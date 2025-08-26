Data publicării:

Cristian Mungiu: În lumina conflictului între suveranism și progresism, Jaful Secolului este un bun punct de plecare

Autor: D.C. | Categorie: Cultura

Într-un moment în care replici precum „Pe ei, pe mama lor de fraieri!” au încă ecou în societatea românească, filmul de ficțiune inspirat de decizia unui grup de români de a sustrage lucrări prețioase ale unor  artiști celebri precum Picasso, Matisse, Monet și Gauguin, a căror soartă rămâne necunoscută, amintește de o întrebare simplă: cum trăiesc și cum sunt tratați în străinătate muncitorii români? 

Filmul „Jaful Secolului”, regizat de Teodora Ana Mihai, scris de Cristian Mungiu, și inspirat de  un caz real, va putea fi vizionat în România începând din 23 septembrie.

Care e atitudinea străinilor față de migranții români, cum o replicăm și noi față de cei care vin din alte țări să muncească în România? Cum se respinge integrarea, cum ne raportăm la Occident, cum și de ce nu ne înțelegem, nu ne vindecăm, perpetuăm complexe, agresivitate, distanță, judecată și prejudecată, cum se face în continuare loc răului prin lipsa de educație și apropiere? „Jaful Secolului” este, însă, un film plin de acțiune, presărat cu umor negru, cu câteva trimiteri la investigația în cazul furtului care a marcat lumea artistică și a avut ecouri îndelungate în presa internațională. 

Afișul filmului îi prezintă pe Adrian, Iță și Ginel, trei băieți care au furat câteva tablouri valoroase dintr-un muzeu, pe care le-au îngrămădit în saci de rafie.  În Țările de Jos, unde Ginel (Ionuț Niculae) și Natalia (Anamaria Vartolomei) au venit la muncă, reîntâlnindu-se cu consătenii lor Iță (Robert Iovan), și Adrian (Robert Iovan), nu curge lapte și miere. Sătui să fie tratați drept cetățeni de mâna a doua, cei trei caută cea mai bună ocazie să comită un jaf la un muzeu. În mai puțin de două minute, sustrag tablouri în valoare de peste 20 de milioane de euro. Mai departe, însă, lucrurile se complică. Vieți complicate. O miză mare. Un film bazat pe fapte reale.

O poveste reală care depășește orice imaginație

„În contextul României de astăzi și al raportului nostru ambiguu și înșelător cu occidentul, în lumina conflictului dintre suveranism și progresism, cred că Jaful Secolului este un bun punct de plecare pentru o discuție mai profundă și mai sinceră societatea din care facem parte”, consideră scenaristul Cristian Mungiu.

„Am decis să lansăm filmul „Jaful secolului” pentru că subiectul este, în același timp, relevant și incredibil, fiind inspirat dintr-o poveste reală care depășește orice imaginație, și pentru că filmul aruncă, poate pentru prima oară, o privire atentă asupra dramelor prin care trece diaspora românească. Desigur, numele realizatorilor, Cristian Mungiu și Teodora Ana Mihai au reprezentat un alt motiv, extrem de convingător, fiind o garanție a unui produs cultural și cinematografic de calitate”, a declarat Andreea Zidaru, General Manager Forum Film România.

Regizoarea Teodora Ana Mihai: Aparțin ambelor lumi, sau poate niciuneia

„Ca regizor născut în România comunistă și crescut în mare parte în Occident, am trăit cu un picior în ambele lumi. Aparțin ambelor, sau poate niciuneia. Această poziție unică, deși tulburătoare, mă obligă să mă confrunt cu aceste teme incomode. Încă din copilărie, am admirat punctele forte ale ambelor lumi, dar am fost dureros de conștientă de punctele lor slabe și de sursele lor de rușine.
Cu degetul pe rănile ambelor lumi, Jaful Secolului vă invită pe tărâmul său unic - tragic din punct de vedere umoristic, absurd din punct de vedere paradoxal și realist din punct de vedere deranjant - stârnind dezbatere și, sper, reflecție”, spune regizoarea Teodora Ana Mihai.

