Premiile Oscar 2025: Cele mai bune filme ale anului și șansele lui Sebastian Stan

Nominalizările pentru ediția din 2025 a Premiilor Oscar, considerate cele mai importante distincții din industria filmului, au fost făcute publice. Selecția acestor premii, menite să recunoască realizările de excepție din cinematografie, captează interesul atât al pasionaților de filme, cât și al profesioniștilor din domeniu la nivel internațional.

Gala de premiere este programată pentru 2/3 martie 2025 și se anunță a fi unul dintre cele mai urmărite spectacole ale anului.

Nominalizări la Premiile Oscar 2025

Cel mai bun film

„Anora”

„The Brutalist”

„A Complete Unknown”

„Conclave”

„Dune: Part Two”

„Emilia Pérez”

„I’m Still Here”

„Nickel Boys”

„The Substance”

„Wicked”

Cel mai bun actor în rol principal

Academia Americană a Artelor și Științelor Filmului a dezvăluit pe 23 ianuarie lista completă a nominalizărilor la Premiile Oscar, iar cursa pentru trofeul acordat celui mai bun actor se anunță una extrem de disputată.

Printre cei cinci actori selecționați se numără Sebastian Stan, remarcat pentru interpretarea sa în The Apprentice, unde îl întruchipează pe tânărul Donald Trump la începuturile sale în afaceri. Alături de el, se regăsesc Adrien Brody, care a impresionat în The Brutalist, Ralph Fiennes, protagonist în Conclave, și Timothée Chalamet, care îl interpretează pe Bob Dylan în A Complete Unknown. Lista este completată de Colman Domingo, nominalizat după ce anul trecut a fost în cursă pentru aceeași distincție datorită interpretării lui Bayard Rustin în drama Rustin.

Deși a primit elogii pentru prestația sa din Conclave, Ralph Fiennes pare să fi pierdut teren în fața concurenților săi. Absența premiilor la marile gale precedente ale sezonului, inclusiv la BAFTA, unde trofeul i-a revenit lui Adrien Brody, sugerează că șansele sale de a triumfa la Oscar sunt destul de reduse.

În schimb, Adrien Brody este tot mai des menționat drept favoritul competiției. Rolul său din The Brutalist, în care joacă un supraviețuitor maghiar al Holocaustului care emigrează în SUA în căutarea unei noi vieți, i-a adus deja Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un film de dramă. Criticii de la The New York Times și Variety îl consideră principalul candidat la Oscar, mai ales că însuși Brody a descris acest rol ca fiind cel mai apropiat de cel din The Pianist, pentru care a câștigat Oscarul în 2003.

Totuși, nu este exclusă o surpriză. Entertainment Weekly și IndieWire indică o posibilă victorie a lui Timothée Chalamet, datorită transformării sale în Bob Dylan în A Complete Unknown, un film ce explorează un moment critic din cariera legendarului muzician. Cu o interpretare profundă și complexă, Chalamet ar putea să răstoarne așteptările și să obțină prima sa statuetă la Oscar, conform România TV.

