€ 5.0904
|
$ 4.3406
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0904
|
$ 4.3406
 
DCNews Stiri Călin Georgescu, față în față cu Horațiu Porta, în sala de judecată, după extrădarea din Dubai a șefului mercenarilor
Data actualizării: 10:40 15 Dec 2025 | Data publicării: 10:16 15 Dec 2025

Călin Georgescu, față în față cu Horațiu Porta, în sala de judecată, după extrădarea din Dubai a șefului mercenarilor
Autor: Andrei Itu

calin-georgescu-turnat_25492800 Foto: Agerpres / Calin Georgescu
 

Călin Georgescu se prezintă, luni, în fața magistraților de la Curtea de Apel București, într-un dosar penal în care este vizat Horațiu Potra și alți inculpați.

Este vorba despre un termen de judecată extrem de important, cu privire la dosarul penal pentru tentativă la acțiuni contra ordinii constituționale în care este implicat Călin Georgescu. În același dosar judecat Horațiu Potra și alți aproximativ inculpați.

Horațiu Potra, escortat de mascați la revenirea în România

Amintim că Horațiu Potra a fost escortat de mascați la revenirea în România, după ce a fost extrădat din Emiratele Arabe Unite, cu scopul de a se prezenta în fața anchetatorilor. Alături de el au fost aduși în România fiul și nepotul său.

Procesul este considerat crucial în evoluția juridică a dosarului și include prezența tuturor acuzaților.

Călin Georgescu și Horațiu Potra, acuzați de răsturnarea ordinii constituționale

Horațiu Potra este acuzat de o tentativă de comitere a unor acțiuni contra ordinii constituționale.  Procurorii îl acuză de implicarea lui într-un grup organizat care ar fi fost pregătit să facă violențe și să deturneze caracterul pașnic al protestelor după anularea alegerilor din decembrie 2024.

De asemenea, este acuzat de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, utilizarea  de materiale pirotehnice fără drept și instigare publică.

Grupul coordonat de Potra ar fi fost pregătit cu persoane cu pregătire militară și vehicule, cu scopul de a se deplasa spre București și a sprijini ”acțiuni împotriva autorităților de stat”. Procurorii au finalizat cercetările și au înaintat dosarul spre judecată la Curtea de Apel București.

De asemenea, Călin Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Nicușor Dan, despre gruparea Potra, la Copenhaga

Amintim că Nicușor Dan a susținut că a prezentat la Copenhaga, Danemarca, în fața liderilor UE, rechizitoriul procurorului general cu privire la Călin Georgescu și acuzațiile de interferențe ale rușilor în alegerile din România, din decembrie 2024.

"El ia și finanțarea, ia și încercările cu gruparea Potra de a destabiliza, dar cel mai important este partea de influență pe rețele sociale, modul în care a operat pe TikTok astfel încât hashtag-ul Georgescu să fie foarte sus în topul mondial.

Pentru moment discutăm de o schiță a unui plan de acțiune. (2:29) Deci mai întâi o să avem planul de acțiune și după aceea, eventual, lideri care să coaguleze", afirma Nicușor Dan.

Vezi și - Decizia în cazul lui Călin Georgescu, amânată

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

calin georgescu
horatiu potra
curtea de apel bucuresti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Slujbe de pomenire pentru eroii Revoluției din decembrie 1989
Publicat acum 24 minute
Un mare producător auto își închide pentru prima dată o fabrică în 88 de ani de istorie
Publicat acum 33 minute
Cât vin beau oamenii care trăiesc până la 100 de ani? Unul dintre secretele vitalității în 'Zonele Albastre'
Publicat acum 46 minute
Mai mulți europarlamentari români, blocați în avion, pe Aeroportul Strasbourg. "Am fost anunțați că e o alertă cu bombă"
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Alertă la Chișinău. MAE: Moldovenii din Rusia pot fi trimiși pe frontul din Ucraina. Vladimir Putin, decret prezidențial
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Dec 2025
Mircea Badea, întrebare-cheie pentru „judecătoarea eroină” Raluca Moroșanu
Publicat acum 17 ore si 28 minute
Dan Diaconescu, dezvăluiri despre judecătoarea Raluca Moroșanu: Aveam vocea asta în creier, mi-a marcat 12 ani
Publicat pe 13 Dec 2025
Se modifică plata pentru medicii de familie. Președintele CNAS: Munca activă și prevenția, criterii definitorii pentru finanțare
Publicat acum 14 ore si 45 minute
PSD a decis cum votează la moțiunea împotriva ministrului Diana Buzoianu
Publicat pe 13 Dec 2025
Băuturile care pot declanșa AVC chiar de la prima doză. Avertismentul Monicăi Pop
 
un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

fisura in cetatea lui maghiara e mare de ce problema lui orban nu sunt cei 50 000 de oameni din strada ci ca a pierdut controlul Fisura în cetatea ungară e tot mai mare. De ce problema lui Orban nu sunt cei 50.000 de oameni din stradă ci că a pierdut controlul

de Tudor Curtifan

drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close