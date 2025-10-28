€ 5.0844
|
$ 4.3591
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 21:37 28 Oct 2025 | Data publicării: 21:12 28 Oct 2025

Caz absurd în Delta Dunării: Legea Bolojan a închis o școală, lipsa de internet o redeschide
Autor: Doinița Manic

Scoală din Delta Dunării, redeschisă O școală desființată de Legea Bolojan, va fi reînființată. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

O școală din Delta Dunării desființată de Legea Bolojan, va fi reînființată, după ce un elev nu a putut învăța în sistemul online gândit de Ministerul Educației.

Ministerul Educației va reînființa Școala Gimnazială din Caraorman, județul Tulcea, după ce experimentul de învățământ hibrid impus în localitate s-a dovedit un eșec, scrie Edupedu. Decizia vine după ce singurul elev din sat nu a putut urma cursurile online din cauza lipsei semnalului la internet, iar deplasarea către școala din Crișan, unde învăța fizic două zile pe săptămână, a devenit imposibilă în sezonul rece.

Nivelul gimnazial al școlii fusese desființat la începutul anului școlar, în baza așa-numitei Legi Bolojan, care prevede închiderea unităților cu un număr prea mic de elevi. În cazul Școlii Gimnaziale din Caraorman, era înscris un singur elev de clasa a VI-a. Soluția aleasă de Inspectoratul Școlar Județean Tulcea a fost una hibridă: trei zile de cursuri online și două zile cu prezență fizică la Școala Gimnazială Crișan, deplasarea fiind asigurată cu barca.

Sistemul gândit în birourile Ministerului Educației s-a dovedit a fi un eșec

După câteva săptămâni, autoritățile au constatat că sistemul nu funcționează. Elevul nu se putea conecta constant la internet, din cauza semnalului slab sau inexistent în zonă, iar transportul fluvial era adesea periculos în condiții de iarnă. Ministerul Educației a admis că nu există o alternativă rutieră sigură, iar traversarea Canalului Caraorman presupune manevrarea unui pod mobil de către două persoane adulte, ceea ce limitează accesul.

Situația s-a schimbat odată cu înscrierea unui al doilea elev la nivel gimnazial. În aceste condiții, Inspectoratul Școlar Județean Tulcea va trebui să reînființeze ciclul gimnazial al Școlii din Caraorman, începând cu anul școlar 2025–2026.

Decizia a fost comunicată de Ministerul Educației într-un răspuns oficial transmis deputatei PSD Mirela Furtună, care a cerut explicații privind modul în care se asigură dreptul la educație al copiilor din localitatea izolată din Delta Dunării.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

educatie
scoli inchise
ministerul educatiei
delta dunarii
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Alegeri București, 7 decembrie. Cătălin Drulă promite un București ca Viena
Publicat acum 27 minute
Kelemen Hunor spune că „a fost ciuruit” pe tema pensiilor magistraților. Legea, blocată până la motivarea CCR
Publicat acum 27 minute
Grindeanu îi cere lui Bolojan retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu. "Lovește direct în interesele strategice ale României"!
Publicat acum 34 minute
Pentagonul, deranjat de filmul „O casă de dinamită”. Este America atât de vulnerabilă în fața unui atac nuclear? - VIDEO
Publicat acum 39 minute
Câini albaștri la Cernobîl. Imaginile care au făcut înconjurul planetei - Video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 14 ore si 32 minute
A murit dr. Ștefania Manolescu (Szabo). Avea 37 de ani. A fost găsită în camera de gardă. Carmen Orban, reacție
Publicat pe 27 Oct 2025
Nou-născut aruncat de la etajul 4 de către sora de 5 ani, posibil din gelozie
Publicat pe 27 Oct 2025
Strigăte la slujba de luni. Bartolomeu I l-a pomenit pe mitropolitul Epifanie al Ucrainei / Reacția Preafericitului Daniel / video
Publicat acum 12 ore si 52 minute
Mărturie cutremurătoare a prietenei Ștefaniei Szabo, după decesul neașteptat al medicului de la Buzău
Publicat pe 27 Oct 2025
Gabriela Firea, marea absentă de la Catedrala Națională. Victor Ciutacu: E cea mai mare mizerie posibilă/ Reacțiile oamenilor
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close