€ 5.1417
|
$ 4.3965
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.1417
|
$ 4.3965
 
DCNews Stiri Doliu la Metaloglobus. Tatăl atacantului Dragoș Huiban a murit în parcarea stadionului, după meci
Data actualizării: 22:44 02 Mai 2026 | Data publicării: 22:26 02 Mai 2026

Doliu la Metaloglobus. Tatăl atacantului Dragoș Huiban a murit în parcarea stadionului, după meci
Autor: Dana Mihai

imagine cu o lumanare, doliu Foto: Pixabay

Tragedie după meciul dintre Oțelul Galați și Metaloglobus, disputat în etapa a șaptea din play-out-ul Superligii României, încheiat la egalitate, scor 2-2.

Partida, jucată sâmbătă, 2 mai 2026, s-a încheiat fără învingător, însă la scurt timp după fluierul final a avut loc un eveniment dramatic. Tatăl atacantului Dragoș Huiban, prezent la meci, a murit după ce a suferit un infarct în parcarea stadionului.

Un echipaj medical a intervenit de urgență și a început manevrele de resuscitare, însă, după aproximativ 40 de minute de eforturi, medicii au fost nevoiți să declare decesul.

"Clubul Metaloglobus este alături de Dragoș Huiban și de familia atacantului nostru, după decesul tatălui său. Transmitem condoleanțele noastre sincere familiei îndurerate", a scris Metaloglobus București, pe Facebook.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

otelul galati
metaloglobus
tragedie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 29 minute
Misiune suspendată peste noapte. Pompierii reiau duminică lupta cu incendiul de la Ilova
Publicat acum 57 minute
Handbal masculin: CS Dinamo Bucureşti, din nou campioană. 10 titluri consecutive și numărul 22 în palmares
Publicat acum 1 ora si 41 minute
Doliu la Metaloglobus. Tatăl atacantului Dragoș Huiban a murit în parcarea stadionului, după meci
Publicat acum 2 ore si 20 minute
Inteligenţa Artificială este încă la ani distanță de a putea alege acțiuni la bursă
Publicat acum 2 ore si 34 minute
Warren Buffett avertizează că piețele au devenit un cazinou. "Nu mai e investiție, e joc de noroc"
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 18 minute
Nicoleta Luciu l-a dat de gol pe soțul ei. Ce face Zsolt Csergo după 20 de ani de relație: Nu i-am cerut niciodată asta
Publicat acum 13 ore si 57 minute
Ce se întâmplă cu listarea companiilor de stat la bursă. Victor Ponta spune că PSD şi AUR "au sărit în partea populistă"
Publicat acum 15 ore si 0 minute
Obiceiul de la masă care o ajuta pe Regina Elisabeta să se sature repede. Ce mânca la micul dejun te va surprinde
Publicat acum 16 ore si 10 minute
Şoferi amendaţi după ce au fost înregistraţi din elicopter. Laude şi reproşuri pentru Poliţia Rutieră
Publicat acum 16 ore si 13 minute
BANCUL ZILEI: Reproșuri...
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close