. Este o creștere vizibilă față de cei 600 de acum un deceniu. „Cred eu că ăsta este trendul”, apreciază Profiroiu.

Totuși, realitatea nu este simplă. „Nu suntem încă tigri economici, dar măcar să demonstrăm că ceea ce facem, facem foarte serios și rezistent”, afirmă el, adăugând că optimismul trebuie să meargă mână în mână cu realismul. „Când ești la 20 de ani, 21 de ani, trebuie să înțelegi că viitorul este al tău. Noi trebuie să creăm cadrul pentru ei. Nu e ușor, dar trebuie să dăm încredere. Nu putem depăși greutățile decât dacă avem un anumit grad de optimism. Și realism în același timp”, conchide prorectorul.