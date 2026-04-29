€ 5.1004
|
$ 4.3595
|

DCNews Stiri Secretul tenului perfect al Prințesei Kate Middleton. Serul nelipsit din rutina sa
Data publicării: 20:14 29 Apr 2026

Secretul tenului perfect al Prințesei Kate Middleton. Serul nelipsit din rutina sa
Autor: Doinița Manic

imagine cu Kate Middleton Kate Middleton este mereu lăudată pentru aspectul tenului ei. FOTO: Reuters Marketplace

A fost dezvăluit secretul tenului perfect al Prințesei Kate Middleton.

Mulți au remarcat de-a lungul timpului că Prințesa de Wales are mereu o piele strălucitoare. Se pare că secretul lui Kate Middleton este o rutină atentă care include un tratament hidratant antirid.

Surse precum Grazia și Woman and Home afirmă că serul facial „preferat” al lui Kate Middleton este Biotulin Supreme Skin Gel. Potrivit Mirror, recent, pe Amazon, acest ser a fost redus de la 39 de lire sterline la 29 de lire sterline, oferta fiind valabilă doar câteva zile. Serul facial este formulat cu ingrediente anti-îmbătrânire care „imită efectele Botoxului fără a fi nevoie de injecții”, în mai puțin de o oră de la aplicare, potrivit sursei citate.

Nu toate femeile sunt încântate de acest gel pe care l-ar folosi Kate Middleton

Se pare că persoanele care au încercat deja gelul au confirmat că rezultatele sunt rapide, o femeie menționând: „Am încercat și am fost surprinsă că pare să funcționeze imediat. Am fost încântată”. A continuat adăugând: „ Are o consistență bună și e foarte ușor de aplicat. Nu este lipicios. Am avut două comentarii recente în care am spus că nu arăt de vârsta mea. Sunt o fană”.

„Este cu adevărat uimitor! Face exact aceeași treabă ca Botoxul într-un gel de piele. Nu-mi vine să cred cât de bun este. Îl ador. Cel mai bun produs pe care l-am folosit vreodată”, a spus o altă femeie.

Totuși, s-ar putea să nu fie pe placul tuturor, așa cum a spus altcineva: „Nu e pe gustul meu. A fost doar un alt produs de aplicat pe piele. M-am simțit supraîncărcată”.

Totuși, s-ar putea să fie vorba doar despre o reclamă, întrucât Kate Middleton nu a declarat public că anume acesta este gelul pe care îl folosește, informațiile apărute în presa britanică bazându-se doar pe surse.

