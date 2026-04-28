6 destinații de 1 Mai lângă București. Cele mai frumoase locuri pentru o excursie de o zi

Weekend prelungit, cu ocazia zilei de 1 Mai

Anul acesta, 1 Mai pică vinerea, ceea ce înseamnă pentru mulți un weekend prelungit perfect de trei zile. Este ocazia ideală pentru o escapadă rapidă, fără să îți iei concediu, fie că alegi relaxarea în natură sau o ieșire de o zi în apropierea Bucureștiului.

Destinații de minivacanță aproape de București

Parcul și Palatul Mogoșoaia

Un loc perfect pentru o plimbare liniștită, Palatul Mogoșoaia impresionează prin arhitectura brâncovenească și grădinile generoase. Este ideal pentru picnicuri, fotografii și relaxare pe malul lacului.

Parcul Dendrologic Chitila

Un spațiu verde modern și aerisit, perfect pentru o plimbare în natură. Lacul, podurile și vegetația diversă creează un cadru relaxant pentru câteva ore de liniște.

Therme București

Dacă vrei relaxare totală, Therme București este alegerea ideală. Piscinele termale, saunele și atmosfera exotică te fac să uiți complet că ești lângă oraș.

Parcul de Aventură Comana

Pentru cei activi, acest parc oferă trasee în copaci, tiroliene și activități pentru toate vârstele. O alegere excelentă pentru familii sau grupuri de prieteni.

Delta Neajlovului

Supranumită "Delta de lângă București", această zonă naturală oferă peisaje spectaculoase, ideale pentru plimbări, birdwatching sau ieșiri cu barca.

Domeniul Știrbey

Un loc elegant și liniștit, perfect pentru o zi relaxantă. Domeniul combină natura cu arhitectura istorică, oferind un cadru deosebit pentru plimbări.

Edenland Park

Cel mai mare parc de aventură din apropierea capitalei, cu numeroase trasee, activități outdoor și spații de relaxare. Ideal pentru o zi plină de energie.

Pădurea și Lacul Snagov

Pentru o escapadă liniștită, Pădurea și Lacul Snagov oferă aer curat, peisaje frumoase și posibilitatea unor plimbări pe malul apei sau chiar cu barca.

