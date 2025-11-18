€ 5.0844
Data actualizării: 11:10 18 Noi 2025 | Data publicării: 10:56 18 Noi 2025

CATANE, o coproducție România-Italia, premiera la IFFI Goa, în India
Autor: D.C.

catane-film Filmul „CATANE”, semnat de Ioana Mischie, va avea premiera mondială la IFFI Goa, India
 

Filmul românesc „CATANE”, regizat de Ioana Mischie, își va face premiera mondială la prestigiosul Festival Internațional de Film din India (IFFI Goa).

Lungmetrajul româno-italian „CATANE”, semnat de regizoarea Ioana Mischie, va avea premiera mondială la Festivalul Internațional de Film din India (IFFI), desfășurat anual la Goa, unul dintre cele mai vechi și reputate festivaluri de film din Asia, este clasificat drept eveniment de tip A, alături de Cannes, Berlin, Veneția și Toronto.  Deplasarea culturală va fi susținută cu sprijinul Institutului Cultural Român.

CATANE- în cinematografe, din ianuarie 2026

Filmul va intra în cinematografele din România pe 26 ianuarie 2026, distribuit de Forum Film, fiind precedat de avanpremiere speciale în luna decembrie. În Italia, „CATANE” va fi distribuit de Lo Scrittoio, cu proiecții ample la începutul anului 2026. Producția este o coproducție România–Italia, realizată de Studioset Production, Storyscapes și Mammut Film, cu sprijinul CNC România, MIFEC Italia și al fondului Eurimages.

 „CATANE” propune o combinație vibrantă de umor vizual, satiră socială și estetică cinematografică elaborată. Filmul urmărește o comisie de inspecție trimisă într-un sat izolat pentru a verifica modul în care localnicii au obținut ajutoare sociale pentru dizabilități. Ancheta scoate la iveală adevăruri contradictorii și declanșează o reacție neașteptată din partea comunității, care găsește soluții ingenioase la absurditățile birocratice ale unui sistem disfuncțional.

Criticii internaționali au lăudat deja proiectul încă din faza de dezvoltare, descriindu-l drept „un deliciu pentru public”, „un rollercoaster care te pune pe gânduri” (Film New Europe), „poetic, umoristic și satiric” (Cineuropa) sau „o comedie dramatică, cu o răsturnare savuroasă de umor negru” (Variety).

Distribuție amplă și echipă internațională de creație


Rolurile principale sunt interpretate de: Costel Cașcaval („Câini”, „Libertate”, „Terminus Paradis”), Iulia Lumânare („Pororoca”, „Ana, mon amour”), Cristian Bota („Libertate”, „Un pas în urma serafimilor”).
Din structurile autorităților fac parte actorii Robert Radoveneanu și Alina Chivulescu, iar comunitatea rurală include atât actori profesioniști, cât și neprofesioniști, printre care Bogdan Farcaș, Pavel și Corneliu Ulici, Flavia Hojda, Mihai Dinvale, Ioana Abur, Tudorel Filimon și mulți alții.

Imaginea este realizată de directorul de imagine George Dăscălescu, scenografia de Cristina Barbu, iar colorizarea de Angelo Francavilla („Gomorra”). Echipa de sunet are membri implicați în producții premiate, precum „Anatomy of a Fall”. Muzica originală, semnată de Emiliano Mazzenga, a obținut o nominalizare la Hollywood Music in Media Awards (HMMA), categoria Film Independent Internațional.

CATANE, film verde, conform ghidurilor Euroimages

Filmul beneficiază și de muzică live interpretată de Taraf de Caliu și este  printre primele producții românești realizate după standardele „filmului verde”, conforme ghidurilor Eurimages. Producția a utilizat materiale reutilizabile, resurse locale și tehnici menite să reducă amprenta de carbon, fără a compromite calitatea artistică. Filmările au avut loc în Munții Apuseni, într-un decor natural spectaculos, combinând tehnici stilizate cu elemente de improvizație.

 „Ne onorează selecția festivalieră de la IFFI Goa, pentru că reafirmă faptul că o poveste locală poate avea un impact universal. Pentru noi, această recunoaștere transformă cinemaul într-un liant cultural, spiritual și creativ”, a declarat regizoarea Ioana Mischie.


