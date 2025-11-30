€ 5.0906
|
$ 4.4036
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0906
|
$ 4.4036
 
DCNews Stiri Trump cere Paramount să relanseze franciza „Oră de Vârf”. Regizorul este prieten cu președintele
Data publicării: 09:50 30 Noi 2025

Trump cere Paramount să relanseze franciza „Oră de Vârf”. Regizorul este prieten cu președintele
Autor: Tiberiu Vasile

Trump cere Paramount să relanseze franciza „Oră de Vârf”. Regizorul este prieten cu președintele Sursă Foto: @RushHour (Oră de Vârf) captură ecran
 

Președintele Donald Trump a intervenit direct în revenirea francizei „Oră de Vârf”, cerând studioului Paramount să repornească producția noului film, în timp ce Brett Ratner, Jackie Chan și Chris Tucker se pregătesc să revină.

Filmul „Rush Hour 4” intră oficial în producție, iar primele detalii confirmate de presa americană arată că interesul președintelui Donald Trump pentru proiect ar fi avut un rol semnificativ în accelerarea lui. Studioul Paramount, implicat în distribuția peliculei, lucrează la readucerea pe ecrane a seriei cunoscute în România ca „Oră de Vârf”.

Trump intervine direct în relansarea „Oră de Vârf”

Potrivit revistei Variety, citată de Agerpres, noul film revine în atenția industriei după ani de discuții, însă publicația Semafor notează că impulsul decisiv ar fi venit chiar din Biroul Oval: președintele Donald Trump le-ar fi cerut reprezentanților Paramount să repornească franciza „Oră de Vârf”.

Regia îi revine din nou lui Brett Ratner, autorul primelor trei filme ale seriei. Ratner, ale cărui proiecte au fost oprite în 2017 în urma acuzațiilor din #MeToo, revine astfel în prim-planul industriei, sprijinit de relația apropiată pe care a dezvoltat-o cu familia președintelui american după realizarea documentarului „Melania”.

Paramount și echipa din spatele noii producții

Noul film îi readuce în rolurile principale pe Jackie Chan și Chris Tucker. Pentru Brett Ratner, acesta va fi primul lungmetraj regizat după „Hercules”, lansat în 2014.

Modelul financiar este unul neobișnuit: Paramount primește o taxă fixă pentru distribuția globală a filmului, însă marketingul și finanțarea rămân în alte zone. Studiourile Warner Bros., care dețin New Line, producătorul filmelor originale, vor încasa primele venituri din box-office înainte ca investitorii independenți să-și recupereze bugetele.

Seria „Oră de Vârf” s-a bucurat de un succes enorm în anii ’90 și 2000: primul film a strâns 244 de milioane de dolari, iar următoarele două au depășit această performanță, încasând 347 de milioane, respectiv 258 de milioane de dolari în ciuda recenziilor amestecate.

Provocările relansării „Oră de Vârf”

Deși interesul public rămâne ridicat, contextul cinematografic actual nu este la fel de favorabil comediilor ca în trecut. În plus, programul de producție nu este deocamdată clar, ținând cont că Jackie Chan are 71 de ani, iar Chris Tucker nu a mai avut roluri principale de la filmul din 2007.

În același timp, studioul Paramount caută să-și extindă portofoliul după achiziția de către Skydance. Conducerea și-a fixat obiective ambițioase: creșterea numărului anual de lansări până la 18 titluri în 2028. Noua direcție strategică este susținută de președintele și CEO-ul companiei, David Ellison, fiul miliardarului Larry Ellison, unul dintre cei mai influenți susținători ai lui Donald Trump, care a elogiat recent modul în care acesta conduce studioul.

Astfel, proiectul „Rush Hour 4” devine punctul în care se intersectează interese politice, strategii de studio și o franciză de mare succes. Implicarea lui Trump, rolul Paramount și revenirea seriei „Oră de Vârf” conturează una dintre cele mai neașteptate colaborări de la Hollywood din ultimii ani, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Statul NATO și UE care a înființat 'tura de noapte' pentru a raporta tot ce face și spune Trump
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
ora de varf
jackie chan
chris tucker
paramount
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 19 minute
Un bărbat și-a pierdut viața după ce a fost lovit de tren în Vaslui. Traversa calea ferată pe bicicletă
Publicat acum 26 minute
Măsurile de austeritate "dau roade": Creștere uriașă a numărului de firme închise
Publicat acum 49 minute
Rolul serialului „Dallas” în relația României cu SUA, acum în permanentă schimbare. Războiul schimbă regulile jocului
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Trump cere Paramount să relanseze franciza „Oră de Vârf”. Regizorul este prieten cu președintele
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Zelenski merge alături de soție la o întâlnire cu Macron. Pe cine trimite în SUA, la negocieri
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Noi 2025
Știrea cu CV-ul lui Moșteanu nu e totul! Badea vine cu încă o bombă: Ce vă arăt eu acum mi se pare abominabil
Publicat pe 28 Noi 2025
Demisia lui Moșteanu zguduie Guvernul: Dăncilă vine cu noi acuzații
Publicat pe 28 Noi 2025
Angajații din Guvern ies la rampă în cazul Moșteanu. Dezvăluiri din interior
Publicat acum 19 ore si 5 minute
”Je suis Moșteanu”. Gafa lui Dogioiu în scandalul diplomelor: Doamnă, reveniți-vă
Publicat pe 28 Noi 2025
Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!
 
daniel david demisie dupa afacerea diploma lui mosteanu Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!

de Val Vâlcu

urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close