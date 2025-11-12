€ 5.0845
Piesa „Regina nopții", subiectul săptămânii la Cultura pentru toți/ VIDEO
Data actualizării: 08:55 12 Noi 2025 | Data publicării: 08:55 12 Noi 2025

EXCLUSIV Piesa „Regina nopții”, subiectul săptămânii la Cultura pentru toți/ VIDEO
Autor: Dana Mihai

flaviu predescu
 

Piesa “Regina nopții” este subiectul săptămânii la Cultura pentru toți.

Miercuri, 12 noiembrie, începând cu ora 14.00, scriitorul Flaviu George Predescu și criticul literar Daniel Cristea-Enache, vor dialoga în cadrul scurtei emisiuni Cultura pentru toți, despre o nouă premieră dramaturgică – „Regina nopții”, o piesă a Teatrului Dramatic Fani Tardini din Galați.

Emisiunea va fi transmisă în premieră, la DC News. Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

flaviu predescu
Daniel Cristea-Enache
  
 
 