Cel de-al doilea lungmetraj al regizoarei Teodora Ana Mihai (care a debutat cu apreciatul „La Civil”) este o coproducție România-Belgia-Olanda, la realizarea căreia au contribuit mai mulți producători cunoscuți din România (Cristian Mungiu, Tudor Reu, Vlad Rădulescu) și din străinătate (Jean Pierre Dardenne, Luc Dardenne, Annemie Degryse, Jan De Clerq, Delphine Tomson, Jeroen Beker, Linda Van Der Herberg, Sean Wheelan, Kristina Börjeson), ale căror proiecte s-au bucurat de succes internațional.

Premiul publicului la Festivalul de Film de la Shanghai

În „Jaful Secolului” Anamaria Vartolomei, Ionuț  Niculae, Rareș Andrici, Robert Iovan, Macrina Bîrlădeanu, Thomas Ryckewaert și Mike Libanon interpretează personajele principale.
Din distribuție mai fac parte: Lucian Ifrim, Alexandru Potocean, Mirela Nicolau, Ana Ciontea, Tim Haars, Charlotte Vandermeersch, Janir Izdrăilă, Răzvan Bănică, Geo Dobre, Charlotte De Wulf, Mihai Verbițchi, Truus De Boer, Leny Brederweld, Bart Oomen, Teli Jaloch, Julian De Backer, Safak Karadeniz, Hank Botwinik, Antonia Marin, Sien Eggers, Alice Beatriz Muñoz Mihai, Alexandra Volintiru, Florin Olimp, Alina Natal, Cristian Gavril, Florentina Pană, Cristian Aceleanu, Florin Ivanciu, Ruxandra Bulgaru, Ilie Sauciuc, Gabriel Achim, Mihnea Petrescu, Andrei Radu, Florea Ciocârlia, Lore Gyzels, Mihnea Trușcă, Robert Emanuel, Teodor Drăgan, Robin Kupens, Sebastian Bosoi Diamandi. Directori de casting au fost Cătălin Dordea și Ann Willems.

Marius Panduru RSC este directorul de imagine al filmului, iar Katharina Wartena și Robert Bitay semnează montajul. Scenografia a fost realizată de Simona Pădurețu, iar de costume s-a ocupat Margriet Procee.

