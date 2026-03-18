Noul mesaj al lui Mojtaba Khamenei, după asasinarea șefului Securității: Liderul suprem iranian promite răzbunare

Într-o declarație difuzată de agenția de știri Tasnim din Iran, Khamenei a declarat că a primit vestea morții lui Larijani cu „mare regret”, numindu-l o „persoană inteligentă și dedicată” și o figură distinsă în establishmentul politic iranian.

Mojtaba Khamenei promite răzbunare

„Asasinarea unei astfel de figuri arată, fără îndoială, importanța sa și ura dușmanilor Islamului față de el”, a continuat liderul suprem, potrivit Al Jazeera.

„Anti-islamiștii ar trebui să știe că vărsarea acestui sânge la picioarele copacului sistemului islamic nu face decât să-l întărească și, bineînțeles, fiecare sânge are un preț pe care criminalii ucigași ai martirilor trebuie să-l plătească în curând. Tot sângele are un preț pe care criminalii ucigași ai martirilor trebuie să-l plătească în curând”, a spus Mojtaba Khamenei.

Mii de iranieni şi-au luat rămas bun miercuri la Teheran de la Ali Larijani, funeraliile sale fiind marcate de apeluri la răzbunare şi la luptă împotriva SUA şi a Israelului „până la ultima picătură de sânge”, în timp ce preşedintele Iranului, Massoud Pezeshkian, a confirmat moartea de asemenea a ministrului informaţiilor, Esmail Khatib, care completează o lungă listă a responsabililor iranieni ucişi în bombardamentele americano-israeliene, primul fiind ayatollahul Ali Khamenei, ucis de Israel în atacul care a lansat războiul pe 28 februarie, relatează agenţiile AFP şi EFE.

„Asasinarea laşă a dragilor mei colegi Esmail Khatib, Ali Larijani şi (a ministrului apărării n.red) Aziz Nassirzadeh, precum şi a unor membri ai familiilor şi echipei lor, ne îndoliază”, a scris pe reţeaua socială X preşedintele Massoud Pezeshkian, după ce Israelul anunţase mai devreme uciderea ministrului Esmail Khatib într-un „atac ţintit”, notează Agerpres.

