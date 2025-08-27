SUA, operațiuni suspecte pentru secesiunea Groenlandei de Danemarca: Trei americani misterioși ar acționa pe insulă

Danemarca îl convoacă pe emisarul Statelor Unite ale Americii în legătură cu presupuse operațiuni de influență în Groenlanda.

Ministrul de externe al Danemarcei l-a convocat pe cel mai înalt diplomat american la Copenhaga în legătură cu rapoartele de informații care pretind operațiuni de influență acoperite ale unor cetățeni americani în Groenlanda, care vizau instigarea opoziției față de dominația daneză, a anunțat miercuri ministerul, citat de Reuters.

Postul public de televiziune DR, citând surse anonime, a relatat că cel puțin trei americani cu legături cu administrația Trump sunt suspectați de implicare în aceste eforturi, care urmăreau, de asemenea, să promoveze secesiunea Groenlandei de Danemarca și alipirea la Statele Unite.

Nici ministrul, nici postul de televiziune nu au dezvăluit identitățile americanilor menționați în rapoartele de informații.

Ambasada SUA la Copenhaga nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Donald Trump își dorește alipirea Groenlandei la Statele Unite ale Americii

Groenlanda, un teritoriu danez semi-autonom bogat în minerale și situat strategic în Arctica, a fost un punct central de interes al SUA de când președintele american Donald Trump și-a exprimat ambițiile de a achiziționa teritoriul, invocând preocupări de securitate națională și internațională.

Propunerea sa a fost respinsă ferm atât la Copenhaga, cât și la Nuuk, capitala Groenlandei, care are dreptul de a-și declara independența față de Danemarca printr-un referendum.

Ministrul danez de externe, Lars Lokke Rasmussen, a denunțat orice încercări de a submina relația dintre Danemarca și Groenlanda.

„Dacă cineva crede că o poate influența prin crearea unei «coloane a cincea» sau a unui astfel de tip de activitate, atunci este contrar modului în care statele cooperează”, a spus Rasmussen, numind-o „complet inacceptabilă”.

„Este important pentru noi să ne exprimăm foarte clar împotriva Statelor Unite”, a declarat el reporterilor.

Alegerile generale din martie din Groenlanda - o fostă colonie, dar acum un teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei - au asigurat victoria unui partid pro-business care susținea un proces gradual de independență.

Între timp, un partid care favoriza independența rapidă față de Danemarca și legături mai strânse cu SUA a obținut un sfert din voturi, subliniind impulsul tot mai mare pentru independență.

Căutând să contrabalanseze ambițiile SUA în regiune, Danemarca a încercat să îmbunătățească relațiile tensionate cu Groenlanda, mobilizând aliații europeni pentru sprijin.

Deși Trump și-a exprimat ulterior respectul pentru dreptul Groenlandei de a-și determina propriul viitor, comentariile sale despre o posibilă preluare a teritoriului prin forță au alimentat incertitudinea în rândul celor 57.000 de locuitori ai săi.

„Statele Unite nu ar trebui să fie lăsate să ne influențeze viitorul în acest fel. Depinde exclusiv de poporul groenlandez”, a declarat pentru Reuters Aaja Chemnitz, un membru groenlandez al parlamentului danez.

Chemnitz a spus că ea crede că operațiunile de influențare făceau parte din campania mai amplă a lui Trump care urmărește să obțină controlul asupra teritoriului.

„Cred cu siguranță că acest lucru se leagă de guvernul SUA”, a spus Chemnitz.

Serviciul național de securitate și informații al Danemarcei, PET, a avertizat într-un comunicat că Groenlanda rămâne o țintă pentru campanii de influențare care ar putea viza exploatarea dezacordurilor sau promovarea unor opinii specifice atât despre Danemarca, cât și despre Statele Unite.

Trump l-a ales pe cofondatorul PayPal, Ken Howery, ambasador al SUA în Danemarca, dar misiunea SUA la Copenhaga este condusă în prezent de însărcinatul cu afaceri Mark Stroh.

