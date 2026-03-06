Cum arată meniul astronauților din misiunea Artemis II

Mâncarea de la bordul navei spațiale Artemis II este concepută pentru a susține sănătatea și performanța echipajului în timpul misiunii în jurul Lunii. Fără reaprovizionare, refrigerare sau încărcare a alimentelor în ultimul moment, toate mesele trebuie selectate cu atenție pentru a rămâne sigure, stabile la raft și ușor de preparat și consumat în nava spațială Orion a NASA, potrivit nasa.gov.

Alegerea alimentelor este realizată în coordonare cu experți în alimentație spațială și cu membrii echipajului pentru a echilibra nevoile calorice, hidratarea și aportul de nutrienți, ținând cont în același timp de preferințele individuale ale echipajului.



Întrebări frecvente despre modul în care NASA proiectează și pregătește sistemele alimentare pentru Artemis II:

Ce aspecte sunt luate în considerare în selectarea și ambalarea alimentelor pentru utilizare în siguranță în timpul unei misiuni precum Artemis II?

Selecția alimentelor pentru Artemis II ia în considerare durata de valabilitate, siguranța alimentară, valoarea nutrițională, preferințele echipajului și compatibilitatea cu limitele de masă, volum și energie ale capsulei Orion. Alimentele trebuie să fie ușor de preparat și consumat în microgravitație, să producă cât mai puține firimituri și să rămână sigure și stabile pe tot parcursul misiunii. Echipajul a oferit feedback cu mult înainte ca mesele să fie ambalate pentru zborul de testare.

Cum sunt structurate meniurile pentru mesele zilnice ale unui astronaut?

Într-o zi obișnuită de misiune - excluzând lansarea și reintrarea în spațiu - astronauții au timp programat pentru micul dejun, prânz și cină. Fiecare astronaut are alocate două băuturi aromatizate pe zi, care pot include și cafea. Opțiunile de băuturi sunt limitate din cauza restricțiilor de transport, care restricționează cantitatea de alimente și băuturi care poate fi transportată la bord.

Alimentele proaspete nu vor zbura pe Artemis II, deoarece Orion nu are refrigerare și nici capacitatea de încărcare tardivă necesară pentru alimentele proaspete. Alimentele stabile la raft ajută la gestionarea siguranței și calității alimentelor pe toată durata misiunii, reducând în același timp riscul de apariție a firimiturilor sau particulelor în microgravitație.

Cum diferă meniurile Artemis II de cele din misiunile Apollo, naveta spațială și Stația Spațială Internațională?

Meniurile Artemis II reflectă decenii de progres în sistemele alimentare spațiale. Misiunile Apollo foloseau tehnologii alimentare limitate, cu o varietate limitată, în timp ce misiunile navetei spațiale au extins opțiunile de meniu și prepararea la bord. Stația Spațială Internațională beneficiază de reaprovizionare regulată și ocazională cu alimente proaspete. În schimb, Artemis II folosește un meniu fix, preselectat, conceput pentru un vehicul spațial autonom, fără reaprovizionare.

Cât de mult contribuie echipajul Artemis II la alegerea meselor?

Echipajul Artemis II participă direct la selecția meniului. Membrii echipajului testează, evaluează și notează toate alimentele din meniul standard în timpul testelor premergătoare zborului, iar preferințele lor sunt corelate cu cerințele nutriționale și cu ceea ce Orion poate găzdui. Meniurile finale sunt stabilite cu mult înainte de lansare. Mâncarea necesară pentru două-trei zile pentru fiecare membru al echipajului este ambalată într-un singur recipient, oferind flexibilitate în selecția meselor în timpul misiunii.

Cum sunt adaptate meniurile pentru diferitele faze ale misiunii?

Meniurile sunt adaptate în funcție de capacitatea de preparare a alimentelor în fiecare etapă - lansare, tranzit și reintrare. Anumite alimente - cum ar fi mesele liofilizate - necesită hidratare folosind dozatorul de apă potabilă al navei spațiale, care nu este disponibil în timpul unor faze, inclusiv la lansare și aterizare. Prin urmare, alimentele selectate pentru aceste faze trebuie să fie gata de consum și compatibile cu constrângerile operaționale ale navei spațiale, în timp ce o gamă mai largă de opțiuni alimentare este disponibilă odată ce sistemele complete de preparare a alimentelor sunt funcționale.



Cum se prepară mâncarea în capsula Orion?

Mâncarea de la bordul navei Orion este gata de consum, rehidratabilă, tratată termic sau iradiată. Echipajul folosește dozatorul de apă potabilă al navei Orion pentru a rehidrata alimentele și băuturile și un încălzitor compact, de tip servietă, pentru a încălzi mesele, după cum este necesar.

Ce provocări apar odată cu proiectarea și pregătirea alimentelor pentru o capsulă, precum Orion?

Proiectarea sistemelor alimentare pentru Orion necesită echilibrarea nutriției, siguranței și preferințelor echipajului în limite stricte de masă, volum și energie, într-un spațiu compact și comun.

Alimentele trebuie să fie ușor de depozitat, preparat și consumat în microgravitație, cu minimum de firimituri și deșeuri. Prepararea este intenționat simplă, folosind alimente gata de consum, rehidratabile, termostabilizate sau iradiate, care pot fi preparate în siguranță fără a interfera cu operațiunile echipajului sau cu sistemele navei spațiale.