Biletele pentru Golden Boyz, disponibile. Lungmetrajul este regizat de Mihai Bendeac

Începând cu 6 februarie 2026, filmul Băieți de oraș: Golden Boyz va putea fi urmărit în cinematografele din întreaga țară. Biletele sunt deja disponibile pentru achiziție în toate orașele și în toate cinematografele din România.

Biletele la cinema, inclusiv cele pentru proiecțiile speciale în prezența actorilor, pot fi cumpărate online, prin aplicațiile cinematografelor, direct de la casele de bilete, precum și de pe platforma cinemagia.ro.

În perioada 30 ianuarie - 11 februarie 2026, actorii Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin, Anca Dinicu, Lorena Luchian, Doina Teodoru, Cosmin Nedelcu (Micutzu) și Vlad Brumaru vor fi prezenți în mai multe cinematografe din țară, unde se vor întâlni cu fanii în cadrul unor sesiuni de fotografii și autografe, organizate cu ocazia proiecțiilor speciale ale filmului.

„Băieți de oraș: Golden Boyz” este produs de Vertical Content și distribuit de Vertical Entertainment și ajunge pe marile ecrane din 6 februarie 2026, exclusiv în cinematografe. Lungmetrajul este regizat de Mihai Bendeac și vine în continuarea succesului primului său film, „Căsătoria”, care a depășit pragul de 300.000 de spectatori în cinematografele din România anul trecut.

Mai multe detalii despre film, trailere, proiecții speciale și aparițiile actorilor sunt disponibile pe canalele oficiale:

Instagram: https://www.instagram.com/baietideoras.filmul/



Facebook: https://www.facebook.com/baietideoras.filmul



TikTok: https://www.tiktok.com/@baietideoras.filmul