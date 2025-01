Ce şanse are Sebastian Stan să câştige un Glob de Aur. Irina Nistor a numit cel mai bun film din competiţie

Sebastian Stan a fost nominalizat la categoria "Cel mai bun actor într-un film dramă" pentru rolul din The Apprentice, unde îl joacă pe tânărul Donald Trump, dar şi la "Cel mai bun actor într-un film musical sau comedie", pentru rolul din A Different Man.

"Eu tot sper să şi ia Globul de Aur, măcar la una dintre categoriile acestea. Totuşi la povestea cu Trump îl are concurent pe Ralph Fiennes, deci e cam mare concurenţa, ca să spun aşa. Deci cred că va lua pentru A Different Man, film pentru care a luat şi un Urs de Aur. Şi este din categoria filmelor care vin cu o mare schimbare, inclusiv de fizic. Deci cred că are şanse mult mai mari acolo.

(n.r. favorit la Oscar dacă ia Globul de Aur?) Asta e mai mult o legendă, uneori dispare un film pe care toată lumea pariază. Dar, mă rog, gusturile sunt cam aceleaşi. Stând acolo, cred că oricum influenţa e cam aceeaşi şi faţă de cronici, de prezenţă, de tot. Dacă ne uităm pe anii trecuţi, însă, mai mereu a dispărut câte un film la care iubitorii mai exigenţi ţineau", a declarat Irina Nistor.

Pamela Anderson, Tilda Swinton, Kate Winslet şi Angelina Jolie, în competiţie pentru cel mai bun rol feminin

"Pamela Anderson nu aş spune că e un nume foarte mare, ci mai degrabă foarte cunoscut. Acolo mi-aş dori enorm să câştige Kate Winslet (n.r. pentru Lee), pentru că a fost rolul cel mai profund. Pe locul al doilea ar fi Tilda Swinton, care oricum va lua un premiu pentru întreaga ei carieră de până acum.

Angelina Jolie a avut doar o ambiţie să o joace pe Maria Callas. Ca să spun drept, a fost doar aşa, ca să se maimuţărească după Madonna, care a vrut să o joace pe Evita Peron. Madonnei i-a ieşit mai bine.

E şi Nicole Kidman aici, am şi văzut filmul ei. Este un film umilitor şi pentru public şi pentru ea, din punctul meu de vedere. Cred că s-a expus enorm. Ştim bine că la Veneţia nu a fost să îşi ridice premiul, pentru că murise tatăl, dar filmul mi-a lăsat un gust amar", a mai declarat criticul de film.

Conclave, alesul Irinei Nistor la cea mai bună dramă

"La cel mai bun film dramă, Conclave, după părerea mea, e foarte bun, extrem de bun. Şi 5 Septembrie a fost remarcabil, dar eu nu l-am văzut, deci mi-e greu să comentez.

La comedie-musical, au investit foarte mult în Emilia Perez. Speră mult şi francezii, şi mexicanii şi cei de la Netflix. La Vrăjitoarele e mai bun spectacolul decât filmul. The Substance e o ciudăţenie. Cam la fel şi Anora, cel puţin în prima jumătate", a mai spus aceasta.

Globurile de Aur se decernează duminică spre luni noaptea, de la ora 3:00.

