Susținător al lui Călin Georgescu și George Simion, condamnat după apelul la ”o nouă revoluție”

Amenda penală este în valoare de 8.400 lei, pentru săvârşirea infracţiunii de instigare publică, după ce în luna mai a făcut apel la foşti deţinuţi şi rezervişti din armată să vină să ia cu asalt clădirea Executivului pentru o "nouă revoluţie", înainte de turul al doilea al alegerilor prezidenţiale.

Ce arată decizia instanței

"În temeiul art. 396 alin. (2) şi (10) Cpp, condamnă pe inculpatul Constantinescu Gabriel pentru săvârşirea infracţiunii de instigarea publică, în formă continuată, la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 8.400 lei (210 zile - amendă X 40 lei corespunzătoare unei zile amendă). În temeiul art. 67 alin. 1 C.pen., aplică inculpatului, pe lângă pedeapsa principală, pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit.

a) (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice) şi lit. b) C.pen. (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat), pe durata de 2 ani. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea copiei de pe hotărâre", conform deciziei instanţei.

Faptele de care este acuzat

În luna mai, Gabriel Constantinescu a fost plasat sub control judiciar de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 pentru instigare publică. El a fost acuzat că a publicat pe reţelele sociale un clip prin care a îndemnat oamenii la proteste violente, în contextul tensiunilor apărute în preajma alegerilor prezidenţiale din luna mai.

"Facem revoluţie", clipul postat pe rețelele sociale

Pe data de 8 mai, nemulţumit de perspectiva unei posibile anulări a alegerilor prezidenţiale sau a unui eventual rezultat trucat, Gabriel Constantinescu a publicat pe contul său de pe Facebook un videoclip de 2 minute şi 5 secunde, cu descrierea "Facem revoluţie", în care a susţinut următorul monolog:

"Călin Georgescu preşedinte prin George Simion. Fraţilor, dacă şi de data asta ne vor anula alegerile sau vor face vreo şmecherie prin care să împiedice dorinţa poporului, atunci va fi nevoie de o nouă revoluţie. Eu am pe cineva care organizează. Toţi cei care aţi făcut armata, care sunteţi rezervişti, toţi care aţi făcut închisoare, care mai aveţi puţină vână în voi, vă rog să mă contactaţi în privat şi eu vă voi face legătura.

Întrucât nu se poate altfel decât cu o nouă revoluţie. În momentul în care se va da semnalul, vom ieşi cu toţii în stradă, în Piaţa Victoriei, vom înconjura clădirea Guvernului, iar toţi care sunt rezervişti, care au făcut închisoare şi au puţină teorie şi activitate de luptă, vor sparge cordonul de mascaţi şi vom intra cu forţa în clădirea Guvernului, unde îi vom aresta pe toţi". El a publicat a doua zi acelaşi clip şi pe contul lui de pe TikTok, scrie Agerpres.

Vezi și - Călin Georgescu, față în față cu Horațiu Porta, în sala de judecată, după extrădarea din Dubai a șefului mercenarilor / Update