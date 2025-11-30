Trump cere Paramount să relanseze franciza „Oră de Vârf”. Regizorul este prieten cu președintele

Filmul „Rush Hour 4” intră oficial în producție, iar primele detalii confirmate de presa americană arată că interesul președintelui Donald Trump pentru proiect ar fi avut un rol semnificativ în accelerarea lui. Studioul Paramount, implicat în distribuția peliculei, lucrează la readucerea pe ecrane a seriei cunoscute în România ca „Oră de Vârf”.

Trump intervine direct în relansarea „Oră de Vârf”

Potrivit revistei Variety, citată de Agerpres, noul film revine în atenția industriei după ani de discuții, însă publicația Semafor notează că impulsul decisiv ar fi venit chiar din Biroul Oval: președintele Donald Trump le-ar fi cerut reprezentanților Paramount să repornească franciza „Oră de Vârf”.

Regia îi revine din nou lui Brett Ratner, autorul primelor trei filme ale seriei. Ratner, ale cărui proiecte au fost oprite în 2017 în urma acuzațiilor din #MeToo, revine astfel în prim-planul industriei, sprijinit de relația apropiată pe care a dezvoltat-o cu familia președintelui american după realizarea documentarului „Melania”.

Paramount și echipa din spatele noii producții

Noul film îi readuce în rolurile principale pe Jackie Chan și Chris Tucker. Pentru Brett Ratner, acesta va fi primul lungmetraj regizat după „Hercules”, lansat în 2014.

Modelul financiar este unul neobișnuit: Paramount primește o taxă fixă pentru distribuția globală a filmului, însă marketingul și finanțarea rămân în alte zone. Studiourile Warner Bros., care dețin New Line, producătorul filmelor originale, vor încasa primele venituri din box-office înainte ca investitorii independenți să-și recupereze bugetele.

Seria „Oră de Vârf” s-a bucurat de un succes enorm în anii ’90 și 2000: primul film a strâns 244 de milioane de dolari, iar următoarele două au depășit această performanță, încasând 347 de milioane, respectiv 258 de milioane de dolari în ciuda recenziilor amestecate.

Provocările relansării „Oră de Vârf”

Deși interesul public rămâne ridicat, contextul cinematografic actual nu este la fel de favorabil comediilor ca în trecut. În plus, programul de producție nu este deocamdată clar, ținând cont că Jackie Chan are 71 de ani, iar Chris Tucker nu a mai avut roluri principale de la filmul din 2007.

În același timp, studioul Paramount caută să-și extindă portofoliul după achiziția de către Skydance. Conducerea și-a fixat obiective ambițioase: creșterea numărului anual de lansări până la 18 titluri în 2028. Noua direcție strategică este susținută de președintele și CEO-ul companiei, David Ellison, fiul miliardarului Larry Ellison, unul dintre cei mai influenți susținători ai lui Donald Trump, care a elogiat recent modul în care acesta conduce studioul.

Astfel, proiectul „Rush Hour 4” devine punctul în care se intersectează interese politice, strategii de studio și o franciză de mare succes. Implicarea lui Trump, rolul Paramount și revenirea seriei „Oră de Vârf” conturează una dintre cele mai neașteptate colaborări de la Hollywood din ultimii ani, conform Agerpres.

