€ 5.0837
|
$ 4.3258
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 09:33 03 Oct 2025

Federațiile din Educație acuză „un nou abuz al Guvernului”: Suntem în dictatură
Autor: Anca Murgoci

guvernul-romaniei---dogioiu_58563100 Guvern
 

Federațiile din Educație acuză „un nou abuz al Guvernului!”

Executivul a amânat cu un an plata hotărârilor judecătoreşti, au transmis Simion Hăncescu și Marius Nistor. 

 

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” condamnă ferm decizia Guvernului de a amâna pentru anul 2026 – prin art. XVIII din OUG 52/2025, M. Of. 907/02.10.2025 – plata tranșelor aferente sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituțiile și autoritățile publice, care fac obiectul plății eșalonate și care ar fi trebuit să fie plătite odată cu salariile pentru luna septembrie. 

„Aceasta în condițiile în care, în luna septembrie, s-au solicitat unităților de învățământ calcule, situații, explicații, iar fondurile pentru plata hotărârilor judecătorești erau deja în conturile inspectoratelor școlare, colegii fiind chiar anunțați că vor primi drepturile cuvenite și așteptate de ani de zile.

Considerăm că ceea ce face Executivul este fără precedent și că România nu mai este un stat de drept! Suntem în plină „dictatură guvernamentală“! 

Este o continuare a bătăii de joc la adresa salariaţilor din învăţământ, după măsurile iresponsabile luate împotriva sistemului educațional prin Legea nr. 141/2025.

Aceste sume nu sunt un „cadou”, ci un drept recunoscut în justiție, toate sumele câștigate de organizațiile sindicale din învățământ pentru membrii lor în ultimii 15 ani fiind supuse plății eșalonate prin acte ale Guvernului.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” consideră inacceptabilă această decizie și solicită deblocarea imediată a plăților către toți salariații îndreptățiți. Refuzul Executivului de a acorda drepturile legitime colegilor noștri nu va rămâne fără consecințe!

Precizăm că cele două federații au depus deja, la Primăria Municipiului București, înștiințarea pentru pichetarea sediului Ministerului de Finanțe, în data de 7 octombrie, începând ora 11”, au transmis Simion Hăncescu și Marius Nistor. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Noua Lege a apărării: Soldații români, pregătiți să intervină în războaie din afara țării
Publicat acum 29 minute
Ce nu vezi pe autostrăzile din România. Florinela Georgescu (ANM): Sunt foarte importante. Erau o tradiție în amenajarea terenului
Publicat acum 41 minute
SUA, implicate într-un „conflict armat” cu cartelurile drogurilor, anunță Trump
Publicat acum 49 minute
Un dentist dezvăluie de ce dinții tăi sunt galbeni, chiar dacă îi speli corect
Publicat acum 57 minute
Federațiile din Educație acuză „un nou abuz al Guvernului”: Suntem în dictatură
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 01 Oct 2025
Surpriză totală pentru Călin Georgescu: O cântăreață a venit să-l susțină la secția de Poliție
Publicat pe 01 Oct 2025
Horoscop octombrie 2025 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat pe 02 Oct 2025
Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum
Publicat pe 01 Oct 2025
Blocaj pentru 20.000 de angajați ai Poștei Române. Conflict uriaș cu pierderi dramatice pentru angajați
Publicat acum 19 ore si 44 minute
Victorie pentru Liviu Dragnea! Decizia ÎCCJ
 
decizia ccr pentru pensiile speciale pe 8 octombrie sau la un nou referendum Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum

de Val Vâlcu

toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

vezi arhiva de editoriale
 
x close