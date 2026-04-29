€ 5.1004
|
$ 4.3595
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.1004
|
$ 4.3595
 
Atenționare de călătorie MAE: Grevă maritimă în Grecia de 1 mai, toate feriboturile rămân în porturi
Data publicării: 14:10 29 Apr 2026

Atenționare de călătorie MAE: Grevă maritimă în Grecia de 1 mai, toate feriboturile rămân în porturi
Autor: Dana Mihai

alerta-calatorie-grecia_04196700 FOTO: Freepik @user16172657

Ministerul Afacerilor Externe anunță că pe 1 mai va avea loc o grevă în sectorul maritim din Grecia, iar toate feriboturile vor rămâne în porturi pe parcursul zilei.

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Elenă asupra faptului că, potrivit anunţului Confederaţiei Maritime Panelene, la data de 1 mai, este preconizată o grevă în sectorul maritim, context în care toate navele, inclusiv cele care asigură transportul pasagerilor şi al vehiculelor în regim feribot între partea continentală şi insulele greceşti, vor rămâne andocate în porturi pe parcursul întregii zile, începând cu ora 00:01.

Date de contact pentru asistență consulară

MAE reaminteşte că cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +30 210 672 8875, +30 210 672 8879 şi cel al Consulatului General al României la Salonic: +30 231 034 0088, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Ambasadei României la Atena: +30 697 899 6222 şi cel al Consulatului General al României la Salonic: +30 690 647 9076.

Totodată, MAE recomandă consultarea paginilor de Internet https://www.mae.ro/ (Sfaturi, alerte de călătorie), https://atena.mae.ro şi https://salonic.mae.ro/, precum şi aplicaţia digitală "mAIGreece", realizată de către Ministerul elen al Turismului, disponibilă şi în limba română: https://www.gov.gr/en/upourgeia/upourgeio-tourismou/tourismou/maigreece .

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close