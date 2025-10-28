Bucharest Jewish Film Festival, ajuns la a XV-a ediție: Filme, expoziții și muzică live

Cea de-a XV-a ediție a Bucharest Jewish Film Festival debutează săptămâna viitoare, luni, 3 noiembrie. Timp de patru zile, până pe data de 6 noiembrie, publicul are ocazia de a lua parte la o serie diversă de evenimente: de la proiecții de filme, la concerte și expoziții - toate, la ARCUB | Sala Mare (str. Lipscani 84-90).

Ce poți descoperi la festival

Sub tema „Umorul ca terapie”, festivalul aduce în fața publicului o selecție rafinată de filme internaționale, scurtmetraje, comedii inteligente și povești emoționante, care explorează modul în care râsul, ironia și autoironia pot deveni forme autentice de supraviețuire și solidaritate. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile, iar programul, pe zile, precum și formularul de înscriere la proiecții se regăsește pe site-ul oficial: www. semperculturalia.ro.

Festivalul își propune, ca în fiecare an, să fie mai mult decât o simplă serie de proiecții de filme - o platformă de dialog cultural, o întâlnire între public, creatori și teme universale:

„Râsul nu e doar o reacție, ci un gest de libertate. Prin filmele alese, vrem să aducem publicul mai aproape de spiritul evreiesc, unde umorul e un mod de a supraviețui și de a iubi lumea, în ciuda tuturor absurdităților ei”, au declarat organizatorii.

Selecția oficială - BJFF 2025

Bad Shabbos

SUA, 2025 - 84 min

Regia: Daniel Robbins | Scenariu: Zack Weiner & Daniel Robbins

Premiul Publicului - Tribeca Film Festival 2024

O comedie despre tradiție, iubire și haosul unei cine de Șabat care scapă complet de sub control. Un cuplu mixt își aduce părinții împreună pentru prima dată - însă o moarte accidentală schimbă totul. Între așteptările familiei și libertăți personale, între iubirea necondiționată și critica constructivă, între respectarea tradiției și toleranță față de nou, Bad Shabbos e un film dinamic, amuzant, surprinzător, care își trage seva din marile comedii clasice.

Le Père, le Fils et le Rav Kalmenson

Franța, 2023 - 15 min

Regia: Dayan D. Oualid

O sâmbătă obișnuită la sinagogă devine o aventură comică despre familie, tradiție și micile încurcături spirituale. Poți aprinde iluminarea? Doar Dumnezeu știe!

The Property

Israel/Polonia, 2025 - 108 min

Regia: Dana Modan | Scenariu: Rutu Modan

Micki Moore Award - Toronto Jewish Film Festival 2025

Regina și Mika, bunică și nepoată, pornesc într-o călătorie spre Polonia pentru a revendica o proprietate confiscată în timpul războiului. O comedie dramatică despre memorie, identitate și iertare, bazată pe romanul grafic omonim al Rutu Modan.

No Name Restaurant (Nicht ganz koscher)

Germania, 2022 - 98 min

Regia: Peter Keller & Stefan Sarazin

Un rabin, un beduin și nicio ieșire. Un evreu din Brooklyn și un beduin din Sinai pornesc într-o călătorie plină de neprevăzut prin deșert, în încercarea de a salva o tradiție și, poate, propria credință. O aventură spirituală, comică și plină de semnificații.

The Last Cowboy in Salford

Anglia, 2023 - 15 min

Regia: Jake Lancaster

Jonny Richman, un adolescent evreu pasionat de westernuri, visează să devină cowboy - spre disperarea părinților săi. O comedie neagră despre identitate, apartenență și curajul de a fi diferit.

Love in Suspenders

Israel, 2019 - 98 min

Regia: Jorge Weller

Premiul Publicului - Montreal Israeli Film Festival 2020

O poveste savuroasă despre dragoste, umor și a doua tinerețe. Tammy și Beno, doi septuagenari, descoperă că iubirea poate fi la fel de complicată și amuzantă la orice vârstă.

Checkout

Israel/Ucraina, 2023 - 97 min

Regia și scenariul: Jonathan Dekel, Dr. Shai Satran

O comedie psihedelică despre un agent Mossad aflat în pragul pensionării, care refuză să se retragă înainte de a-și încheia misiunea.

„O comedie cu spioni în stilul lui Woody Allen.” - The Jerusalem Post

No Harm Done

Franța, 2023 - 18 min

Regia: Sarah Stern

O proaspătă mamă se confruntă cu dilemele unei tradiții milenare: circumcizia fiului ei. O reflecție plină de umor și tandrețe despre credință, familie și libertatea de alegere.

Masel Tov Cocktail

Germania, 2020 - 30 min

Regia: Arkadij Khaet & Mickey Paatzsch

Civis Media Prize 2020

Un scurtmetraj incisiv despre identitatea evreiască în Europa de azi, ironizând stereotipurile și tensiunile intergeneraționale.

Filmul va fi urmat de o dezbatere specială cu Dr. Lea Wohl von Haselberg, cercetătoare în domeniul filmului și media, expertă în reprezentarea evreilor în cinematografia germană postbelică, alături de Dr. Felicia Waldman, conferențiar la Facultatea de Litere, Universitatea București, și Alexander Fuhrman, consultant.

Expoziții și muzică live la festival

Programul festivalului include și expozițiile Vachement coquettes, realizată de Lena Conta Vieru, și Bucureștiul sefard, realizată de Felicia Waldman, precum și un concert al formației Sefardito din Ungaria.

Ediția din acest an se va încheia cu un concert avându-i ca protagoniști pe Oana Berbec - soprană, Adina Cocargeanu - pian, Nicu Spătaru - saxofon, Ethan Schmeisser - pian.

Eveniment organizat de Asociația SEMPER CULTURALIA și de Ambasada Statului Israel în România, cu sprijin financiar din partea Guvernului României, prin Departamentul de Relații Interetnice, în parteneriat cu Primăria Capitalei, prin ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului București, cu susținerea Ambasadei Germaniei la București și a Federației Comunităților Evreiești din România.