Care este cel mai filmat loc din lume? A apărut în peste 500 de filme

De la comedii romantice până la blockbustere cu supereroi, Central Park, parcul emblematic din New York City a devenit unul dintre decorurile preferate ale industriei de film.

Decor iconic pentru sute de producții

Întins pe aproximativ 840 de acri, Central Park oferă o combinație rară de peisaje naturale și fundal urban spectaculos. Această versatilitate îl transformă într-un cadru ideal pentru filme din genuri diferite.

Parcul apare în scene celebre din filme precum Home Alone, When Harry Met Sally sau The Avengers, sau seriale precum Friends sau Gossip Girl, devenind aproape un „personaj” în sine în cinematografie.

Potrivit analizelor realizate de platforme precum Giggster și NetCredit, frecvența cu care acest loc este folosit în producții cinematografice îi conferă titlul de cea mai filmată locație specifică din lume.

Los Angeles domină la nivel de oraș

Deși Central Park este cea mai filmată locație individuală, capitala cinematografiei rămâne Los Angeles. Zona metropolitană a apărut în peste 540 de filme, fiind centrul global al industriei de film.

La nivel regional, California conduce detașat, cu peste 380.000 de producții cinematografice și TV filmate de-a lungul timpului.

Londra și Sydney, printre favoritele internaționale

În afara Statelor Unite, unul dintre cele mai populare orașe pentru filmări este London. Capitala britanică apare frecvent în blockbustere, inclusiv în francize precum Harry Potter and the Philosopher's Stone sau Skyfall.

În Europa, unul dintre cele mai filmate locuri este Trafalgar Square, vizibil în producții precum Wonder Woman și 28 Days Later.

În emisfera sudică, Sydney Opera House este cel mai filmat reper din afara SUA și Marii Britanii, cu peste 160 de apariții, inclusiv în Pacific Rim: Uprising.

Alte locații celebre din cinematografie

Topurile dedicate locațiilor de filmare includ și alte locuri devenite iconice pe marele ecran:

Venice Beach - decor pentru filme precum American Pie, Million Dollar Baby și The Big Lebowski.

Niagara Falls - una dintre cele mai filmate locații din America de Nord, cu peste 140 de producții, inclusiv Superman II.

Vasquez Rocks Natural Area Park – loc natural celebru pentru aparițiile sale în Star Trek și Austin Powers: International Man of Mystery.

Astfel, deși industria cinematografică gravitează în jurul Hollywoodului, Central Park rămâne decorul care apare cel mai des pe marele ecran, simbol al legăturii dintre oraș și magia filmului.