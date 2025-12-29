€ 5.0890
|
$ 4.3140
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0890
|
$ 4.3140
 
DCNews Stiri Susținător al lui Călin Georgescu și George Simion, condamnat după apelul la ”o nouă revoluție”
Data actualizării: 10:54 29 Dec 2025 | Data publicării: 10:37 29 Dec 2025

Susținător al lui Călin Georgescu și George Simion, condamnat după apelul la ”o nouă revoluție”
Autor: Darius Mureșan

Călin Georgescu și George Simion Sursa foto: Agerpres / Călin Georgescu și George Simion
 

Un bărbat din Bucureşti, susţinător al lui Călin Georgescu şi George Simion, a fost condamnat de Judecătoria Sectorului 6 la plata unei amenzi penale.

Amenda penală este în valoare de 8.400 lei, pentru săvârşirea infracţiunii de instigare publică, după ce în luna mai a făcut apel la foşti deţinuţi şi rezervişti din armată să vină să ia cu asalt clădirea Executivului pentru o "nouă revoluţie", înainte de turul al doilea al alegerilor prezidenţiale.

Ce arată decizia instanței

"În temeiul art. 396 alin. (2) şi (10) Cpp, condamnă pe inculpatul Constantinescu Gabriel pentru săvârşirea infracţiunii de instigarea publică, în formă continuată, la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 8.400 lei (210 zile - amendă X 40 lei corespunzătoare unei zile amendă). În temeiul art. 67 alin. 1 C.pen., aplică inculpatului, pe lângă pedeapsa principală, pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit.

a) (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice) şi lit. b) C.pen. (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat), pe durata de 2 ani. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea copiei de pe hotărâre", conform deciziei instanţei.

Faptele de care este acuzat 

În luna mai, Gabriel Constantinescu a fost plasat sub control judiciar de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 pentru instigare publică. El a fost acuzat că a publicat pe reţelele sociale un clip prin care a îndemnat oamenii la proteste violente, în contextul tensiunilor apărute în preajma alegerilor prezidenţiale din luna mai.

"Facem revoluţie", clipul postat pe rețelele sociale

Pe data de 8 mai, nemulţumit de perspectiva unei posibile anulări a alegerilor prezidenţiale sau a unui eventual rezultat trucat, Gabriel Constantinescu a publicat pe contul său de pe Facebook un videoclip de 2 minute şi 5 secunde, cu descrierea "Facem revoluţie", în care a susţinut următorul monolog:

"Călin Georgescu preşedinte prin George Simion. Fraţilor, dacă şi de data asta ne vor anula alegerile sau vor face vreo şmecherie prin care să împiedice dorinţa poporului, atunci va fi nevoie de o nouă revoluţie. Eu am pe cineva care organizează. Toţi cei care aţi făcut armata, care sunteţi rezervişti, toţi care aţi făcut închisoare, care mai aveţi puţină vână în voi, vă rog să mă contactaţi în privat şi eu vă voi face legătura.

Întrucât nu se poate altfel decât cu o nouă revoluţie. În momentul în care se va da semnalul, vom ieşi cu toţii în stradă, în Piaţa Victoriei, vom înconjura clădirea Guvernului, iar toţi care sunt rezervişti, care au făcut închisoare şi au puţină teorie şi activitate de luptă, vor sparge cordonul de mascaţi şi vom intra cu forţa în clădirea Guvernului, unde îi vom aresta pe toţi". El a publicat a doua zi acelaşi clip şi pe contul lui de pe TikTok, scrie Agerpres.

Vezi și - Călin Georgescu, față în față cu Horațiu Porta, în sala de judecată, după extrădarea din Dubai a șefului mercenarilor / Update

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

calin georgescu
george simion
amenda penala
Gabriel Constantinescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 59 minute
Accident aviatic fatal: Două elicoptere s-au ciocnit în aer
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Don Bryant, coautor al piesei "I Can't Stand the Rain", a murit / Video
Publicat acum 1 ora si 24 minute
Claudiu Năsui, critici dure la adresa Guvernului Bolojan: 2025, un an prost pentru economie, antreprenoriat și libertate
Publicat acum 1 ora si 41 minute
Susținător al lui Călin Georgescu și George Simion, condamnat după apelul la ”o nouă revoluție”
Publicat acum 1 ora si 46 minute
Fostă primă doamnă a Coreei de Sud, acuzată că a luat mită de peste 200.000 de dolari
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Dec 2025
Brigitte Bardot a murit. Update: Mesajul preşedintelui francez Emmanuel Macron
Publicat pe 27 Dec 2025
Horoscopul banilor 2026. Interviu Cătălina Mărăcineanu, economist și astrolog - VIDEO
Publicat pe 27 Dec 2025
Avarie majoră. Bucureșteni fără căldură și apă caldă în patru sectoare. Anunțul Primăriei Capitalei
Publicat acum 15 ore si 13 minute
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 29 decembrie - 4 ianuarie
Publicat pe 27 Dec 2025
Care e mâncarea preferată a lui Nicuşor Dan. Mirabela Grădinaru: Nu imi iese cum o făcea mama lui
 
ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

vezi arhiva de editoriale
 
x close