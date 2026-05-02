Doliu la Metaloglobus. Tatăl atacantului Dragoș Huiban a murit în parcarea stadionului, după meci

Partida, jucată sâmbătă, 2 mai 2026, s-a încheiat fără învingător, însă la scurt timp după fluierul final a avut loc un eveniment dramatic. Tatăl atacantului Dragoș Huiban, prezent la meci, a murit după ce a suferit un infarct în parcarea stadionului.

Un echipaj medical a intervenit de urgență și a început manevrele de resuscitare, însă, după aproximativ 40 de minute de eforturi, medicii au fost nevoiți să declare decesul.

"Clubul Metaloglobus este alături de Dragoș Huiban și de familia atacantului nostru, după decesul tatălui său. Transmitem condoleanțele noastre sincere familiei îndurerate", a scris Metaloglobus București, pe Facebook.