Stiri

DCNews Stiri Se deschide podul Giurgiu - Ruse pe ambele sensuri. Măsura, valabilă până anul viitor
Data actualizării: 12:26 13 Dec 2025 | Data publicării: 12:15 13 Dec 2025

Se deschide podul Giurgiu - Ruse pe ambele sensuri. Măsura, valabilă până anul viitor
Autor: Ioan-Radu Gava

„Rata de Bulgaria” devine realitate: Linia Giurgiu-Ruse începe în primăvară Podul Giurgiu-Ruse, foto arhivă
 

Trafic deschis în ambele sensuri, în perioada sărbătorilor de iarnă, pe Podul Giurgiu - Ruse

Traficul rutier pe Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse va fi reluat în ambele sensuri, pe tronsonul aflat în prezent în reparaţii, începând cu 18 decembrie, informează, sâmbătă, Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Giurgiu.

Potrivit unui comunicat de presă al Poliţiei de Frontieră, măsura este valabilă până pe 8 ianuarie 2026, perioadă în care lucrările vor fi suspendate, pentru a permite tranzitul fluent şi în condiţii de siguranţă, în contextul sărbătorilor de iarnă.

Până pe 18 decembrie, circulaţia este dirijată alternativ, cu semafor, ca urmare a lucrărilor de reabilitare desfăşurate de partea bulgară.

Lucrările vor fi reluate începând cu 8 ianuarie 2026, pe sensul de mers către Bulgaria, mai arată sursa citată.

giurgiu
ruse
romania
bulgaria
Comentarii