„Jaful Secolului” a câștigat Premiului Publicului la Festivalul Internațional de Film de la Shanghai, Balkan Film Award (premiul pentru cel mai bun film din competiția balcanică) în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Sofia, Marele Premiu la Festivalul Internațional de Film de la Varșovia (2024), Marele Premiu și Premiul pentru Cea mai bună Actriță în rol principal, la Festivalul Internațional de Film de la Tokyo (2024) acordat actriței Anamaria Vartolomei, aflată la primul ei rol în limba română.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Cristian Mungiu: În lumina conflictului între suveranism și progresism, Jaful Secolului este un bun punct de plecare
26 aug 2025, 13:50
Ivana Mladenović, câștigătoarea premiului pentru regie la Festivalul Internațional de Film de la Sarajevo pentru lungmetrajul românesc „Sorella di Clausura”
23 aug 2025, 13:02
"Tinerețea unui dictator", în premieră, sâmbătă seară (23 august), la TVR Cultural - Video în articol
22 aug 2025, 20:12
Toma Caragiu, 100 de ani de la nașterea actorului
21 aug 2025, 11:31
Lungmetrajul ”Rusalka”, regizat de Claudiu Mitcu, la Stockholm, în programul Noul Film European
18 aug 2025, 15:06
A murit actorul Terence Stamp
17 aug 2025, 21:31
ParintiSiPitici.ro
Semnal ROȘU pentru 8 septembrie: Scenarii posibile pentru prima zi de școală. Ce ne arată faptele de până acum și ce s-ar putea întâmpla în Ziua 1 (analiză)
25 aug 2025, 11:53
Trei actrițe care au jucat în filme cu echipe de producție din România, premiate la Festivalul de la Locarno
17 aug 2025, 14:46
Primele imagini din filmul Cravata Galbenă, inspirat din viața dirijorului Sergiu Celibidache, au fost lansate oficial
14 aug 2025, 13:05
BIFF revine în 2025: Un juriu internațional de elită, o competiție nouă și filme în premieră absolută
23 iul 2025, 21:32
„Dinți de lapte”, regizat de Mihai Mincan, selectat la Festivalul Internațional de Film de la Veneția
22 iul 2025, 13:58
Încep filmările serialului Harry Potter, fără Daniel Radcliffe. Cine joacă în rolul principal
15 iul 2025, 09:58
Un actor din "Asterix şi Obelix" a murit în mod misterios. Parchetul din Paris a deschis o anchetă
10 iul 2025, 20:15
Trei filme românești, premiera la Festivalul de la Locarno: ”Dracula”,”Sorella di Clausura” și „Dumnezeu nu ne va ajuta”
08 iul 2025, 12:51
Regizorul filmelor cu „Superman” rescrie legenda. Cum schimbă James Gunn fața eroului pentru noua generație
07 iul 2025, 13:35
A murit actorul Julian McMahon
05 iul 2025, 12:14
A murit actorul Michael Madsen
04 iul 2025, 08:48
Tom Cruise primește, în sfârșit, un premiu Oscar, dar aici apare controversa: Cât respectă cascadorii?
18 iun 2025, 09:47
Eric Dane anunță că și-a pierdut controlul asupra brațului drept. Boala de care suferă actorul
17 iun 2025, 10:04
Zilele Filmului Românesc la TIFF, co-organizate de ICR
12 iun 2025, 11:43
Disney dă afară sute de angajați din film și TV! Schimbare radicală în imperiul de divertisment
02 iun 2025, 21:19
Vrăjitorii de la Hogwarts. Cine îi va juca pe Harry, Hermione și Ron în noul serial "Harry Potter"
28 mai 2025, 12:03
Premieră la Cluj-Napoca: Experiență cinematografică premium IMAX® cu Laser și un open-air cinema. IULIUS va aduce în RIVUS brandul CINEPLEXX, cu tehnologii de ultimă generație
27 mai 2025, 18:28
Cannes 2025: Un festival fără lumină
27 mai 2025, 15:31
Trofeul Palme D'Or a mers la filmul "It was just an accident"
25 mai 2025, 08:47
Cannes, 2025: Întoarcerea acasă  
23 mai 2025, 13:41
Legendara serie Brigada Diverse trebuia să aibă 6 părți. Ioana Drăgan, fiica regizorului, spune de ce s-a oprit producția
22 mai 2025, 10:06
George Wendt, celebrul Norm din „Cheers”, a murit la 76 de ani
21 mai 2025, 15:51
Cannes 2025: Din închisoare pe platoul de filmare
21 mai 2025, 14:16
Cannes, 2025: Politică în ritm de samba 
20 mai 2025, 13:29
Cannes 2025:  A fost odată Nouvelle Vague
19 mai 2025, 14:40
„Anul Nou care n-a fost”-proiecții gratuite și dezbateri, în Caravana Cinematografică
