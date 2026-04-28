6 destinații de 1 Mai lângă București. Cele mai frumoase locuri pentru o excursie de o zi

Weekendul de 1 Mai vine cu o întrebare clasică: Pleci departe sau evadezi rapid din oraș? Dacă varianta "bagaj ușor și drum scurt" sună mai bine, vestea bună e că în jurul Bucureștiului ai destule locuri în care poți schimba asfaltul pe natură, fără stres și fără planuri complicate.
Anul acesta, 1 Mai pică vinerea, ceea ce înseamnă pentru mulți un weekend prelungit perfect de trei zile. Este ocazia ideală pentru o escapadă rapidă, fără să îți iei concediu, fie că alegi relaxarea în natură sau o ieșire de o zi în apropierea Bucureștiului.
Un loc perfect pentru o plimbare liniștită, Palatul Mogoșoaia impresionează prin arhitectura brâncovenească și grădinile generoase. Este ideal pentru picnicuri, fotografii și relaxare pe malul lacului.
Un spațiu verde modern și aerisit, perfect pentru o plimbare în natură. Lacul, podurile și vegetația diversă creează un cadru relaxant pentru câteva ore de liniște.
Dacă vrei relaxare totală, Therme București este alegerea ideală. Piscinele termale, saunele și atmosfera exotică te fac să uiți complet că ești lângă oraș.
Pentru cei activi, acest parc oferă trasee în copaci, tiroliene și activități pentru toate vârstele. O alegere excelentă pentru familii sau grupuri de prieteni.
Supranumită "Delta de lângă București", această zonă naturală oferă peisaje spectaculoase, ideale pentru plimbări, birdwatching sau ieșiri cu barca.
Un loc elegant și liniștit, perfect pentru o zi relaxantă. Domeniul combină natura cu arhitectura istorică, oferind un cadru deosebit pentru plimbări.
Cel mai mare parc de aventură din apropierea capitalei, cu numeroase trasee, activități outdoor și spații de relaxare. Ideal pentru o zi plină de energie.
Pentru o escapadă liniștită, Pădurea și Lacul Snagov oferă aer curat, peisaje frumoase și posibilitatea unor plimbări pe malul apei sau chiar cu barca.
de Anca Murgoci