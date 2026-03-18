Adevărata țintă a Iranului în conflictul cu SUA și Israel. Generalul Bălăceanu: Se va juca foarte puternic această schemă

Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu a analizat conflictul din Orientul Mijlociu, spunând că ofensiva a trecut într-o altă etapă. Iranienii vizează să susțină cât mai mult creșterea prețului barilului, în timp ce coaliția americano-israeliană pare să fi făcut o greșeală importantă în declanșarea operațiunii militare.

Obiectivele actuale ale Iranului în conflict

„S-a trecut într-o altă etapă a războiului, fără să fie o escaladare. Escaladarea cea mai importantă este a prețului la baril. Insula Kharg a fost lovită, dar în sistemul defensiv al Iranului, nu Insula Kharg este importantă (este economic), ci Insula Kish este esențială. Ce ne spun iranienii? Și ne-au spus-o de mai mult timp... Acest război va duce prețul barilului de petrol la 150 de dolari. Aceasta este ținta iranienilor și se tinde spre această țintă. Își fac niște calcule, și nu neapărat din punct de vedere economic, ci ale reacției opiniei publice.

Un asemenea preț va afecta nu piața în sine, ci va fi o implicare globală la nivel macroeconomic și pe o perioadă mai lungă, de o jumătate de an, cu consecințe asupra ceea ce înseamnă dezvoltarea economică în zone importante ale lumii. Este un obiectiv prin care ei încearcă să obțină încetarea focului și un armistițiu. De aceea, războiul energetic este o nouă etapă a războiului, dar se înscrie în scopurile principale - mai ales din perspectiva SUA și a Israelului”, a declarat generalul (r) Virgil Bălăceanu, la Digi24.

Greșeala de pe frontul ucrainean regăsită și în conflictul din Orientul Mijlociu

Generalul Bălăceanu a făcut o comparație între atacul americano-israelian din februarie 2026 și contraofensiva ucraineană din 2023, în ambele cazuri adversarul având timp să se pregătească. Amintim că SUA au atacat Iranul, în iunie 2025, pentru a limita dezvoltarea programului nuclear iranian.

„(...) Se va juca foarte puternic această schemă energetică. Libertatea de mișcare în Golful Persic este încă prezentă, chiar dacă e într-o proporție foarte mică. Vor ajunge să acționeze și în Marea Roșie prin gruparea Houthi și să blocheze Strâmtoarea Ormuz. Încă mai au posibilitatea să lovească.

Au fost distruse instalații energetice, depozite, însă acțiunea militară a întârziat cu un an și ceva. Cam aceeași întârziere a fost și la contraofensiva ucraineană din 2023 - le-au creat rușilor un spațiu de timp de aproape un an și ceva, au realizat o linie de fortificații foarte puternică. Așa le-au creat, acum, iranienilor un răstimp de un an și ceva în care și-au pregătit foarte bine depozitele subterane, în pofida folosirii de către americani a bombelor de penetrare. Nu cred că toate aceste depozite au fost distruse. Au început să lovească și în sudul Iranului, cu bombe foarte puternice, de două-trei tone, astfel încât să distrugă depozitele subterane. Nu cred că vor reuși ușor”, a mai punctat generalul în rezervă.

Gen. Bălăceanu: Regimul de la Teheran, „imposibil” de schimbat

Acesta a adăugat că acțiunile SUA și ale Israelului par să nu mai vizeze, în principal, schimbarea regimului de la Teheran, mai ales că un astfel de obiectiv pare, acum, „imposibil”: „Se pare că nu se mai insistă pe schimbarea regimului. Pare o misiune imposibilă. Și ar fi bine ca simțul realității să spună decidenților din coaliția ad-hoc SUA și Israel că un asemenea lucru este aproape imposibil acum.

Ca atare, trebuie să se creeze un echilibru între obiectivele militare și cele politice, care nu pot fi atinse. În momentul în care ai considerat că ai atins obiectivele militare, să te oprești. Altcumva, consecințele nu sunt legate de poziția ta internațională sau de alegerile intermediare din noiembrie - un lucru foarte important pentru președintele Trump -, ci de stabilitatea economică mondială”, a mai explicat acesta.

