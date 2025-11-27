Guvernul danez a implementat oficial "schimbul de noapte" în cadrul Ministerului de Externe de la Copenhaga, pentru a urmări atent declarațiile și acțiunile președintelui american Donald Trump, aflat pe un fus orar diferit față de Europa.

Schimbul de noapte danez începe zilnic la ora 17:00, ora locală, și se încheie dimineața, la ora 7:00, când este întocmit un raport detaliat transmis executivului și departamentelor relevante, cu tot ce a spus și făcut președintele SUA în intervalul respectiv.

Diferența de fus orar și comportamentul imprevizibil al lui Trump - principalele motive pentru înființarea schimbului de noapte

Această măsură a apărut pe fondul tensiunilor dintre Copenhaga și Washington, generate de discuțiile privind Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei.

În 2019, Donald Trump a afirmat, în termeni direcți, posibilitatea de a cumpăra insula arctică, invocând rațiuni strategice și resurse naturale valoroase, inclusiv minerale rare. Propunerea a stârnit un val de critici în Danemarca și în rândul locuitorilor din Groenlanda, care au perceput inițiativa ca o ingerință nejustificată în suveranitatea insulei. Mai mulți localnici au declarat pentru presa internațională că ideea de a fi "vânduți" către SUA este inacceptabilă, iar oficialii danezi au catalogat-o ca pe un gest lipsit de tact diplomatic. Președintele american, revenit la Casa Albă în 2025 odată cu victoria împotriva Kamalei Harris, a reluat ideea Groenlandei ca nou stat american mai serios ca niciodată.

Conform surselor guvernamentale, diferența de fus orar și comportamentul imprevizibil al lui Trump au fost principalele motive pentru înființarea acestui schimb de noapte, menit să ofere o imagine clară și constant actualizată asupra acțiunilor președintelui american. Inițiativa reflectă adaptarea rapidă a diplomației daneze la realitățile administrației Trump, iar presa subliniază că aceasta este doar una dintre măsurile adoptate pentru a gestiona relațiile cu SUA în noul context politic.

"Iluzia că Statele Unite reprezintă cel mai important aliat al Danemarcei este încheiată"

Jacob Kaarsbo, fost analist șef la agenția daneză de informații pentru apărare, a explicat că "iluzia că Statele Unite reprezintă cel mai important aliat al Danemarcei este încheiată". Potrivit lui, alianțele trebuie să se bazeze pe valori și percepții comune ale amenințărilor, ceea ce, în opinia sa, nu este cazul cu actualul președinte american. Kaarsbo adaugă că acest fapt afectează nu doar Danemarca, ci întreaga percepție europeană asupra politicii externe a SUA.

În concluzie, măsurile de monitorizare și raportare a activităților lui Donald Trump reprezintă un exemplu concret al modului în care Groenlanda și tensiunile geopolitice au forțat Danemarca să se adapteze rapid la dinamica americană, protejându-și astfel interesele naționale și relațiile diplomatice, conform The Guardian.

