Când are loc premiera serialului "Ana, mi-ai fost scrisă în ADN"

Producție semnată de Ruxandra Ion și realizată de Dream Film Production, serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN” își face debutul la începutul anului viitor. Începând cu 9 ianuarie, telespectatorii vor putea urmări acest nou proiect în fiecare joi, de la ora 20:30, pe Antena 1. Producția promite să aducă în prim-plan o poveste captivantă, cu personaje puternic conturate, menite să creeze o legătură emoțională profundă cu publicul.

În plus, din 10 ianuarie, în fiecare vineri, de la aceeași oră, revine „Iubire cu parfum de lavandă”, cu cel de-al doilea sezon. Serialul continuă să împletească povești de dragoste, secrete și emoții intense, captivând publicul fidel al acestui gen de producții dramatice.

Lecții de viață de la tânără orfană

Serialul original „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN” se anunță a fi o producție captivantă care explorează legăturile complexe de familie și secretele ascunse ale trecutului. Povestea gravitează în jurul unei tinere curajoase și ambițioase, abandonate la naștere, care descoperă adevăruri șocante despre familia sa prin intermediul unui test genetic. Când descoperă că mama sa biologică este... cum nu se așteppta, se declanșează o serie de evenimente pline de emoții, intrigi și provocări personale.

„Sunt deja patru luni de când am început filmările pentru serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN şi nu pot să fiu decât recunoscătoare. Faptul că am ajuns la momentul premierei reprezintă pentru mine alt moment de bucurie. Împreună cu toată echipa am muncit și încă muncim să realizăm un produs calitativ și plin de suflet. Simt bucurie, emoții, recunoștință și, chiar dacă poate sună bizar, îmi vine să plâng când mă gândesc la premieră deoarece este un proiect pe care îl iubesc și mă dedic total. Abia aştept ziua de 9 ianuarie!”, dezvăluie Karina Jianu, protagonista serialul original semnat Ruxandra Ion, potrivit Spy News.

Scenariul, semnat de Radu Grigore, Bianca Mina și Raluca Mănescu, aduce în prim-plan teme actuale, cum ar fi legăturile de sânge, impactul deciziilor din trecut și dinamica unei lumi guvernate de putere, bani și secrete greu de dezgropat. Distribuția impresionantă îi include pe Karina Jianu, Vlad Udrescu, Alina Chivulescu, Richard Bovnoczki, Ada Condeescu, Anca Sigartău, Marian Râlea, Bebe Cotimanis, alături de alți actori talentați care dau viață unei povești emoționante și pline de răsturnări de situație.

