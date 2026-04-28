6 destinații de 1 Mai lângă București. Cele mai frumoase locuri pentru o excursie de o zi

Data publicării: 08:49 28 Apr 2026

Autor: Dana Mihai

Weekendul de 1 Mai vine cu o întrebare clasică: Pleci departe sau evadezi rapid din oraș? Dacă varianta "bagaj ușor și drum scurt" sună mai bine, vestea bună e că în jurul Bucureștiului ai destule locuri în care poți schimba asfaltul pe natură, fără stres și fără planuri complicate.

Weekend prelungit, cu ocazia zilei de 1 Mai

Anul acesta, 1 Mai pică vinerea, ceea ce înseamnă pentru mulți un weekend prelungit perfect de trei zile. Este ocazia ideală pentru o escapadă rapidă, fără să îți iei concediu, fie că alegi relaxarea în natură sau o ieșire de o zi în apropierea Bucureștiului.

Destinații de minivacanță aproape de București

  • Parcul și Palatul Mogoșoaia

Un loc perfect pentru o plimbare liniștită, Palatul Mogoșoaia impresionează prin arhitectura brâncovenească și grădinile generoase. Este ideal pentru picnicuri, fotografii și relaxare pe malul lacului.

  • Parcul Dendrologic Chitila

Un spațiu verde modern și aerisit, perfect pentru o plimbare în natură. Lacul, podurile și vegetația diversă creează un cadru relaxant pentru câteva ore de liniște.

  • Therme București

Dacă vrei relaxare totală, Therme București este alegerea ideală. Piscinele termale, saunele și atmosfera exotică te fac să uiți complet că ești lângă oraș.

  • Parcul de Aventură Comana

Pentru cei activi, acest parc oferă trasee în copaci, tiroliene și activități pentru toate vârstele. O alegere excelentă pentru familii sau grupuri de prieteni.

  • Delta Neajlovului

Supranumită "Delta de lângă București", această zonă naturală oferă peisaje spectaculoase, ideale pentru plimbări, birdwatching sau ieșiri cu barca.

  • Domeniul Știrbey

Un loc elegant și liniștit, perfect pentru o zi relaxantă. Domeniul combină natura cu arhitectura istorică, oferind un cadru deosebit pentru plimbări.

  • Edenland Park

Cel mai mare parc de aventură din apropierea capitalei, cu numeroase trasee, activități outdoor și spații de relaxare. Ideal pentru o zi plină de energie.

  • Pădurea și Lacul Snagov

Pentru o escapadă liniștită, Pădurea și Lacul Snagov oferă aer curat, peisaje frumoase și posibilitatea unor plimbări pe malul apei sau chiar cu barca.
 

