€ 5.0921
|
$ 4.3799
|

Subcategorii în Cultura

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0921
|
$ 4.3799
 
DCNews Cultura Film Biletele pentru Golden Boyz, disponibile. Lungmetrajul este regizat de Mihai Bendeac
Data publicării: 14:10 19 Ian 2026

Biletele pentru Golden Boyz, disponibile. Lungmetrajul este regizat de Mihai Bendeac
Autor: Anca Murgoci

BDOGB_TOS_1080x1080px_v1 Goldez boyz

Biletele pentru filmul „Băieți de oraș: Golden Boyz” sunt disponibile în cinematografele din toată țara.

 

Începând cu 6 februarie 2026, filmul Băieți de oraș: Golden Boyz va putea fi urmărit în cinematografele din întreaga țară. Biletele sunt deja disponibile pentru achiziție în toate orașele și în toate cinematografele din România. 

Biletele la cinema, inclusiv cele pentru proiecțiile speciale în prezența actorilor, pot fi cumpărate online, prin aplicațiile cinematografelor, direct de la casele de bilete, precum și de pe platforma cinemagia.ro.

În perioada 30 ianuarie - 11 februarie 2026, actorii Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin, Anca Dinicu, Lorena Luchian, Doina Teodoru, Cosmin Nedelcu (Micutzu) și Vlad Brumaru vor fi prezenți în mai multe cinematografe din țară, unde se vor întâlni cu fanii în cadrul unor sesiuni de fotografii și autografe, organizate cu ocazia proiecțiilor speciale ale filmului.

„Băieți de oraș: Golden Boyz” este produs de Vertical Content și distribuit de Vertical Entertainment și ajunge pe marile ecrane din 6 februarie 2026, exclusiv în cinematografe. Lungmetrajul este regizat de Mihai Bendeac și vine în continuarea succesului primului său film, „Căsătoria”, care a depășit pragul de 300.000 de spectatori în cinematografele din România anul trecut.

Mai multe detalii despre film, trailere, proiecții speciale și aparițiile actorilor sunt disponibile pe canalele oficiale:

Instagram: https://www.instagram.com/baietideoras.filmul/


Facebook: https://www.facebook.com/baietideoras.filmul


TikTok: https://www.tiktok.com/@baietideoras.filmul

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mihai bendeac
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Decizia Canadei privind taxele pentru EV din China avantajează Tesla
Publicat acum 14 minute
Peninsula Kamceatka, lovită de cea mai puternică furtună de zăpadă din ultimele decenii
Publicat acum 21 minute
Nicuşor Dan s-a întâlnit cu generalul american Alexus G. Grynkewic, comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa
Publicat acum 29 minute
AfD cere dialog cu SUA pentru evitarea unui război comercial pe tema Groenlandei
Publicat acum 32 minute
Galați: Investiție de 1,2 milioane de lei la Spitalul Județean
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 17 Ian 2026
BANCUL ZILEI: Sfaturi pentru bărbați...
Publicat acum 17 ore si 34 minute
România, aproape de o criză fără precedent. Biriş: Anul din care pensiile riscă să nu mai poată fi plătite
Publicat pe 17 Ian 2026
O studentă româncă în Franţa spune adevărul rece despre francezi. "Asta e cea mai mare realizare a lor, că s-au născut acolo"
Publicat pe 17 Ian 2026
Elena Ceaușescu ura această ciorbă. Bucătarii nu aveau voie să o gătească pentru că era "prea modernă"
Publicat pe 18 Ian 2026
Horoscop 18 ianuarie 2026. Lună Nouă în Capricorn. Previziuni pentru toate zodiile
 
peninsula kamceatka lovita de cea mai puternica furtuna de zapada din ultimele decenii Peninsula Kamceatka, lovită de cea mai puternică furtună de zăpadă din ultimele decenii

de Elena Aurel

chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close