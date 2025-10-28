Caz absurd în Delta Dunării: Legea Bolojan a închis o școală, lipsa de internet o redeschide

Ministerul Educației va reînființa Școala Gimnazială din Caraorman, județul Tulcea, după ce experimentul de învățământ hibrid impus în localitate s-a dovedit un eșec, scrie Edupedu. Decizia vine după ce singurul elev din sat nu a putut urma cursurile online din cauza lipsei semnalului la internet, iar deplasarea către școala din Crișan, unde învăța fizic două zile pe săptămână, a devenit imposibilă în sezonul rece.

Nivelul gimnazial al școlii fusese desființat la începutul anului școlar, în baza așa-numitei Legi Bolojan, care prevede închiderea unităților cu un număr prea mic de elevi. În cazul Școlii Gimnaziale din Caraorman, era înscris un singur elev de clasa a VI-a. Soluția aleasă de Inspectoratul Școlar Județean Tulcea a fost una hibridă: trei zile de cursuri online și două zile cu prezență fizică la Școala Gimnazială Crișan, deplasarea fiind asigurată cu barca.

Sistemul gândit în birourile Ministerului Educației s-a dovedit a fi un eșec

După câteva săptămâni, autoritățile au constatat că sistemul nu funcționează. Elevul nu se putea conecta constant la internet, din cauza semnalului slab sau inexistent în zonă, iar transportul fluvial era adesea periculos în condiții de iarnă. Ministerul Educației a admis că nu există o alternativă rutieră sigură, iar traversarea Canalului Caraorman presupune manevrarea unui pod mobil de către două persoane adulte, ceea ce limitează accesul.

Situația s-a schimbat odată cu înscrierea unui al doilea elev la nivel gimnazial. În aceste condiții, Inspectoratul Școlar Județean Tulcea va trebui să reînființeze ciclul gimnazial al Școlii din Caraorman, începând cu anul școlar 2025–2026.

Decizia a fost comunicată de Ministerul Educației într-un răspuns oficial transmis deputatei PSD Mirela Furtună, care a cerut explicații privind modul în care se asigură dreptul la educație al copiilor din localitatea izolată din Delta Dunării.