Lista completă a nominalizărilor la secțiunea FILM

Cel mai bun film – dramă

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Nickel Boys

September 5

Cel mai bun film – muzical sau comedie

Anora

Challengers

Emilia Pérez

A Real Pain

The Substance

Wicked

Cea mai bună actriță într-un film – dramă

Pamela Anderson – The Last Showgirl

Angelina Jolie – Maria

Nicole Kidman – Babygirl

Tilda Swinton – The Room Next Door

Fernanda Torres – I’m Still Here

Kate Winslet – Lee

Cel mai bun actor într-un film – dramă

Adrien Brody – The Brutalist

Timothée Chalamet – A Complete Unknown

Daniel Craig – Queer

Colman Domingo – Sing Sing

Ralph Fiennes – Conclave

Sebastian Stan – The Apprentice

Cea mai bună actriță într-un film – muzical sau comedie

Amy Adams – Nightbitch

Cynthia Erivo – Wicked

Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez

Mikey Madison – Anora

Demi Moore – The Substance

Zendaya – Challengers

Cel mai bun actor într-un film – muzical sau comedie

Jesse Eisenberg – A Real Pain

Hugh Grant – Heretic

Gabriel LaBelle – Saturday Night

Jesse Plemons – Kinds of Kindness

Glen Powell – Hit Man

Sebastian Stan – A Different Man

Cel mai bun film de animație

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Moana 2

Wallace & Gromit: Vengeance

Most Fowl

The Wild Robot

Cel mai bun film într-o limbă străină

All We Imagine As Light

Emilia Pérez

The Girl With the Needle

I’m Still Here

The Seed of the Sacred Fig

Vermiglio

Cel mai bun actor într-un rol secundar într-un film

Yura Borisov, Anora

Kieran Culkin, A Real Pain

Edward Norton, A Complete Unknown

Guy Pearce, The Brutalist

Jeremy Strong, The Apprentice

Denzel Washington, Gladiator II

Cel mai bun regizor

Jacques Audiard, Emilia Pérez

Sean Baker, Anora

Edward Berger, Conclave

Brady Corbet, The Brutalist

Coralie Fargeat, The Substance

Payal Kapadia, All We Imagine As Light

Cel mai bun scenariu

Jacques Audiard, Emilia Pérez

Sean Baker, Anora

Brady Corbet, Mona Fastvold, The Brutalist

Jesse Eisenberg, A Real Pain

Coralie Fargeat, The Substance

Peter Straughan, Conclave

Cea mai bună coloană sonoră originală

The Brutalist

Challengers

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

The Wild Robot

Cel mai bun cântec original - film

Beautiful That Way, The Last Showgir

lCompress/Repress, Challengers

El Mal, Emilia Pérez

Forbidden Road, Better Man

Kiss the Sky, The Wild Robot

Mi Camino, Emilia Pérez

Realizări cinematografice și de box office

Alien: Romulus

Beetlejuice Beetlejuice

Deadpool & Wolverine

Gladiator II

Inside Out 2

Twisters

Wicked

The Wild Robot

Lista completă a nominalizărilor la secțiunea TELEVIZIUNE

Cel mai bun serial – dramă

The Day of the Jackal

The Diplomat

Mr and Mrs Smith

Shōgun

Slow Horses

Squid Game

Cel mai bun serial – muzical sau comedie

Abbott Elementary

The Bear

The Gentlemen

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Cel mai bun serial de televiziune limitat, serial antologic sau film de televiziune

Baby Reindeer

Disclaimer

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

The Penguin

Ripley

True Detective: Night Country

Cea mai bună actriță într-un serial – dramă

Kathy Bates – Matlock

Emma D’Arcy – House of the Dragon

Maya Erskine – Mr and Mrs Smith

Keira Knightley – Black Doves

Keri Russell – The Diplomat

Anna Sawai – Shōgun

Cel mai bun actor într-un serial – dramă

Donald Glover – Mr and Mrs Smith

Jake Gyllenhaal – Presumed Innocent

Gary Oldman – Slow Horses

Eddie Redmayne – The Day of the Jackal

Hiroyuki Sanada – Shōgun

Billy Bob Thornton – Landman

Cea mai bună actriță într-un serial de televiziune - muzical sau comedie

Kristen Bell – Nobody Wants This

Quinta Brunson – Abbott Elementary

Ayo Edebiri – The Bear

Selena Gomez – Only Murders in the Building

Kathryn Hahn – Agatha All Along

Jean Smart – Hacks

Cel mai bun actor într-un serial de televiziune - muzical sau comedie

Adam Brody – Nobody Wants This

Ted Danson – A Man on the Inside

Steve Martin – Only Murders in the Building

Jason Segel – Shrinking

Martin Short – Only Murders in the Building

Jeremy Allen White – The Bear

Cea mai bună actriță într-un serial de televiziune limitat, serial antologic sau film de televiziune

Cate Blanchett – Disclaimer

Jodie Foster – True Detective: Night Country

Cristin Milioti – The Penguin

Sofía Vergara – Griselda

Naomi Watts – Feud: Capote vs the Swans

Kate Winslet – The Regime

Cel mai bun actor într-un serial de televiziune limitat, serial antologic sau film de televiziune

Colin Farrell – The Penguin

Richard Gadd – Baby Reindeer

Kevin Kline – Disclaimer

Cooper Koch – Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Ewan McGregor – A Gentleman in Moscow

Andrew Scott – Ripley

Cea mai bună actriță în rol secundar

Liza Colón-Zayas – The Bear

Hannah Einbinder – Hacks

Dakota Fanning – Ripley

Jessica Gunning – Baby Reindeer

Allison Janney – The Diplomat

Kali Reis – True Detective: Night Country

Cel mai bun actor în rol secundar

Tadanobu Asano – Shōgun

Javier Bardem – Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Harrison Ford – Shrinking

Jack Lowden – Slow Horses

Diego Luna – La Maquina

Ebon Moss-Bachrach – The Bear

Cel mai bun stand-up TV

Jamie Foxx – Jamie Foxx: What Had Happened Was

Nikki Glaser – Nikki Glaser: Someday You’ll Die

Seth Meyers – Dad Man Walking

Adam Sandler – Love You

Ali Wong – Single Lady

Ramy Youssef – More Feelings

Premii speciale

Premiul Cecil B. DeMille: Viola Davis

Premiul Carol Burnett: Ted Danson

