Venezuela: Mai puțin de 30% din puțurile de petrol sunt în activitate

Cu o producție care se apropie de 1 milion de barili pe zi, țara, care dispune de cele mai mari rezerve de țiței de pe planetă și a fost odinioară supranumită 'Venezuela Saudită', este foarte departe de cele 3 milioane de barili de acum două decenii. Mai puțin de 30% din cele aproape 31.000 de sonde ale sale sunt în prezent în serviciu, conform datelor acestei organizații profesionale, în contextul în care Statele Unite încearcă să crească producția țării după capturarea președintelui Nicolás Maduro în ianuarie, relatează AFP.

'Există un număr foarte mare de sonde care așteaptă să fie întreținute (reparate)', a declarat Enrique Novoa, președintele CPV, în cadrul forumului Venezuela Energética 2026 de la Caracas. Venezuela are în prezent 8.491 de sonde de petrol în activitate.

'Patronatul este foarte angajat să le aducă la nivelul lor maxim. În acest moment, companii precum (americanii de la) Chevron progresează, la fel și (spaniolii de la) Repsol, societățile lor mixte avansează în acest proces, deoarece echiparea puțurilor este fundamentală pentru a putea crește producția', a continuat el.

Sectorul vizează pentru acest an o producție de 1,3 milioane de barili pe zi. Totuși, rămân încă dificultăți de depășit, precum aprovizionarea cu energie electrică și investițiile masive în aparatura de extracție.

Enrique Novoa și-a reiterat cererea de a fi ridicate toate sancțiunile împotriva țării, după intervenția însărcinatului cu afaceri al Statelor Unite, John Barrett, prezent la forum.

'Noi, venezuelenii, trebuie să mizăm pe dispariția completă a cadrului de sancțiuni. Credem că este, în primul rând, ceea ce merită poporul venezuelean ca societate', a subliniat el.

Puterea venezueleană acuză regulat sancțiunile americane, înăsprite în 2019, ca fiind la originea scăderii producției. Deși embargoul petrolier a afectat într-adevăr industria petrolieră, anii de gestionare defectuoasă și corupția sunt, de asemenea, la originea stării actuale a sectorului.

Sosit la Caracas în aprilie, Barrett a estimat că sectorul privat și, în special, societățile americane vor fi 'motorul transformării Venezuelei într-un centru energetic mondial'.

Președintele american Donald Trump relaxează treptat sancțiunile de la capturarea lui Maduro de către armata americană, lăudând-o frecvent pe președinta interimară Delcy Rodriguez, care a adoptat în special noi legi privind hidrocarburile și mineritul, deschizând aceste sectoare investițiilor private.

Cu toate acestea, mulți experți și lideri de afaceri prezenți la forum consideră că relaxarea sancțiunilor este insuficientă pentru a stimula producția, precizează Agerpres.