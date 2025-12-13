Intervenție Salvamont în Munții Făgăraș: Un turist a fost grav rănit

Acesta a alunecat pe un jgheab și a suferit leziuni la cap și la coloana cervicală. Salvamont Sibiu și Salvamont Argeș se află la fața locului.

„Turistul se afla împreună cu un coleg de tură, s-a dezechilibrat şi a alunecat pe un jgheab. În urma căderii, acesta a suferit leziuni la nivelul capului şi al coloanei cervicale. O echipă de prim răspuns din cadrul Salvamont Sibiu a acordat primul ajutor medical, iar în prezent, împreună cu colegii de la Salvamont Argeş, se desfăşoară operaţiunea de transport a victimei în siguranţă”, a transmis Salvamont Sibiu.

Potrivit sursei menționate, victima, în vârstă de 56 ani, este din Odorheiul Secuiesc.

