Călin Georgescu, față în față cu Horațiu Porta, în sala de judecată, după extrădarea din Dubai a șefului mercenarilor

Este vorba despre un termen de judecată extrem de important, cu privire la dosarul penal pentru tentativă la acțiuni contra ordinii constituționale în care este implicat Călin Georgescu. În același dosar judecat Horațiu Potra și alți aproximativ inculpați.

Horațiu Potra, escortat de mascați la revenirea în România

Amintim că Horațiu Potra a fost escortat de mascați la revenirea în România, după ce a fost extrădat din Emiratele Arabe Unite, cu scopul de a se prezenta în fața anchetatorilor. Alături de el au fost aduși în România fiul și nepotul său.

Procesul este considerat crucial în evoluția juridică a dosarului și include prezența tuturor acuzaților.

Călin Georgescu și Horațiu Potra, acuzați de răsturnarea ordinii constituționale

Horațiu Potra este acuzat de o tentativă de comitere a unor acțiuni contra ordinii constituționale. Procurorii îl acuză de implicarea lui într-un grup organizat care ar fi fost pregătit să facă violențe și să deturneze caracterul pașnic al protestelor după anularea alegerilor din decembrie 2024.

De asemenea, este acuzat de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, utilizarea de materiale pirotehnice fără drept și instigare publică.

Grupul coordonat de Potra ar fi fost pregătit cu persoane cu pregătire militară și vehicule, cu scopul de a se deplasa spre București și a sprijini ”acțiuni împotriva autorităților de stat”. Procurorii au finalizat cercetările și au înaintat dosarul spre judecată la Curtea de Apel București.

De asemenea, Călin Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Nicușor Dan, despre gruparea Potra, la Copenhaga

Amintim că Nicușor Dan a susținut că a prezentat la Copenhaga, Danemarca, în fața liderilor UE, rechizitoriul procurorului general cu privire la Călin Georgescu și acuzațiile de interferențe ale rușilor în alegerile din România, din decembrie 2024.

"El ia și finanțarea, ia și încercările cu gruparea Potra de a destabiliza, dar cel mai important este partea de influență pe rețele sociale, modul în care a operat pe TikTok astfel încât hashtag-ul Georgescu să fie foarte sus în topul mondial.

Pentru moment discutăm de o schiță a unui plan de acțiune. (2:29) Deci mai întâi o să avem planul de acțiune și după aceea, eventual, lideri care să coaguleze", afirma Nicușor Dan.