16 mai 2025, 16:00
Cannes 2025: Politică și flori de câmp
16 mai 2025, 14:17
Cannes 2025: În numele Actorului
În numele Actorului
14 mai 2025, 12:24
Cannes 2025:  Vremuri de restriște pentru covorul roșu    
13 mai 2025, 08:55
Cannes 2025: Pregătiri pentru primirea vedetelor din industria filmului
12 mai 2025, 11:19
Start pentru Festivalul Filmului European 2025: cinema, diversitate, dialog
06 mai 2025, 19:00
”Cultura unește”: 28 de premiere, 40 de lung-metraje și 11 scurt-metraje, la Festivalul Filmului European
06 mai 2025, 19:07
Omagiu cinematografic în România și Europa. 100 de proiecții de gală la 70 de ani de la trecerea în eternitate a lui George Enescu 
03 mai 2025, 10:58
Regizorul Martin Scorsese a anunțat un film care va prezenta „ultimul interviu” al Papei Francisc
01 mai 2025, 08:53
„Milk and Cookies”, regizat de Andrei Tache-Codreanu, premieră la Festivalul de Film de la Cannes 2025
28 apr 2025, 20:32
Sunteți invitați la filmul Enescu, jupuit de viu. Proiecții speciale - calendar aprilie și mai 2025
26 apr 2025, 21:51
Toți vor să vadă acest film după decesul Papei Francisc – boom neașteptat de vizualizări
23 apr 2025, 22:17
Sunt mamă de băiat și mi-a luat timp să-mi fac curaj să văd ”Adolescence”. Am crezut că mă va măcina
01 apr 2025, 19:14
Regizorul filmului „Hoții de subiecte” a transmis un mesaj important către liceeni: „Mai important decât BAC-ul este să-ți găsești o pasiune”
01 apr 2025, 10:00
Tudor Petremarin dezvăluie ideea din spatele filmului „Hoții de subiecte”: „Fiecare generație a avut pe cineva care încerca să afle subiectele la BAC"
01 apr 2025, 10:01
Richard Chamberlain, vedeta serialelor 'Shogun' și 'Pasărea Spin', a murit
31 Martie 2025, 08:45
Animația pentru copii „Prințesa și grădinarul” - în cinematografe din 5 aprilie! Nicole Cherry și Silviu Mircescu interpretează personajele principale!
26 Martie 2025, 22:17
Filmele nominalizate la Premiile Gopo 2025
20 Martie 2025, 13:06
ENESCU, jupuit de viu. Unde poate fi vizionat cel mai premiat film românesc al momentului
17 Martie 2025, 15:15
Doliu în lumea cinematografică. Stanley R. Jaffe, producătorul filmului „Kramer contra Kramer”, a murit - VIDEO
11 Martie 2025, 13:07
Cele mai noi știri
acum 38 de minute
Cristian Mungiu: În lumina conflictului între suveranism și progresism, Jaful Secolului este un bun punct de plecare
acum 44 de minute
Curs valutar BNR marți 26 august
acum 50 de minute
Oana Cristea Grigorescu, președinta juriului Digital Multimedia, din festivalul concurs Prix Italia, organizat de RAI
acum 51 de minute
Elon Musk lansează o companie cu un nume ales în glumă, însă vrea să concureze real cu un gigant
acum 1 ora 20 minute
Canicula nu creează disconfort doar pe termen scurt. Câte zile „pierde” un om din viață din cauza căldurii
acum 1 ora 20 minute
Polițiștii din Piatra-Neamț au prins un fugar urmărit internațional pentru infracțiuni comise în Austria
acum 1 ora 23 minute
Proiectul privind pensiile magistraților blochează Parchete și instanțe/ Procurorii bucureșteni și Curtea de Apel București își suspendă activitatea/ Blocaj și-n țară
acum 1 ora 52 minute
Tot mai mulți români își pun banii la adăpost. Informație din bănci
Cele mai citite știri
pe 25 August 2025
Românii vor putea călători în ţările UE doar cu buletin cu cip. Cum și de când se aplică noua reglementare
pe 25 August 2025
Semnalul pe care l-a dat Călin Georgescu astăzi către AUR și Guvern. Bogdan Chirieac: E o poartă deschisă. Ar avea un succes uriaș
pe 25 August 2025
Imagine șocantă la Urgențe: O fetiță de 3 ani a venit, cu mama ei de mână, cu un cuțit înfipt în cap
pe 25 August 2025
Bogdan Chirieac, scenariu negru: USR va rupe coaliția și va face praf și pulbere tot. Haosul va guverna România
acum 4 ore 34 minute
Măsura lui Nazare aplaudată de economiști. Va duce la o creștere rapidă a veniturilor bugetare/ Ce beneficii extinse ar putea aduce pentru toți românii
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel