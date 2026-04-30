Bolojan va crește vârsta de pensionare pentru militari și polițiști. Miniștrii Manole și Budăi intervin: ”Nu te poți juca cu așa ceva”

Cu o zi înainte de testul decisiv din Parlament, premierul Ilie Bolojan forțează o nouă mutare sensibilă pe tabla reformelor. Luni va adopta creșterea vârstei de pensionare pentru militari și polițiști. În pragul moțiunii de cenzură, măsura vine pe fondul presiunilor demografice și al nevoii, invocate de șeful Executivului, de a menține cât mai mulți oameni activi pe piața muncii.

Premierul susține că ajustarea este inevitabilă și o integrează într-un pachet mai amplu de reforme care vizează echilibrarea sistemului de pensii, atrăgând atenția că vârsta medie de pensionare în România rămâne sub 60 de ani. Momentul ales, însă, ridică semne de întrebare și tensionează suplimentar scena politică.

Tema a fost analizată și din perspectivă critică de Florin Manole, fost ministru al Muncii în guvernul Bolojan, și de Marius Budăi, fost titular al aceluiași portofoliu în cabinetele Dăncilă și Ciucă. Într-o intervenție la România TV, cei doi au discutat atât implicațiile unei astfel de decizii, cât și limitele reale ale sistemului, într-un context în care predictibilitatea devine, pentru mulți, la fel de importantă ca reforma în sine.

”Așa ceva nu este normal. Nu te poți juca cu așa ceva”

Florin Manole: "Oricare ar fi motivul principal invocat de Ilie Bolojan este greșit. Vârsta de pensionare, de exemplu, pentru pensionarii militari este deja într-o creștere etapizată, conform unei legi în vigoare din 2023. E o lege care face parte din jalonul PNRR referitor la pensii și care nu poate fi redeschis. Poate să fie redeschis doar cu costuri foarte mari, dar cred că nu dorește nimeni așa ceva. Uitați-vă că de 6 luni de zile se tot discută pe subiectul acesta. S-a tot făcut balet pe tema asta și au fost unii și alții care au spus că 'trebuie să creștem vârsta de pensionare la militari', apoi s-au liniștit, iar s-au agitat apele pe subiectul acesta și așa mai departe. Nu e corect și nu e drept. Sunt mulți oameni din sistemul acesta de apărare care se uită și se întreabă, de pe o zi pe alta, de pe o lună pe alta, ”Ce se va întâmpla cu legea care guvernează pensia mea? Se schimbă sau nu se schimbă? Mai ies la pensie sau nu mai ies? Ies acum, peste un an, peste trei?”. Așa ceva nu este normal. Nu te poți juca cu așa ceva".

”O să-i pună un tun în spate unui senior de 65 de ani, ca să ce?”

Marius Budăi: "Eu, personal, am închis acest jalon în 2023. Nu-mi explic. Poate sunt lucruri de discutat în interiorul sistemului de Apărare și Ordine Publică, pentru acele categorii de persoane care se încadrează la reducerea de vârstă. Eu sunt curios cum o să calculeze vârsta de pensionare pentru cei care se află în teatrele de operații? O să-i pună un tun în spate unui senior de 65 de ani, ca să ce? Deci, trebuie explicat foarte clar și nu este în regulă ce se întâmplă. Dacă sunt categorii din sistemul de Apărare și Ordine Publică care ar trebui să se încadreze sau nu la reducerea vârstei de pensionare, asta o spun specialiștii din domeniu. Ei trebuie să o spună. Nu înțeleg de ce se face de-a valma această ridicare a vârstei de pensionare."

