Hugh Jackman revine în rolul lui Wolverine după 27 de ani de carieră la Hollywood

Se pare că Hugh Jackman revine ca Wolverine, după cum preconiza și Forbes cu ceva timp în urmă. Actorul revine oficial în rolul lui Wolverine în viitorul film Deadpool 3, programat să fie lansat pe 26 iulie 2024. Aceasta este prima sa apariție în pielea celebrului mutant după filmul Logan din 2017, unde personajul său părea să aibă un final tragic. Cu toate acestea, povestea din Deadpool 3 va implica călătorii în timp, astfel încât să nu afecteze continuitatea evenimentelor din Logan. Filmul va explora relația dintre Wolverine și Deadpool, cunoscuți ca rivali în benzile desenate​.

Anunțul revenirii lui Jackman a fost făcut printr-un videoclip amuzant împreună cu Ryan Reynolds, actorul principal și producătorul filmului. De asemenea, este promovat ca primul film cu rating R (interzis minorilor) din cadrul Universului Cinematic Marvel (MCU).

Cine este Hugh Jackman

Hugh Michael Jackman, născut pe 12 octombrie 1968 în Sydney, Australia, este un actor de excepție, recunoscut pentru abilitatea sa de a trece cu ușurință de la roluri dramatice la musicaluri și filme de acțiune. Provenind dintr-o familie britanică numeroasă, fiind al cincilea dintre cei cinci copii, Jackman și-a petrecut copilăria în Australia, unde a urmat cursurile Școlii Publice Pymble și ale prestigioasei Knox Grammar School. După terminarea studiilor liceale, a continuat să-și aprofundeze cunoștințele la Universitatea de Tehnologie din Sydney, de unde a obținut o diplomă în comunicare.

Atras de artele scenice, Hugh Jackman și-a canalizat ulterior energia către teatru și film, devenind unul dintre cei mai versatili actori ai generației sale. Și-a început cariera artistică în televiziune, având primul său rol important în serialul ABC Correlli din 1995, care i-a adus recunoaștere în Australia. De acolo, s-a remarcat pe scena teatrală prin interpretări remarcabile, cum ar fi în producția Oklahoma! la Royal National Theatre din Londra, unde a fost aclamat pentru vocea și prezența sa scenică. Pe Broadway, și-a consolidat statutul de star cu rolul din The Boy from Oz, care i-a adus prestigiosul premiu Tony pentru cel mai bun actor.

Marea sa ascensiune în cinematografie a avut loc în anul 2000, odată cu interpretarea lui Wolverine în filmul X-Men, un rol ce avea să devină emblematic și pe care l-a reluat în numeroase producții din franciză, până în 2024. Această performanță i-a cimentat locul printre starurile de prim rang de la Hollywood. Hugh Jackman și-a demonstrat versatilitatea artistică printr-o varietate de roluri în filme remarcabile precum Kate & Leopold, Les Misérables, The Greatest Showman, Prisoners, și The Son. Pentru interpretarea sa în Les Misérables, a câștigat un Glob de Aur și a fost nominalizat la Oscar, iar rolul său din The Greatest Showman i-a adus o altă nominalizare la Globurile de Aur.

În 2019, și-a extins cariera artistică printr-un turneu global intitulat The Man. The Music. The Show, în cadrul căruia a susținut 90 de spectacole în America de Nord, Europa și Oceania, demonstrându-și talentul și în domeniul muzical. Pe lângă premiile sale în film și teatru, Jackman a câștigat două Globuri de Aur, un premiu Emmy pentru prezentarea Premiilor Tony, și a primit distincția de Companion al Ordinului Australiei în 2019, în semn de recunoaștere pentru contribuțiile sale artistice și activitățile caritabile, scrie Britannica.

În afara scenei, Jackman este un filantrop dedicat. Deține linia de cafele Laughing Man Coffee în New York, ale cărei venituri sunt direcționate către cauze caritabile. De asemenea, este fondatorul companiei de producție cinematografică Seed Productions. În viața personală, a fost căsătorit timp de 27 de ani cu actrița Deborra-Lee Furness, împreună având doi copii adoptați. Cu toate acestea, în 2023, cei doi au anunțat divorțul, marcând sfârșitul unuia dintre cele mai longevive cupluri de la Hollywood.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News